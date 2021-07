Stian Angermund gjorde det igjen. I årets tredje løp i Golden Trail Series, gikk han til topps igjen. Denne gangen i Dolomittene i Italia. Toppen Piz Boé ligger intet mindre enn 3.152 meter over havet, og man behøver kanskje ikke å nevne at oksygenet ikke er all verdens for idrett der oppe. Totalt skulle løperne opp 1.700 vertikale metere. Og nedover.



Norsk seier - Igjen!

Det blir skrevet at nivået blant herrene var usedvanlig høyt i Dolomittene, og at Stian ble presset for seieren denne gangen. Men, som arrangøren selv sier, Stian vinner alltid til slutt uansett.



Han tok virkelig fram det råeste av kvaliteter når det gjelder nedstigninger, og tok igjen de ledende Rémi og Elhousine, som hadde vært strålende oppover tidligere i løpet.

- Jeg lå i hælene på Thibaut Baronian, og fant en god rytme der, slik at jeg ikke tapte for mye tid. Og, så snart vi hadde rundet Forcella Pordoi, tok jeg opp jakten på Rémi. Elhousine var enda lengre frem, så jeg var relativt usikker på om jeg kunne ta ham også, men - jeg klarte det. Nå ser jeg frem til å hvile litt, og ta vare på familien min i Norge, forteller Stian. Etter tre seire på tre løp, ligger han naturlig nok øverst på rankingen. Forøvrig tok Stian en soleklar løyperekord denne helgen, med tiden 1:51,36. Den tidligere rekorden tilhørte Kilian Jornet, og var på 2:00,11.



På plassene bak, fulgte to løpere som ikke har vært på pallen tidligere. Elhousine Elazzaoui og orienteringsspesialisten Joey Hadorn.





Fornøyd seierherre. Nå venter litt hvile med familien i Norge. (Foto: Martina Valmassoi / Golden Trail Word Series)



Herrer

Plass Navn Nasjon Tid 1 Stian Angermund Norge 1:51:36 2 Elhousine Elazzaoui Marokko 1:52:01 3 Joey Hadorn Sveits 1:52:26 4 Bartlomiej Przedwojewski Polen 1:53:00 5 Christian Mathys Sveits 1:53:17

Damer

Plass Navn Nasjon Tid 1 Judith Wyder Sveits 2:14:33 2 Marcela Vasinova Tsjekkia 2:15:31 3 Karina Carsolio Mexico 2:18:16 4 Kröll Stephanie Østerrike 2:18:59 5 Odile Spycher Sveits 2:21:40