Det var en del forandringer rundt avviklingen av årets Krafprovet i forhold til tidligere år. Den mest åpenbare endringen var at det ble startet i puljer. Og puljene var spredd godt utover hele dagen, noe som selvfølgelig påvirket publikumsoppslutningen.



En annen faktor i år, som verken skyldes Covid-19 eller noe annet jordnært, var at det var svært varmt. Gudskjelov var det satt opp vannspredere på ganske mange plasser gjennom traséen, slik at det var mulig å resette temperaturen litt innimellom.



Tsegay og Samrawit vant

Både vinner av herreklassen, Samuel Tsegay og vinner av dameklassen Mangsteab Samrawit, meldte seg på seint. Men det var ingenting som lignet seint i løpet deres. Tsegay vant på sterke 35:14, og Samrawit på 40:35.



Vinner av herreklassen, Samuel Tsegay (Foto: Arrangør)



Vinner av dameklassen, Samrawit Mengsteab (Foto: Arrangør)



Martin Kirkeberg Mørk imponerte

Norge var også representert, ved Martin Kirkeberg Mørk fra IF Hellas. Og ikke bare deltok Martin, han løp også svært godt! I den intense varmen, opp og ned slusene i Trollhätten, inn og ut av vannspredere, løp han de 11,6 kilometrene på imponerende 36:39 og ble nummer 5. Martin, som kanskje er best kjent som langrennsløper og som vinner av Junior-VM sist vinter, var dermed kun 1:25 bak vinneren Tsegay. Sistnevnte løp maraton på 2:06:53 tidligere denne sommeren. Vi kan vel ikke konkludere med noe særlig annet enn at Martin ser ut til å være i fin rute til vinterens begivenheter.



Topp 5 Herrer

Plass Navn Nasjon Tid 1 Samuel Tsegay Hälle IF 35:14 2 Linus Rosdal IK Akele 35:45 3 Olle Kalered Tjalve Friidrott Norrköping 36:09 4 Otto Kingstedt Hässelby SK 36:16 5 Martin Kirkeberg Mørk IF Hellas 36:39

Topp 5 Kvinner

Plass Navn Nasjon Tid 1 Samrawit Mengsteab Hälle IF 40:35 2 Hanna Lindholm Huddinge AIS 41:45 3 Malin Agervig Kristiansson IFK Göteborg Friidrott 44:31 4 Malin Strand Sävedalens AIK 46:22 5 Karin Nuilsson Ullevi FK 46:43



Les mer om Kraftprovet på Kondis sin samleside for arrangement med mange reportasjer fra løpet som har hatt mange gode norske prestasjoner