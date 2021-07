Først var det fire ekstra hete dager under U23-EM fra 8. - 11. juli, arrangementet som ble flyttet til Tallinn fra Bergen. Og så kom fire nesten like varme dager fra 15. til 18. juli i Estlands hovedstad under U20-EM, som hele tiden var planlagt å skulle gå i Tallinn. Byen har 440.000 innbyggere som utgjør nesten en tredjedel av folketallet i det lille baltiske landet. Fra Tallinn er det bare 80 km over til Helsinki med båt.



Tallinn er spesielt kjent for sin vel bevarte "gamleby" som høyst fortjent er på UNESCOs verdensarvliste. Det er en turistmagnet hvor folk fra alle verdens land normalt sett ferdes i strie strømmer langs trange brosteinsgater med uterestauranter overalt og med hundrevis av småbutikker som selger alt mulig av kunst og håndarbeid, vintageklær, sneakers og mye annet sært og rart.



I gamlebyen i Tallinn: St. Olavskirke - på 1500-tallet verdens høyeste bygning med 159 m. (Foto: Kjell Vigestad)



Men slik er det ikke nå. Nå er det stort sett ett språk å høre i gatene - estisk - som lyder som finsk og er like uforståelig som finsk for en nordmann. Men heller ikke estere og finner forstår hverandre. Alle turistene som normalt fyller de pittoreske gatene og lar seg imponere av storslåtte kirker og bygninger og rester av borgmuren, er ikke tilbake etter pandemien - ennå. Så det er behagelig god plass for en nordmann som har dekt to friidrettsmesterskap og er litt turist dagen derpå.



Her er også en norsk severdighet som forteller om fordums storhet i Tallinn, St. Olavskirka, som på 1500-tallet var verdens høyeste bygning med sine 159 meter til toppen av tårnet. Den har fått navnet etter Olav den hellige som døde på Stiklestad i 1030. Branner etter lynnedslag og krig har gjort at kirka er bygd opp igjen noen ganger og i dag rager tårnet "bare" 124 meter opp.



Estland er tilbake etter Covid-19-pandemien. Folk fester som før pandemien. Det er ingen restriksjoner på restauranter eller busser og trikker. Ingen bruker munnbind og "meteren" hører fortiden til. Men under både U23- og U20-mesterskapet var det strenge pandemitiltak, - så strenge at jeg fikk gnagsår bak øret av all munnbindbruken. Men det var ikke estiske myndigheter som forlangte det. Det var det europeiske friidrettsforbundets egen pandemi-protokoll som gjaldt. Da vi gikk av flyet i Tallin var det ikke engang grensekontroll.



Sterk nordisk innsats i U20-EM

For en drøy uke siden var det U23-EM hvor hoppere sto for det meste av den norske medaljefangsten. Nå var det løpernes tur med to gull og to bronsemedaljer. I tillegg kommer også en 10-kjemper som både løper, hopper og kaster, som tok sølv. Uansett - fem norske medaljer er historisk bra for Norge i ungdomsmesterskapene i Europa. I U20-sammenhemg har Norge aldri tatt som mange medaljer i et EM.



Det er alltid noen som ikke kan stille i et mesterskap, men det er likevel verdt å nevne at Norges aller størst medaljehåp, Henriette Jäger, måtte holde seg hjemme på grunn av skaden hun fikk da hun snublet i en hekk i et stevne i Tyskland for noen uker siden.



Norge endte på en niendeplass i medaljestatistikken som sorterer antall gull først og på en delt åttendeplass nummerert etter antall medaljer for hver nasjon. På samme plass kom også Sverige og Finland. Danmark hadde også et strålende mesterskap med ett gull og totalt fire medaljer.



Når man ser på de store landene i Europa, så ble det ikke en eneste gullmedalje til Italia som stilte den aller største troppen i mesterskapet. Det skifter imidlertid fort. I U23-mesterskap bare en uke i forveien var det nettopp Italia som dominerte med hele seks gull og var nr. 1 på gullstatistikken og nr. 3 regnet etter antall medaljer. Også i U20-mesterskapet ble det mange medaljer til Italia, men altså ingen gull.



Lille Irland er helt oppe på tredjeplass på gullstatistikken. Fire gull ble det på øystaten som i desember skal arrangere EM i terrengløp i Dublin. Irland er kjent som en sterk nasjon når det gjelder mellom- og langdistanseløping og to av gullene kom nettopp på 1500 m og 3000 m. Irene stiller ganske sikkert sterkt når det drar seg til terrengløp i Dublin.



Det var hele 30 land (inkludert ANA, dvs. utøvere fra Russland) som vant en eller flere medaljer og 16 som ikke fikk noen medaljer. De fleste av disse 16 er miniputtnasjoner som Monaco, Andorra og Liechenstein, men også litt større nasjoner som Portugal, Slovakia og Slovenia. Og den tidligere store friidrettsnasjonen Romania fikk ingen medaljer verken i U23- eller U20-mesterskapet.



U20-EM i Tallinn 15. -18. juli - medaljestatistikk

Flest gull Land Gutter Jenter Totalt Flest

medal. G S B Tot G S B Tot G S B Tot 1 GBR - Storbr. 5 3 8 1 1 2 4 6 1 5 12 2 2 GER - Tyskland 1 3 3 7 3 1 4 8 4 4 7 15 1 3 IRL - Irland 2 2 2 2 4 4 12 4 ESP - Spania 2 1 3 1 3 1 5 3 4 1 8 4 5 POL - Polen 2 2 4 1 1 2 4 3 3 2 8 4 6 SWE - Sverige 1 1 2 2 1 3 3 2 5 8 7 FIN - Finland 1 1 3 1 4 3 1 1 5 8 8 FRA - Frankrike 2 2 5 9 2 1 3 2 4 6 12 2 9 NOR - Norge 1 1 2 2 1 3 2 1 2 5 8 10 TUR - Tyrkia 1 1 2 1 1 2 2 1 1 4 12 11 SUI - Sveits 2 1 3 2 1 3 15 12 NED - Nederland 3 3 1 4 5 1 7 8 4 13 DEN - Danmark 1 1 2 1 1 2 1 2 1 4 12 14 UKR - Ukraina 1 1 2 1 1 1 1 1 3 15 15 BEL - Belgia 1 1 1 1 21 15 GRE - Hellas 1 1 1 1 21 15 ISR - Israel 1 1 1 1 21 15 KOS - Kosovo 1 1 1 1 21 15 LTU - Litauen 1 1 1 1 21 20 ITA - Italia 2 5 7 1 1 2 6 8 4 21 BLR - Hviter. 2 1 3 2 2 2 3 5 8 22 CZE - Tsekkia 1 1 1 1 2 2 17 22 SRB - Serbia 2 2 2 2 17 24 LAT - Latvia 1 1 2 1 1 2 17 25 BUL - Bulgaria 1 1 1 1 21 25 HUN - Ungarn 1 1 1 1 21 27 EST - Estland 1 1 1 1 2 2 17 28 AUT - Østerrike 1 1 1 1 21 28 CRO - Croatia 1 1 1 1 21 Totalt: 22 22 21 65 20 20 21 61 42 42 42 126 .

ANA - dvs. russiske deltakere med klarering, tok også noen medaljer





Nordisk dominans: To løpsøvelser endte med en broderlig fordeling av medaljene mellom de nordiske landene. På 400 m hekk ble det gull til Norge ved Andrea Rooth, sølv til Sverige og bronse til Danmark. I tillegg besatte Sverige også 4. plassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Irsk seier i 1500 m-finalen for gutter

Norge hadde to gutter med på 1500 m som kanskje kunne vært i finalen, men som kanskje var litt for optimistiske og brente for mye krefter på å komme seg fram i feltet. Den irske vinneren i finalen, Cian McPhillips, hadde motsatt taktikk. Da 300 m sto igjen lå han på 8. plass. Han sier til European Athletics etter løpet at han måtte jobbe hardt for å komme til finalen (fikk 3. plass i heatet og var bare 11 hundredeler unna den sikre fjerdeplassen). Derfor la han seg inn til lista på de første rundene fordi han visste hvor viktig de siste 2-300 m er på en 1500 m. .





Pallen på 1500 m: fv. nr. 2 nederlandske Rick van Riel, vinner Cian McPhillips og nr. 3 britiske Henry McLuckie. (Foto: Kjell Vigestad)



1500 m finale for gutter



Det danske "vidunderbarnet" Axel Vang Christensen



Satser på hinder: 16-årigen fra Hillerød i Danmark har løpt 5000 m i år på 13.44 og 3000 m innendørs sist vinter på 7.59. Her er han klart i tet på 3000 m hinder i Tallinn. (Foto: Kjell Vigestad)



Axel Vang Christensen (se kondis.no-sak fra da han var 14) har vært omtalt på kondis.no siden han var 12-13 år. Nå er gutten blitt lang og blir 17 år om en drøy uke, Han har Jakob Ingebrigtsen som sitt forbilde og har nylig bestemt seg for at i OL i Paris skal han til finalen på 3000 m hinder. Han er omtalt på løpesider i mange land i Europa og i USA og hans tider i lange løp har vært oppsiktsvekkende lenge.



Danmark har et høyt nivå i lange løp. Like fullt gikk 16-åringen hen i vår og ble dansk mester på 10 km gateløp på 29.43 hvor hele den danske eliten deltok. En av dem han slo var 5000 m-vinneren her i U20-EM, Joel Lillesø, (som er 17 år, blir 18 i november), og Thijs Nijhuis, som har løpt flere ganger i Norge og skal løpe maraton i OL.



Axel er ikke spesielt rask og satset derfor i Tallinn på å løpe fra konkurrentene nesten helt fra start, og klarte det - lenge. Over siste vanngrava begynte han å stivne og spanske Pol Oriach kom sterkt bakfra. Axel ledet fortsatt over det siste hinderet, men ble klart slått i spurten. Han sa etter løpet til Kondis at han har mange ungdomsmesterskap foran seg og holder alderen for U20 også i neste mesterkap om to år.



3000 m hinder gutter - finaleresultater



4 x 400 m stafett - nesten medalje til Norge



Så nær: Norge var veldig nær enda en medalje. På 4 x 400 m var de norske jentene kun en fattig tiendedel bak bronsen og satte norsk rekord for både U20-klassen og U23-klassen. Her er det Sigrid Kongssund Amlie som løper første etappe. (Foto: Kjell Vigestad)



5000 m jenter uten norske løpere

Når Norge ikke stilte med deltakere på 5000 m er forklaringen enkel. Ingen var kvalifisert. Før påmeldingsfristen gikk ut var det nesten ikke arrangert 5000 m-løp for kvinner i Norge. Våre beste jenter hadde stort sett konkurrert mer eller mindre samlet på 800, 1500 og 3000 m, og vi hadde så mange kvalifiserte på disse distansene at det ikke var plass til alle i EM-troppen. Og alle mellom- og langdistanseløperne våre i U20-mesterskapet fikk bare løpe en distanse hver, noe som av mange grunner var lurt. Med både forsøk og finale er det umulig å prestere på topp med fire løp på fire dager.



Adele Henriksen hadde løpt to 10.000-metere, begge på glitrende 34.08, dvs. to ganger 5000 m på i gjennomsnitt 17,04 per løp. Hun hadde med andre løpt 5000 m på bane fire ganger under kvalifiseringskravet på 5000 m på 17.15. Men det teller ikke for å delta U20-EM. Hadde Adele satset på U20-EM, så hadde hun helt sikkert funnet et løp hvor hun kunne kvalifisere seg. Noen dager før mesterskapet, men etter fristen for påmelding til EM, så løp hun så 5000 m på Bislett på 16.39, 46 sekunder under kravet. Hva kunne det holdt til i EM? Resultatene ser du nedenfor.



I løpet av sesongen vil helt sikkert noen av alle de lovende løperjentene i U20-klassen løpe 5000 m langt under 17.15-kravet.



Magnus Tuv Myhre ville gjerne ha deltatt på 10.000 i Tallinn i U23-mesterskapet, Hans 28.48 fra Stadionmila i Kristiansand var milevidt under kravet på 30.05, men han hadde løpt med feil sko. Dermed hadde han ikke godkjent resultat og kunne han ikke delta på 10.000 m, hvor han trodde han hadde best sjanser til medalje.





Medaljørene på 5000 m: fv: nr. 3 tyske Emma Heckele, vinneren Carla Dominguez og nr. 2 Latvias Agate Caune. Caune er 16 år og sørget for Latvias eneste medalje i mesterskapet. (Foto: Kjell Vigestad)



Resultater på 5000 m finale jenter:



De norske som tok medaljer i U20-EM



Sander Skotheim - sølv i 10-kamp



Sterke tikjempere: Det ble sølv til Sander Skotheim (th), men også Abraham Vogelsang (tv) leverte en fin tikamp og tok sjetteplassen. (Foto: Kjell Vigestad)



Det var i Sander Skotheims beste øvelse, høyde, hvor det ikke gikk så bra. Han har vunnet seniorgull i hoved-NM i høyde med 2.08 både i 2019 og 2020 og har en pers på 2.10. I Tallinn ble det "bare" 1,91. "Der glapp gullet", sa Sander til Kondis etter de 10 øvelsene var over. Han kom for første gang over 8000 poeng og løp en god avsluttende 1500 m på 4.35, så totalt sett leverte han sin beste mangekamp noen sinne.



Håvard Bentdal Ingvaldsen - bronse på 400 m



Innfridde: Håvard Bentdal Ingvaldsen startet sesongen med en ute-pers på 49,15. Siden har det gått bedre og bedre og han satte pers både i forsøket, i semifinalen og til slutt i finalen. Persen er så langt på il 46,70, Bare Karsten Warholm har løpt fortere enn han siden 1990-tallet. (Foto: Kjell Vigestad)



Ina Halle Haugen - bronse på 3000 m



Helnordisk premiepall på 3000 m: Vinner Ilona Mononen, Finland, sølv til Sofia Thøgersen, Danmark og bronse til Ina Halle Haugen, Norge. (Foto: Kjell Vigestad)



Andrea Rooth - gull på 400 m hekk

Gull og nesten en bronse: Her løper Andrea tredjeetappen i finalen på 4 x 400 m .Hun får pinnen som nr. 4 og feier forbi lagene foran gjennom første sving og er i ledelsen etter 100 m av etappen. I følge mesterskapets løpsanalyse bruker hun 12,31 sekunder på de første 100. Hun holder ledelsen inn i siste sving, men det røyner på og hun leverer pinnen som nr. 3 bare fire tiendedeler bak Tyskland i tet. Norge blir til slutt nr. 4 bare en tiendedel etter Italia. (Foto: Kjell Vigestad).



Ingeborg Østgård - gull på 1500 m



Norges første 1500 m-gull i U20: Ingeborg Østberg avsluttet 1500 m på overbevisende vis med et veldisponert løp og en utklassing av konkurrentene på oppløpssiden. Ikke engang Jakob Ingebrigtsen har klart å ta U20-gull på 1500 m. Han snublet eller ble felt i siste sving og endte som nr. 8 da han prøvde seg som 16-åring i 2017. (Foto: Kjell Vigestad)