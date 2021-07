I 1981 gikk første utgave av Oslo Maraton av stabelen. I år, 40 år senere gleder man seg til å invitere til løpefest fra Rådhusplassen etter et vanskelig år med pandemien som hovedfokus.

Årets jubileumsutgave blir litt annerledes, men arrangøren ser frem til å kunne igjen legge til rette for løpeglede, mestring og felleskap i trygge omgivelser.

- Den 18.september vil vi kunne gjøre det vi liker aller best, nemlig å arrangere et løp der vi kan løpe sammen igjen, sier presseansvarlig i Oslo Maraton, Edwin Ingebrigtsen.

- Det har vært en annerledes tid med alternative virtuelle aktiviteter, men nå gleder vi oss til nok en gang å fylle rådhusplassen, forteller Ingebrigtsen.



Fra maratondistansen i 2019. Denne distansen utgår i 2021-utgaven. (Foto: Runar Gilberg)



Halvmaraton og 10 for Grete i fokus - Maratondistansen og Trippelen utgår

Arrangøren vil jobbe for å sikre et trygt og gjennomførbart løp i Oslos gater med fokus på å gjennomføre Halvmaraton og 10 for Grete, i tillegg til 10 kilometer rullestol, para og Barnas Maraton.

- Vi har besluttet å fokusere på to hoveddistanser gjennom hele dagen. Dette vil gjøre at vi i større grad kan sikre et trygt arrangement med tanke på smittevern. Vi vil til enhver tid følge gjeldende smittevernsregler. Vi vil bruke vår etablerte 10 kilometerløype på begge distanser, noe som gjør at vi tar mindre beslag i bybildet og sikrer større mobilitet for befolkningen i byen. Halvmaraton vil løpe 2 runder, pluss en ekstra sløyfe, sier Ingebrigtsen.

- Oslo Maraton er arrangementteknisk krevende, og vi som arrangør er nødt til å ta beslutninger i rimelig tid. Det er et stort apparat som skal i sving, derfor velger vi altså å ikke gjennomføre maratondistansen i år i lys av usikkerheten som fortsatt råder, forklarer Ingebrigtsen.

- Dette vil også bety at årets Oslotrippel ikke vil bli noe av i år, legger han til.

Det er ikke første gang Oslo Maraton går av stabelen uten maratondistanse på programmet. Men dette er ikke planlagt å bli en langvarig løsning.

- Oslo Maraton har opp gjennom historien blitt arrangert uten en egen maratondistanse mange ganger, forklarer styremedlem i Oslo Maraton, og mangeårig trener Jack Waitz.

- Men dette er høyst midlertidig, til neste år skal vi igjen ha maraton på programmet. I tillegg jobber vi med å gjeninnføre 3 kilometeren «3 for Alle» for å i enda større grad kunne få med oss massene, sier Waitz entusiastisk



Til neste år skal vi igjen ha maraton på programmet igjen, sier Jack Waitz. (Foto: Olav Engen)



10 for Grete står som vanlig på programmet. Her starter pulje 1 i 2019. (Foto: Per Inge Østmoen)



Det varsles om rask løype og et NM med mye oppmerksomhet

- Ved å benytte 10 kilometerløypa vil vi kunne se gode tider for de som ønsker å satse på dette. I tillegg vil årets løp bli en perfekt anledning for de som ikke har så mye løpserfaring å få en god opplevelse, sier Jack Waitz om den flate Oslo-løypa.



Oslo Maratons 10 kilometerløype har start og mål på Rådhusplassen i Oslo. Man løper ut vest mot Skøyen, der vender løypa tilbake langs Frognerkilen i vakre omgivelser omringet av fjorden på høyre side, før man løper inn i Oslos urbane strøk over Tjuvholmen og Aker Brygge, gjennom Rådhusplassen og Oslo Havn før en liten runde inn i sentrum som bringer deg tilbake til majestetiske Rådhusplassen. Denne løpes to ganger på halvmaraton.



Arrangøren har stor tro på at begge distansene vil bli veldig morsomt å følge med på i år, og i tillegg vil årets NM i Halvmaraton elite for menn og damer, få stort fokus direkte på NRK1.



- NRK ønsker å være med å lage direktesendt TV-sending gjennom dagen. Her vil vi kunne vise frem både eliten, bredden og frivilligheten på en god måte, og ikke minst vise frem en stolt 40 årsjubilant som i fire tiår har satt preg på byen vår, avslutter Edwin Ingebrigtsen.



I en epost til Kondis, forteller arrangøren at det også er planlagt å innlemme veteranklassen i Norgesmesterskapet.



