14 dager før løpet er det ca. 50 startplasser igjen til de to lengste distansene lørdag. Som de 30 tidligere utgavene er det halvmaraton som er mest populær med 109 deltakere pr. 24.07. I fjorårets koronatilpassede utgave var de 200 plassene lørdag utsolgt over en uke før løpsdagen. Også av smittervenshensyn bes deltakerne om å melde seg på i forkant for å slippe kø og unødvendig oppsamling før start.





Ola Mellem fra Tromsdalen UIL er klar for sin 100. maraton på Kongsvinger lørdag 7. august. Her i sitt 12. løp på distansen på Kongsvinger i fjor. (Foto: Rolf Bakken)

Kvalitesløp med Kondisrabatt

Kongsvingermila som ble introdusert i fjor, går sammen med minimaraton på søndag. Her er det foreløpig god plass, men også her lønner det seg å melde seg på før startkontingenten gjør et hopp en uke før løpsdagen. Husk også at du som Kondis-medlem sparer 80 kr på startkontingenten på maraton og halvmaraton og 40 kr på 10 km og minimaraton.

Kongsvinger Maraton vil naturlig nok bli avviklet med spesielle smitteverntiltak også i år. Det anbefales at deltakerne tar med drikke-sekk/vest eller et drikkebelte på de lengste distansene siden det kun er drikkestasjoner med engangs-vannflasker. Det ikke tillatt med langesoner med mat og drikke.

Egenseeding og puljestart

Det er puljestart med inntil 25 deltagere med ett minutts mellomrom. Løperne blir plassert i puljer basert på forventet sluttid som de selv har oppgitt ved påmelding. Helmaraton starter fra kl. 11:00 og halvmaraton fra kl. 13:00. Løpere som beregner å bruke mer enn 5 timer på to runder kan som vanlig få starte kl. 10:00. Starttidene søndag er fra kl 11:00 for Kongsvingermila og fra l 11:15 for minimaraton.

Etter gjeldende smittevernregler på Sæter Gård er det ikke tillatt med dusj. Toaletter og garderober er åpne.

Medaljer og solid premiering

Nytt av året er at det er deltagermedaljer på samtlige distanser som Kongsvingermila, minimaraton og barneløpet startet med i fjor. For øvrig blir det som tidligere premiering av de tre beste i alle klasser.





De nye medaljene for fullført maraton og halvmaraton 2021.



