Blefjells Beste består av 4 distanser: 57, 21, 10 og 6 km og går i fjellterreng over det meste av Blefjell i kommunene: Flesberg, Tinn, Notodden og Kongsberg. Løypene byr på en god dose med motbakker med stigning på hhv 2000 meter (57 km), 750 m for 21 km, 340 m for 10 km og 110 meter for 6 km.

Løpet arrangeres av Langt og Lenge, som består av Mona Kjeldsberg og Einar Iversen, som også stod bak løpet Oslo Bergen Trail.

Dagens løp ble en herlig og varm opplevelse med sol, blå himmel og gode 25 grader i fjellet. Dermed det en fin dag i fjellet for deltagerne, men litt krevende med varmen.

57 km ble vunnet av Tobias Dahl Fenre med tiden 5:39:47 (timer), dermed var han 21 min og 39 sek foran nr 2: Espen Spro Johansen. På 3. plass fulgte beste dame, Sara-Rebekka Færø Linde med tiden 6:35:12. Nest beste dame ble Therese Dahl Årvik, som var 40 min bak Linde.

21 km ble vunnet av Karl Fremstad med tiden 1:48:50 timer. Han var da 9,58 min foran nr 2 Ulrik Måbø. Nr 3 blr Bård Nordrum ytterligere 4,39 min bak.

Dameklassen på 21 km ble vunnet av Anna Ulvensøen med tiden 2:14:02 timer, som skal forvare de norske fargene i verdens cupen i orientering om 3 uker. Her gikk 2. plassen til Karen Marie Håkonsen, som var 3,34 min bak vinnerene, ytterligere 6,32 min bak fulgte May Helene Midtbø på 3. plass.

10 km ble vunnet av Vetle Arder Skildheim med tiden 44:49 min. Han var da 6,11 min foran Magnus Kallager.

Her hadde Mari Robøle Lien 3. beste tid og vant dameklassen med tiden 54:08 min. Hun var da 8,08 min foran Martine Slokvik på 2. plass, mens Aina Helene Hole ble nr 3.

6 km ble vunnet av Hanne Wærp Hauge med tiden 26:24 min. Her ble Ailo Gardsteig nr 2 og beste gutt med tiden 32:36 min.

Blefjells beste med resultater