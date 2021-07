Hornindalsvatnet Maraton var i utgangspunktet avlyst for andre året på rad. Men lettelser i koronatiltak gjorde at arrangøren, Hornindal IL ombestemte seg for tre uker siden. Lørdag blei løpet arrangert med 107 påmeldte deltakere, fordelt på halv- og heilmaraton, 10 km og Minimaraton.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Maraton i Hornindal i juli måned er er ofte forbundet med sol og varme. Slik var det også på lørdag da sola steikte og temperaturen viste 25 grader på Hornindala Idrettspark der alle løperne kom i mål. Da er det vanskelig å prestere opptimalt, og det blei heller ikke oppnådd noen topptider på de lengste distansene. Oda Synnøve Riste fra Volda vant maraton for kvinner på tiden 3.37.56 foran Vera Nystad på 3..55.24. Joakim Bjørklund fra Brekstad vant herreklassen på tiden 2.58.13, like foran Stian Løkke Øvrebø, Kaupanger IL med tiden 2.58.48. Stian tok gull på KM for Sogn og Fjordane krets som var lagt inn i programmet. På tredjeplass kom Bjørn Ole Vassbotn, Volda Turn og IL på 3.03.31. RESULTATER MARATON Maraton blei vunnet av Joakim Bjørklund (59) Stian Løkke Øvrebø Bjørn Ole Vassbotn Oda Synnøve Riste

Vera Nystad blei neste beste kvinne på maraton. Det blei ikke verdensrekord i dag, men Vera gjennomførte et godt løp i varmen

På halvmaraton var det Tor Johan Nedreberg Askeland, Varegg fleridrett som tok en klar seier på tiden 1.18.15. Kristine Vartdal fra Jessheim blei beste kvinne på tiden 1.39.08. RESULTATER HALVMARATON Tor Johan Nedreberg Askeland (169) vant halvmaraton Kristine Vartdal vinner halvmaraton for kvinner På 10 km var det ei kvinne som blei totalvinner. Anne Bjerke Aarrestad, Oslostudentenes IL vant distansen på 36.34. Beste mann blei Radek Petr, Tsjekkiske republikk med tiden 39.25. RESULTATER 10 KM Anne Bjerke Aarrestad (245) var suveren på 10 km og vant distansen på tiden 36.34. Helge Hafsås (69) gjorde comeback på maraton, men måtte bryte Radek Petr (254) blei beste mann på 10 km Minimaraton blei vunnet av Kristian Nedregård, Spjelkavik og Omegn FIK på tiden 13.54. Det er ny løyperekord. Beste kvinne blei Christina Toogood, Sandnes IL med tiden 14.53. RESULTATER MINIMARATON