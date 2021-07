Kondis har fått følgende oppsummering av bakgrunnen til Stranda Fjord Trial Race og bakgrunnen til at det i år arrangeres 100 km.



Historien til Stranda Fjord Trial Race

ble startet for 6 år siden, med hovedmål om å skape litt liv i bygda på sommeren, også har det vokst litt og litt for hvert år.



Distansene

25 km og 1700 høgdemeter. 48 km og 3850 høgdemeter. 100 km og 7140 høgdemeter.



100km

Den er et resultat av at vi fikk en del ønsker om en lengre distanse enn 48k´n fra deltakere i 2019, samt at vi fikk vi noen ultraløpere flyttende til bygda samme året, så da tenkte vi at de burde få en "velkomstgave". At løypa ble slik som den er et resultat av kombinasjonen eksisterende stier, ønske om å gi deltakerne en solid utfrordring og noen fine utsikter underveis, samt nærhet til vei med tanke på drikkestasjoner og evakueringspunkt hvis nødvendig. På 100km har vi blant annet Øystein Røen som i 2019 eller i fjor vant Xreid. Han ble nummer to i år, Kristian Aalerud som vant Sans Senja 100 i fjor. I kvinneklassen er Margrethe Fjetland påmeldt, hun løp nylig inn til 3.plass i Sans Senja 100.



På 48km

er 2019 vinneren Sara-Rebekka Færø Linde påmeldt.



På 25km

kommer 2019 vinner Jo Inge Forseth Indgard tilbake, i tillegg er det blant annet andre sterke løpere påmeldt som Eirik Kårvatn, Tomas Berge Foyn, og ikke minst lokale Jonas Hesthaug som vi virkelig gleder oss til å se på SFTR startstreken igjen. 25K´n er det norske løpet i Salomon Golden Trail Series Nordic og den er også med i Skyrunning Norway cup´n. På damesiden er blant annet Anita Lilleskare Iversen og Mirjam Saarheim påmeldt.



Påmeldte deltakere.



Stranda Fjord Trail Race 25km inngår i den nye Salomon Golden Trail Series



Reportasjen fra SFTF i 2019.



Hjemmeside: www.strandafjordtrailrace.com

Facebook: www.facebook.com/ Strandafjordtrailrace

Instagram: @Strandafjordtrailrace





Sunnylvsfjorden. Foto: Axel Brunst



