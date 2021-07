Lotte Miller fra Bryne Triatlonklubb er Norges håp på kvinnesiden i triatlon i Tokyo-OL. Hun ble introdusert for triatlon for snaut elleve år siden, og startet med konkurranser nesten med en gang. Hun er tidligere svømmer, og har flere mesterskapsmedaljer som ungdom, junior og senior. Hun likte best de kortere distansene, så slik sett var det ikke naturlig at hun skulle bli triatlet.

Lottes drivkraft er å gradvis bli sterkere og sterkere, og utvikle seg selv fysisk og psykisk. Hun drømmer om å havne på podiet i VM-serien, og ser frem til å jakte medaljer både i VM og nå i OL.

Av meritter kan vi nevne at Lotte tok bronse i Junior-VM i 2015. Hun er Norgesmester mange ganger, og har tre kongepokaler på hylla. I VM-serien kan hun se tilbake på blant annet tre topp 10-plasseringer.



Lotte Miller er eneste norske kvinne på triatlon i Tokyo-OL. (Foto: Heiko Junge / NTB)



Trøblete værforhold utsatte starten

Da Kristian Blummenfelt løp inn til sitt fantastiske OL-gull for akkurat et døgn siden, var været topp i Tokyo. Da det var kvinnenes tur natt til tirsdag (norsk tid) hadde været slått helt om. Det regnet og blåste kraftig. Dette førte til at starten ble utsatt.



Ikke bare var det mye vind på havet, men det blå banedekket som utøverne både løper og sykler mye på, ble svært glatt på grunn av regnvannet. Allikevel, til tross for disse utfordringene, ble kvinnene sendt avgårde klokken 23:45. Kun et kvarter senere en planlagt.



Svømming // 1500 meter

I motsetning til herrenes felt i går, som var ganske samlet på store deler av svømmeetappen, så ble det mye mer strekk i feltet for kvinnene. Da utøverne var ferdig med den første runden (á 950 meter) var det Jessica Learmonth fra Storbritannia som ledet. Vår Lotte Miller lå her på 34. plass, 60 sekunder bak. Ut av vannet var Learmonth fortsatt i ledelsen, og Miller hadde tapt ytterligere cirka 30 sekunder. Men mye kunne forandre seg etter svømmingen - Det har vi sett mange ganger, og vi så hos gutta i går.



Sykling // 40 km

Lotte er normalt sett god på sykkeletappen, men med såpass mye tid opp til de fremste, så det noe vrient ut. Triatlonforbundet uttalte på forhånd at en topp 10-plassering var et naturlig mål.



Med cirka en mil tilbakelagt (og tre mil gjenstående), var det syv kvinner som hadde fått en god luke til resten av feltet. Britiske Learmonth lå fortsatt helt fremme, sammen med blant andre lagvenninnen Taylor-Brown. En av de store favorittene, Duffy fra Bermuda, var også helt oppe. Ved passering 25 kilometer var melodien den samme i front. Miller lå nå 2:22 bak, og var plassert i den tredje gruppe, med cirka ett minutt opp til gruppe 2. Det høres mye ut, men på 10 kilometers løping, var det ikke nødvendigvis håpløst.

Da sykkelen etter 40 kilometer ble byttet ut med løpesko, var Lotte Miller på en 25. plass. Avstanden opp til tet var økt til 3:18.



Løping // 10 km

Etter at distansen var halvløpt, altså ved 5 kilometer, var medaljene på langt nær avklart allerede. Flora Duffy fra Bermuda var nå i tet (etter å ha vært nummer 6 etter svømming og 3 etter sykling) 47 sekunder foran Zaferes fra USA og Taylor Brown fra Storbritannia. Learmonth som lenge ledet konkurransen, var her 1:37 bak. Lotte Miller lå fortsatt på 25. plass, med 5:26 opp til ledende Duffy.



Avgjørelsen

Ingen kunne ta igjen Flora Duffy på den andre halvdelen av løpeetappen. Hun løp suverent i mål på 1:55,36, og tar gullmedaljen med hjem til Bermuda. Sølvet gikk til britiske Taylor-Brown (1:14 bak), og bronsen gikk til Katie Zaferes fra USA (1:27) bak.



Målet om topp 10 gikk dessverre ikke for Norge og Lotte Miller. Hun løp i mål til 24. plass.



Topp 5

Plass Navn Nasjon Tid bak 1 DUFFY F. Bermuda 2 TAYLOR-BROWN G. Strobritannia +1:14 3 ZAFERES K. USA +1:27 4 KLAMER R. Nederland +2:12 5 PERIAULT L. Frankrike +2:13 ...24 MILLER Lotte Norge +7:07