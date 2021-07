Mandag kveld klokken 21:19 kunne Simen endelig legge hånda på fyret i Lindesnes. Det skjedde etter å ha løpt nærmere 2600 kilometer siden 1. juli.



- Det føles jo faktisk litt vemodig og trist at det er over. Det har vært noen fantastiske 3-4 uker. Men nå skal det bli herlig å se ungene igjen og kose oss. Løpeformen har vært topp. Beina har bare sklidd avgårde, og i dag var den beste etappen noensinne. Den ble på 158 kilometer, i følge klokka, fortalte Simen til TV2.



- Planen var å løpe i mål i morra, men så hadde jeg så gode bein i dag.



Det har nok blitt mange uforglemmelige stunder underveis. (Foto: simenpaalangs.no)



Knuste rekorden

Rekorden på strekningen var på 42 dager inntil i dag. Den ble satt for elleve år siden, i 2010. Og for alle som har fulgt Simens ferd underveis, og det er mange, så har det i ganske lang tid vært ganske åpenbart at den rekorden skulle bli slettet nå. Og om den ble slettet. 25 dager, 15 timer og 20 minutter brukte Simen på distansen. Med tilbakelagte 2600 kilometer, så betyr det omlag 100 kilometer hver eneste dag. Eller om du vil - cirka to og en halv maraton - hver dag! Det er vrient å forstå.



Folk har møtt opp i stort antall absolutt hele veien. Han har fått enormt med støtte. Og som han selv sa til TV2 etter målgang:

- Jeg har merket det fra første dag, at dette har fanget folk. Løpere, ikke-løpere, pensjonister. Det har truffet folk i hjertet.



Kilde: TV2





Helt fra øverst i nord til lengst ned i sør har folk stilt opp. De har heiet, bidratt med mat og drikke og vært med på løpeetappene. (Foto: simenpaalangs.no)



Relaterte Kondisartikler

Simen Holvik løper fra Nordkapp til Lindesnes

Simen Holvik har unnagjort én tredjedel av Norge på langs!

Se videoen med Simen Holviks sterke historie

Slik trener Simen Holvik mot norsk rekord på 24-timers og seier i Spartathlon​