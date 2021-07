100 Miles-løypa går i en stor sirkel gjennom store deler av Lake District, med start og målgang i Coniston. 50 Miles-distansen (80 km) følger andre halvdel av 100 miles løypa – gjennom den østre delen av Lake District, til Ambleside og videre til Coniston i Sør. Det er to større og en rekke korte, bratte klatringer, og løypa er relativt tøff med mange kilometer på teknisk «single track» sti.



Runar Sæther var på plass i England, og var ikke snauere enn at han vant Lakeland 50. Han har sendt oss en rapport fra løpet.



Starten gikk kl 11:30 lørdag formiddag, på en veldig varm og vindstille dag. Vi ble raskt en trio i tet og det ble løpt veldig fort – antagelig litt for fort – de første kilometrene. Vi kom til CP1 (CheckPoint) langt tidligere enn noen har gjort før, og på det meste lå vi vel cirka femten minutter foran løyperekorden. I den varmen var det nok ikke det smarteste.

En etter en fikk vi det ganske tøft. Tredjemann i gruppen droppet ut på CP2 mens andremann falt fra etter drøye 3 mil, på løpets bratteste klatring. Så de siste 50 kilometrene løp jeg alene i front. Også jeg måtte langt ned i kjelleren for å komme til mål. Varmen og den tøffe starten gjorde sitt til at partiet mellom 55 km og 65 km ble blytungt, uten mulighet for å ta til meg næring (alt kom opp igjen).

Men, jeg fikk trykket på «reset»-knappen på nest siste CP – fikk kjølt meg ordentlig ned, fikk ned et glass Cola, og derifra og inn gikk ting langt bedre. Da jeg på toppen av siste klatring snudde meg rundt og fortsatt ikke kunne se noen bak meg, skjønte jeg at dette ville gå helt inn. Jeg var da ikke klar over at avstanden mellom meg og nestemann hadde økt til hele 40 minutter.

Løyperekorden ble stående, men seieren var min. En fantastisk følelse å løpe gjennom Coniston og inn til målgang med fullt av folk langs gaten og på pubene.



Norske Runar Sæther til topps. (Foto: Lakeland100)