For de som synes direktesendt friidrett er viktigere enn regelmessig nattesøvn, er det bare å finne plassen i TV-stolen fra klokka 2 natt til fredag. Etter en dose 100 m og høydehopp er det forsøk på 3000 m hinder for menn klokka 02.30 norsk tid. Der er det ikke med noen norske deltakere, men hele tre svensker.

En liten time seinere, klokka 03.25, begynner 800 m-forsøket for kvinner. Hedda Hynne løper i det andre av seks heat. De tre første i hvert heat pluss de med de seks beste tidene ellers går videre til semifinalen som går lørdag.

Hedda Hynne har den fjerde beste tida i år av de åtte løperne i heatet, så slik sett ligger hun på grensa til å gå videre. Også om en sorterer på pers, kommer Hedda Hynne på fjerdeplass, men ethvert 800 m-løp bruker å leve sitt eget liv, og har Hedda kommet i den formen hun viste på sitt beste i fjor, vil hun ha gode muligheter til avansement.

Den største favoritten i heatet til Hynne er jamaicanske Natoya Goule som har løpt på 1.56,44 i år. Andre sterke løpere, i tillegg til Hedda Hynne, er Halimah Nakaayi fra Uganda, Eunice Sum fra Kenya og Katharina Trost fra Tyskland.



Starliste 800 m kvinner, heat 2

Bane Navn Land Pers Årsbeste Ranking 1 GOULE Natoya JAM 1:56.15 1:56.44 2 2 HYNNE Hedda NOR 1:58.10 1:59.82 20 3 YARIGO Noelie BEN 1:59.12 2:00.26 25 4 NAKAAYI Halimah UGA 1:58.03 1:58.03 3 5 POWER Nadia IRL 2:00.98 2:00.98 31 6 TROST Katharina GER 1:58.68 1:58.68 24 7 NATHIKE Lokonyen Rose EOR 2:13.39 2:15.94 8 SUM Eunice Jepkoech KEN 1:56.99 2:01.82 18



Karsten Warholm har satt verdensrekord og er blitt vant til å vinne internasjonale mesterskap. Kan det også bli OL-gull? (Foto: Bjørn Johannessen)



Karoline Bjerkeli Grøvdal har fordelen av å løpe i heat 2

Forsøket på 5000 m for kvinner går midt på dagen på fredag med første heat klokka 12.00 og det andre klokka 12.26. Så lenge et visst antall løpere går videre også på tid, er det regna som en fordel å få løpe i heat 2. Dette gjelder særlig dersom det skulle bli et lureløp i heat 1. Da vil hele 10 av de 19 løperne i heat 2 kunne gå videre til finalen – 5 direkte og 5 på tid.

Finalemuligheten er absolutt til stede for den norske representanten. Tre løpere skiller seg klart ut – etiopiske Gudaf Tsegay, kenyanske Helen Obiri og britiske Eilish McColgan som alle har årsbeste under 14.30.

Med 14.47,67 ligger Karoline på en fjerdeplass på årsbestelista, men mange av de resterende befinner seg på ca. samme nivå. En av løperne i heat 2 er den tidligere 800 m-stjernen Francine Niyonsaba fra Burundi, som på grunn av for høye testosteronverdier ikke lenger får lov til å løpe mellomdistanse, men som nå prøver seg på langdistanse.

Alt ligger til rette for en meget spennende kamp om de 15 plassene til finalen som går mandag klokka 14.40.



Bane Navn Land Pers Årsbeste Ranking 1 BLUNDELL Jenny AUS 15:10.27 15:10.27 58 2 GROVDAL Karoline Bjerkeli NOR 14:47.67 14:47.67 62 3 CHEBET Esther UGA 15:04.89 15:04.89 83 4 BATT-DOYLE Isobel AUS 15:04.10 15:04.10 59 5 YANKURIJE Marthe RWA 15:50.07 16:33.85 6 BATTOCLETTI Nadia ITA 14:58.73 14:58.73 70 7 van ES Diane NED 15:07.52 15:07.52 97 8 van BUSKIRK Kate CAN 14:59.80 14:59.80 9 NIYONSABA Francine BDI 14:54.38 14:54.38 10 CRANNY Elise USA 14:48.02 15:27.81 54 11 TANAKA Nozomi JPN 15:00.01 15:11.82 22 12 SCHNEIDER Rachel USA 14:52.04 14:52.04 32 13 OBIRI Hellen KEN 14:18.37 14:26.38 1 14 McCOLGAN Eilish GBR 14:28.55 14:28.55 11 15 SCOTT Dominique RSA 14:59.08 25 16 DANIEL Rahel ERI 14:55.56 14:55.56 232 17 MARKOVC Amy-Eloise GBR 15:05.96 15:05.96 21 18 LUKAN Klara SLO 15:23.90 15:23.90 60 19 TSEGAY Gudaf ETH 14:13.32 14:13.32 13



Karoline Bjerkeli Grøvdal har etter hvert hatt uttallige opptredener i den norske landslagsdrakten. Nå skal hun delta i sitt tredje OL. (Foto: Bjørn Johannessen)