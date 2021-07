Taktisk var løpet til Hedda Hynne strøkent. Hun sikra seg andreplassen inne ved lista og klarte å forsvare plasseringen til og med siste sving. Jamaicanske Natoya Goule sørga for en jevn og god fart underveis, og førsterunden passerte hun på 59,90 med Hedda like bak.

På oppløpet dro Goule nokså uanstrengt ifra, og Hynne måtte også se Noelie Yarigo fra Benin dra forbi, men Hedda holdt unna for alle de andre. Dermed var finaleplassen sikra sjøl om bare to av seks heat var unnagjort.

Så kan en spekulere på om den formen Hedda Hynne viste i forsøket indikerer at hun også kan gå videre til finale. Taktisk var det et meget bra løp, og Hedda hadde også dagens åttende beste tid, noe som slik sett er det som trengs for å være finaleverdig.

Men det som kanskje ikke lover alt for godt, var at hun virka sliten på oppløpet sjøl om hun hadde hatt en tilsynelatende fin reise bak Natoya Goule. Riktignok fortalte Hedda at det hadde vært noe knuffing underveis, men for å klare finaleplass må hun nok kunne avslutte sterkere enn det hun gjorde i dag. Vi får krysse fingrene for at hun vokser med oppgaven og hever seg et hakk til lørdagens semifinale.

Bortsett fra at to av tre kenyanske kvinner røk ut, tok de fleste av de store favorittene seg greit til semifinalen. Athing Mu virka i likhet med de to andre amerikanerne sterk. Det samme gjorde Natoya Goule fra Jamaica og Rose Mary Almanza fra Cuba. Tre britiske jenter er også semifinaleklare. Stor kredit til finske Sara Kuivisto som satte finsk rekord og gikk videre med 2.00,15.





Sara Kuivisto viste talent allerede da hun i 2012 ble nordisk U23-mester på 1500 m - foran et par norske lovende norske jenter. (Foto: Stig Vangsnes)





800 m forsøk kvinner, heat 2



Alle resultat



Finsk finaleplass på 3000 m hinder

Også i forsøket på 3000 m hinder var det en finne som imponerte. Norden stilte med hele fem representanter, men mens danske Hesselberg og alle de tre svenskene røk ut, overgikk finske Topi Raitanen seg sjøl og sikra seg andreplassen i det tredje heatet.



Der hadde det gått så sakte underveis at bare de tre beste ville gå videre, og med en sterk sisterunde slo finnen ut flere medaljekandidater som amerikanske Hillary Bor og kenyanske Leonard Bett.





Finske Topi Raitanen leverte et fantastisk løp da han sikra seg finaleplass med å bli nummer to i det tredje heatet. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Karsten Warholm greit videre

Som venta hadde ikke Karsten Warholm noe problem med å ta seg til semifinalen. Fra bane åtte vant han heatet på 48,65. Det var kveldens femte beste tid. Abderrahman Samba fra Qatar var raskest i forsøket med 48,38. Alle de store favorittene så ut til å avansere til semifinalen uten å overanstrenge seg.





Karsten Warholm trengte ikke å løpe like fort som det han gjorde under Bislett Games tidligere i sommer for å gå videre til semifinalen. (Arkivfoto: Tom-Arild Hansen)



Alle resultat