I og med at farten var så stor i det første heatet, fikk Karoline Bjerkeli Grøvdal en tøff oppgave. Dersom hun ble nummer seks måtte hun løpe under 14.59,55 for å være finaleklar.



Draviljen var svakere underveis i Karolines heat, og 3000 m ble passert på 9.11, nesten 10 sekunder bak tilvarende passering i det første heatet. Siden farten var relativt lav, ble også feltet mindre strukket ut, og Karoline fikk et litt rotete løp. Første delen løp hun inne ved lista, og det ble en god del nærkontakt med konkurrentene. Med ca. fire runder igjen gikk hun ut og fram og løp ganske mye i bane to derfra.



Ut på sisterunden var Karoline fint plassert i hælene på Hellen Obiri og Gudaf Tsegay, men på oppløpet stivna hun litt og måtte til slutt se fem løpere foran seg. Heldigvis hadde avslutningen vært så sterk at tida, 14.56,82, var god nok med knappe 3 sekunders margin.



– Det er litt nervepirrende å stå her. Jeg visste at jeg måtte under 15, men jeg følte meg bra underveis. Jeg følte at jeg var bra offensiv, og beina var bra. Så er det fryktelig mye knuffing, uttalte Karoline Bjerkeli Grøvdal til NRK etter løpet.



– For første gang har jeg oppskrapte legger, sånn som 1500-meterløpere ofte har. Det er ikke vanlig på en 5000-meter, fortalte hun.



En som merka knuffinga enda mer enn Karoline, var britiske Eilish McCoglan. Med halvannen runde igjen fikk hun en trykk som gjorde at hun mistet farten totalt. Til slutt endte hun på tiendeplass i heatet og er ute av finalen som går mandag klokka 14.40 norsk tid. Mc Colgan var den som hadde tredje best tid i år i dette heatet, med 14.28,55, så slik sett var det en stor skuffelse at hun røyk ut.



5000 m kvinner - forsøk heat 2 1 ETH Gudaf TSEGAY 14:55.74 Q 2 KEN Hellen OBIRI 14:55.77 Q 3 ITA Nadia BATTOCLETTI 14:55.83 PB Q 4 USA Elise CRANNY 14:56.14 SB Q 5 NOR Karoline Bjerkeli GRØVDAL 14:56.82 Q 6 JPN Nozomi TANAKA 14:59.93 PB 7 USA Rachel SCHNEIDER 15:00.07 8 ERI Rahel DANIEL 15:02.59 9 GBR Amy-Eloise MARKOVC 15:03.22 PB 10 GBR Eilish MCCOLGAN 15:09.68 11 AUS Jenny BLUNDELL 15:11.27 12 UGA Esther CHEBET 15:11.47 13 RSA Dominique SCOTT 15:13.94 SB 14 CAN Kate VAN BUSKIRK 15:14.96 15 AUS Isobel BATT-DOYLE 15:21.65 16 NED Diane VAN ES 15:47.01 17 RWA Marthe YANKURIJE 15:55.94 SB SLO Klara LUKAN DNF BDI Francine NIYONSABA DQ



Ti løpere videre fra det første heatet

Takket være god fart underveis og samtidig en sterk siste 1000 meter av mange, gikk hele ti løpere videre fra det første heatet. Japanske Ririka Hironaka var den som gjorde mye av drajobben, og hun ble belønnet med finaleplass etter å ha blitt nummer ni med 14.55,87 og ny pers. Canadiske Andrea Seccafien var siste jente som ble finaleklar med 14.59,55, som altså var den tida Karoline måtte ha slått dersom hun ble nummer seks.



Sifan Hassan vant heatet etter å ha brukt minst mulig krefter. Hun la seg bakerst og unngikk all knuffing. Da hun først gikk fram, var det på alvor, og med en sisterunde under 60 sekunder vant hun på 14.47,89. To kenyanske og to etiopiske jenter pluss Jasemin Can som løper for Tyrkia, fulgte på de neste plassene. Amerikanske Karissa Schweizer brukte mye ekstra krefter ved å jobbe seg framover for så å bli skjøvet bakover, flere ganger. På sisterunden klarte hun ikke helt å henge med, men i ettertid viste det seg at sjetteplassen holdt fint til avansement.



Finalen kan bli forrykende. Gudaf Tsegay, Sifan Hassan og Hellen Obiri er de tre store favorittene, men flere løpere viste gryende form i forsøket. Karoline Bjerkeli Grøvdal er i utgangspunktet ingen medaljekandidat, men kan med et mindre knuffeprega løp enn det hun hadde i dag ha sjanse på en plass på den øverste delen av resultatlista.



Det ville ikke vært noen liten prestasjon. I OL i Rio i 2016 klarte hun akkurat det og ble nummer sju, men mye tyder på at nivået er høyere nå, og sjøl om også Karoline framstår som sterkere, så kan det derfor likevel bli vanskelig å forbedre plasseringen.



5000 m kvinner - forsøk heat 1 1 NED Sifan HASSAN 14:47.89 Q 2 KEN Agnes Jebet TIROP 14:48.01 SB Q 3 ETH Senbere TEFERI 14:48.31 Q 4 ETH Ejgayehu TAYE 14:48.52 Q 5 KEN Lilian Kasait RENGERUK 14:50.36 SB Q 6 TUR Yasemin CAN 14:50.92 q 7 USA Karissa SCHWEIZER 14:51.34 SB q 8 ISR Selamawit TEFERI 14:53.43 NR q 9 JPN Ririka HIRONAKA 14:55.87 PB q 10 CAN Andrea SECCAFIEN 14:59.55 q 11 MEX Laura Esther GALVÁN RODRÍGUEZ 15:00.16 NR 12 JPN Kaede HAGITANI 15:04.95 PB 13 GBR Jessica JUDD 15:09.47 14 NZL Camille BUSCOMB 15:24.39 15 UGA Prisca Chemweno CHESANG 15:25.72 16 ESP Lucía RODRÍGUEZ 15:26.19 PB 17 CAN Julie-Anne STAEHLI 15:33.39 18 AUS Rose DAVIES 15:50.07 19 UGA Sarah CHELANGAT 15:59.40 SB



Sifan Hassan gjorde unna første del av første etappe på sin optimistiske OL-trippel. Hun er som kjent påmeldt 1500 m og 10 000 m i tillegg til 5000 meteren. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)