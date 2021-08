Det ble et komfortabelt gulløp for Sigrid Alvik med kun to konkurrenter i 3000 meter hinder i junior-NM.

Artikkelen fortsetter under annonsen







Det var tre deltakere i kvinnenes 3000 meter hinderøvelse, Sigrid Alvik, Kristine Alne og Ingvild Julie Schrøder Brennhovd. De tre jentene fulgte hverandre i første del av løpet før Sigrid Alvik gled langsomt i fra Kristine Alne og Ingvild Julie Schrøder Brennhovd falt av fra henne igjen. Sigrid Alvik løp tidligere i sommer inn til en 7. plass i årets U-20 EM, så hun var nok en klar favoritt til NM-gullet. Hun bekreftet etter løpet at her var målet å ikke bruke for mye krefter: – Jeg løp ganske kontrollert. I dag var målet egentlig bare å sikre gullet. Jeg skal være med på ganske mye annet i helgen, så hvis jeg skulle satset på pers i dag så hadde det blitt en tung helg. – Det var det som var fokus i dag, å komme seg trygt i mål. Jeg skal prøve meg på 400 meter hekk i morgen faktisk, og så 3000 meter flatt. Resultat 3000 meter hinder kvinner: Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 564 Sigrid Alvik Tyrving IL 10,20,97 10,20,97 11,04,38 2 286 Kristine Alne Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 11,31,74 11,15,39 New PB 3 581 Ingvild Julie Schrøder Brennhovd Vidar, Sportsklubben 11,18,54 572 Thea Charlotte Knutsen Varegg Fleridrett DNS Tilbake til samleside om Junior-NM Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957