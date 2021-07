I likhet med i forsøket i går, så løp Hedda Hynne et taktisk godt løp også i semifinalen. Riktignok ble det et rytmebrudd i andre sving etter nærkontakt med en annen løper, men ellers lå hun bra plassert i indre bane, og hun hadde fri bane til å løpe fortere mot slutten. Men det stod på kreftene – hun hadde ikke like mye futt i føttene som konkurrentene.

Etter løpet forklarte hun opplevelsen slik til Dicovery:

– Det var ganske fysisk, og det går for sakte. Jeg måtte bare prøve å holde meg på beina, for det var mye om og men der. Det føltes ganske slitsomt. De andre var bare hakket bedre på slutten, fortalte Hedda som følte at det ikke var så mye hun kunne gjort annerledes siden det aldri hadde vært aktuelt å gå opp å ta teten.

– Det er litt sånn det er, at du kan ha stang ut og stang inn, og jeg føler jeg har litt stang ut i måten løpet utvikler seg på og måten jeg løser situasjonen på. Jeg må ta det på min egen kappe, og det er sånn livet er. Jeg er uansett en erfaring rikere og har bidratt til en liten notis i norske historiebøker om at vi har hatt en dame i semifinale på 800 m i OL, fortalte Hedda Hynne som også forsikra om at hun ikke har noen planer om å legge opp med det første.

Heatet ble vunnet av Natoya Goule på 1.59,57 etter en klart raskere andrerunde enn førsterunde. Britiske Jemma Reekie vikra også sterk og var like bak. De var de to eneste som gikk videre fra heatet.



800 m kvinner semifinale heat 1 1 JAM Natoya GOULE 1:59.57 Q 2 GBR Jemma REEKIE 1:59.77 Q 3 KEN Mary MORAA 2:00.47 4 USA Ajee WILSON 2:00.79 5 POL Joanna JÓŹWIK 2:02.32 6 ITA Elena BELLÒ 2:02.35 7 NOR Hedda HYNNE 2:02.38 8 UGA Halimah NAKAAYI 2:04.44



I det andre heatet tok den amerikanske storfavoritten Athing Mu kommando fra start og vant på sterke 1.58,07. Med det befesta hun posisjonen sin som den store gullfavoritten i finalen som går tirsdag.

I det tredje heatet ble det seier til den britiske junioren Keely Hodgkinson. Hun løp på 1.59,12 og var 2 hundredeler foran kinesiske Chunyu Wang som satte pers etter å ha dratt storparten av løpet sjøl. Medaljekandidaten Rose Mary Almanza var en av de som ble slått ut av den kinesiske overraskelsen.

Sjøl uten norsk innslag så går vi mot en meget spennende finale. Athing Mu er den store favoritten, men bak henne kan det bli en uhyre jevn kamp om medaljene. Og skulle Mu ha en mindre god dag, er det helt åpent. Begge de britiske jentene samt jamaicanske Goule og etiopiske Alemu virker å være sterke.



19 år gamle Keely Hodgkinson gikk videre fra semifinalen, og i en 800 m-finale kan som kjent alt skje. (Foto: Det britiske friidrettsforbundet)