Med aktive løpere i alderen 12 - 85 år ble årets Egebergløp et svært vellykket arrangement i perfekt løpevær!





Dagens mest imponerende innsats stod 85 år gamle Hermod Telebond for som fullførte 10 km i konkurranseklassen sammen med Anders Rønning. (Foto: Synne Dalen Jordet)

Tett på 10 km

Det var meget sterk konkurranse på 10 km i skogsterrenget der Peder Talsnes (Strindheim IL) sikret totalseieren på 36:05, tett fulgt av fire Ren-Eng-løpere. Per Melander Often fulgte fire sekunder bak vinneren, og Lars Horten Jordet tok den siste pall-plassen seks sekunder senere. Veteranen Terje Olsen som har et drøss med seire i Egebergløpet holder fortsatt høy fart på løpeskoene med sin 5. plass på 37 blank.





En fornøyd vinner av 10 km Peder Talsnes over målstreken. (Foto: Synne Dalen Jordet)



Per Melander Often og Lars Horten Jordet tok ut alt på 10 km. (Fot: Synne Dalen Jordet)



I dameklassen ble det en imponerende seier til 12 år gamle Maria Sæther Verdenius på 42:57 der hele premiepallen ble fulgt opp av lovende utøvere fra arrangørklubben. Nora Brennmoen tok andreplassen, og kombinert-løperen Mari Leinan Lund endte på 3. plass. Ragnhild Bolstad fra Åslia var beste veteran på 4. plass under minuttet fra pallen.

20 km i fjellet

Ren-Eng-veteranen Jon Per Nygaard sprang inn til som førstemann på fjelløpet over 20 km på tiden 1:19.24, halvminuttet foran Erlend Brandsnes fra Moelv. Synnøve Volden (Os) fulgte like bak på 1:20.22 som beste kvinne! Berit Norstad (Tynset) tok her 2. plassen i på 1.27.03.





Solid løping av Jon Per Nygaard (54) som kunne juble for seier på 20 km. (Foto: Synne Dalen Jordet)



De beste i Egebergs Minneløp 31.07.2021: 10 km kvinner (16 deltagere): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Maria Sæther Verdenius Tolga IL K12-15 år 42:57.2 0:00.0 2 Nora Brennmoen Tolga IL K16-29 år 43:34.8 0:37.6 3 Mari Leinan Lund TOLGA K16-29 år 45:01.0 2:03.8 4 Ragnhild Bolstad Åslia SkiIag K50-59 år 45:52.0 2:54.8 5 Kjersti Simensen Os IL K30-39 år 45:57.2 3:00.0 6 Lisa Sæther Verdenius Tolga IL K12-15 år 46:07.0 3:09.8 7 Mia Urset IL Bul-Tromsø K16-29 år 46:12.0 3:14.8 8 Lise Flatgård Erlimo TOLGA K30-39 år 46:28.0 3:30.8 9 Synne Bredalslien TYNSET K16-29 år 48:33.7 5:36.5 10 Line Bredalslien ELVERUM K30-39 år 48:58.8 6:01.6 10 km menn (42 deltagere): 1 Peder Talsnes Strindheim M16-29 år 36:05.8 0:00.0 2 Per Melander Often FIK Ren-Eng M30-39 år 36:10.0 0:04.2 3 Lars Horten Jordet FK Ren-Eng M16-29 år 36:20.0 0:14.2 4 Pål Åge Joten FIK Ren-Eng M16-29 år 36:31.0 0:25.2 5 Terje Olsen TRONDHEIM M50-59 år 37:00.7 0:54.9 6 Kjetil Thoresen Alvdal IL M16-29 år 37:19.0 1:13.2 7 Hagen Urseth LOMMEDALEN M30-39 år 37:23.8 1:18.0 8 Jørgen Moen FIK Ren-Eng M30-39 år 37:45.0 1:39.2 9 Pål Eggset Alvdal IL M30-39 år 38:25.6 2:19.8 10 Elias Løvhaug Brydalen IL M16-29 år 38:45.6 2:39.8 11 Kristian Dæhlie Ryen Tolga IL M16-29 år 39:12.3 3:06.5 12 Erlend Leinan Lund OSLO M16-29 år 39:52.3 3:46.5 13 Asgeir Hilmarsen Tolga IL M40-49 år 40:18.6 4:12.8 14 Jonas Hylen Kvikne IL M16-29 år 41:07.0 5:01.2 15 Mikkel Breie Nystuen Rendalen IL G12-15 år 41:29.5 5:23.7 16 Nils Helge Kirkbakk TYNSET M30-39 år 42:02.2 5:56.4 17 Lars Tingelstad VINGELEN M30-39 år 42:10.3 6:04.5 18 Bjørn Ivar Haugen Singsås IL M50-59 år 42:41.1 6:35.3 19 Even Leinan Lund TOLGA M16-29 år 42:53.8 6:48.0 20 Christian Kjærstad Kula IL M30-39 år 43:32.3 7:26.5 20 km kvinner (5 deltagere): 1 Synnøve Volden Os i Ø K16-29 år 1:20:22.5 0:00.0 2 Berit Nordstad TYNSET K30-39 år 1:27:03.4 6:40.9 3 Hilde Dalen Jordet TOLGA K30-39 år 1:35:51.5 15:29.0 4 Berit Sæther Tolga IL K50-59 år 1:38:58.1 18:35.6 5 Gunhild Brørs JAKOBSLI K40-49 år 1:55:59.1 35:36.6 20 km menn (6 deltagere): 1 Jon Per Nygaard FIK Ren-Eng M 50-59 år 1:19:24.0 0:00.0 2 Erlend Brandsnes MOELV M 40-49 år 1:19:52.9 0:28.9 3 Arne Berg Svorkmo M 30-39 år 1:21:46.9 2:22.9 4 Sigurd Leren Tolga M 16-29 år 1:31:51.2 12:27.2 5 Terje Hansen FIK Ren-Eng M 60-69 år 1:33:56.8 14:32.8 6 Are Malvik Malvik IL M 16-29 år 1:38:31.9 19:07.9