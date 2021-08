Speaker snakket om mulig banerekord da den eldste jenteklassen satte ut på sin 1500 meter i junior-NM. Men det skjemaet måtte speakerlegenden Jo Nesse legge til side ganske raskt, farten var nemlig så lav at det var på grensen til rask gange. Den første rundetiden ble da også på 100 sekunder.

Det var Solveig Cristina Hernandez Vråle som lå fremst denne første runden, men det var ingen av de andre jentene som hadde lyst til å ta initiativet til høyere fart. Og for Solveig passet dette bra siden hun er en glimrende 800-meterløper. Det var Selma Løchen Engdahl som først kom frem inn mot den første rundepasseringen og økte farten noe. Det var først på den siste runden at det virkelig kom fart i sakene, og Solveig Cristina Hernandez Vråle måtte virkelig jobbe for medaljen. Både Christine Næss, Anne Hjorth Arntsen og Selma Løchen Engdahl fulgte med helt inn, og det ble svært tett mellom disse fire, men Solveig holdt helt inn. Christine Næss og Anne Hjorth Arntsen tok de neste pallplassene.

Solveig Cristina Hernandez Vråle innrømmet etterpå at det ble et litt merkelig løp:

– Det var gøy dette, men det var et litt rart løp, det må jeg innrømme. Men det er gøy når det går den veien det gikk.

– Jeg havnet jo i teten fra start, og de løp jo i sneglefart grunnet meg, men det var ingen andre som ville ta teten.

– Og helt egoistisk sett for meg som er en rask utøver så var det jo en fordel at det ble et lureløp, innrømmer Tjalveløperen.

– I et mesterskap er det jo slik at man løper mer for medaljer enn for tider.

Men hun vil ikke påstå at hun er blitt en fullblods 1500-meterløper nå:

– Dette var min andre 1500 meter så det er 800-meterløper jeg er. Dette er bare en gøy bonus!

Resultatliste finale Kvinner 1500 meter U23:

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 536 Solveig Cristina Hernandez Vråle Tjalve, IK 4,25,36 4,25,36 5,00,05 2 548 Christine Næss Tyrving IL 4,21,03 4,21,03 5,00,07 3 487 Anne Hjorth Arntsen Sørild FIK 4,25,85 4,25,85 5,00,36 4 535 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 4,22,01 4,22,01 5,00,44 5 287 Kristine Lande Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 4,34,86 4,26,12 5,03,55 6 121 Sarah Feyifoluwa Adekoya Ask Friidrett 4,45,60 4,45,60 5,08,95 7 417 Marianne Feidje Mjelde Osterøy IL 5,03,09 5,03,09 5,18,31 8 269 Synne Heggøy Fjeldberg Gular, IL 5,04,03 5,04,03 5,22,73 9 360 Ingunn Nilsen Hagen Løten Friidrett 5,04,55 5,04,55 5,33,17



Premiepallen for 1500 meter U23 kvinner: Christine Næss, Solveig Cristina Hernandez Vråle og Anne Hjorth Arntsen.

Selma Løchen Engdahl tok initiativet til å sette litt fart etter at den første runden gikk i subbefart. Til sist havnet hun akkurat så vidt utenfor premiepallen.

Anne Hjorth Arntsen løper inn til bronsemedaljen.

Christine Næss tar søvmedaljen.



Selma Løchen Engdahl.



Selma Løchen Engdahl får opp farten i feltet.



Anne Hjorth Arntsen



Christine Næss og Kristine Lande Dommersnes. Kristine tar femteplassen denne gangen.

Marianne Feidje Mjelde.



Marianne Feidje Mjelde representerer Osterøy IL.



Synne Heggøy Fjeldberg, Gular IL



Ingunn Nilsen Hagen, Løten Friidrett.

Det blir et svært tett og hardt spurtoppgjør mellom fire jenter. Her er Christine Næss og Solveig Cristina Hernandez Vråle fremst.

Resultatlisten viser at det her skiller to hundredels sekund.

En strålende fornøyd Solveig Cristina Hernandez Vråle som ikke har 1500 meter som spesialdistanse, men som nå likevel er norgesmester på den distansen.