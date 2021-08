Ina Halle Haugen gjorde det som skulle til for å ta den NM-tittelen som hun var favoritt til å ta i junior-NM, som har foregått på Askøy utenfor Bergen denne helgen. Hun tok ledelsen fra start i det 15 jenter store feltet, og hun dro jevnt med rundetider som antydet en sluttid rundt 10 minutter. Etter fire runder var det Sigrid Alvik som tok jobben med å ligge i front. Hele tiden med feltet av løpere hengende på, men det skallet hele veien av bakerst i feltet.

Inn mot passering for den siste runden startet Ina Halle Haugen en langspurt som raskt gav henne en god luke ned til Sigrid Alvik og Nora Bergan bak henne. Det ble også plasseringen på premiepallen.

Dette var en riktig favorittseier, og heller ikke var det uventet at Sigrid Alvik tok andreplassen siden de begge hadde representasjoner for landslaget i sommer, i EM for klasse U20.

Litt mer overraskende var det kanskje med dagens bronsevinner, Nora Bergan fra Osterøy IL. Hun begynte med friidrett i april i år, så det er fantastisk med en NM-bronse den 1. august. Kondis kommer tilbake med en prat med henne.

Fjerdeplassen var også en meget god prestasjon av 15 år gamle Alma Eir Hakonardottir fra Verdal Friidrettsklubb. Med tiden 9,53,89 kommer hun inn høyt oppe på listen over de beste tidene på distansen for denne aldersklassen gjennom tidene.



Ina Halle Haugen tok føringen i feltet på de første rundene. Bak henne følger Sigrid Alvik, Anna Marie Nordengen Sirevåg, Malin Søtorp Solberg..

Resultater 3000 meter U20.

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 448 Ina Halle Haugen Runar, IL 9,11,81 9,11,81 9,41,61 2 564 Sigrid Alvik Tyrving IL 9,33,45 9,33,45 9,48,56 3 418 Nora Bergan Osterøy IL 9,58,43mx 9,58,43mx 9,52,48 New PB 4 573 Alma Eir Hakonardottir Verdal Friidrettsklubb 10,10,92 10,10,92 9,53,89 5 474 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL 10,12,75 10,12,75 9,56,42 6 305 Hedda Leirvik Hommelvik IL 10,08,0 10,08,0 9,57,10 7 473 Maiken Homlung Prøitz Sarpsborg IL 10,18,59 10,16,74 10,05,85 New PB 8 576 Anna Marie Nordengen Sirevåg Vidar, Sportsklubben 9,43,54 9,43,54 10,08,50 New PB 9 447 Gjendine Gjelstad Rebård Runar, IL 10,21,10 10,21,10 10,17,68 New PB 10 175 Marie Wollan Benum Byåsen IL 10,24,85 9,57,94mx 10,23,37 New PB 11 286 Kristine Alne Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 10,38,71 10,26,83 New PB 12 461 Ingrid Ingebrigtsen Sandnes IL 10,29,02 13 373 Elise Bredesen Øvereng Mosjøen IL 10,30,68 10,47,10 14 187 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF 10,59,15 15 236 Andrine Slettum Ruud Gausdal Friidrettsklubb 11,01,2 11,01,2 11,02,50



Nora Bergan fra Osterøy IL (418) begynte med friidrett i år, og tar her en bronsemedalje på 3000 meter.



Hedda Leirvik, Hommelvik IL



Norah Sand-Hanssen, Eiker-Kvikk IF.



Andrine Slettum Ruud, Gausdal Friidrettsklubb.



Sigrid Alvik, Tyrving IL. Til venstre Anna Marie Nordengen Sirevåg.



Ingrid Ingebrigtsen, Sandnes IL.



Sigrid Alvik



15 år gamle Alma Eir Hakonardottir fra Verdal Friidrettsklubb. Med tiden 9,53,89 kommer hun inn høyt opp på listen over de beste tidene på distansen for denne aldersklassen gjennom tidene.