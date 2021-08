Søndag 1. august ble en ny utgave av Rekordløpet arrangert på Sand ved Gardermoen. Både 5 og 10 km stod på programmet denne gangen. Totalt var det 130 fullførende deltakere fordelt på 53 på 5 km og 67 på 10 km. Arrangør var Ull/Kisa Friidrett.



5 km

5 km ble vunnet av Senay Amlesom Fissehatsion på 14:48 foran Anders Glørsen og Andreas Iden på henholdsvis 15:04 og 15:10. Kvinneklassen ble vunnet av Live SOlheimsdal på 16:52. Her tok Ingrid Helene Nyhus 2. plassen med 17:45, mens Karoline Næss kom på 3. plass med 18:47.



Live Solheimdal, SK Vidar vant kvinneklassen på 5 km med 16.52. Erik Kjønnø Støa, IL ROS (startnummer 16) løp på 16.59. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



10 km

10 km ble vunnet av Knut Hjertvik på 32:39. Ole Hermann Røhr kom på 2. plass med 32:48 tett fulgt av Magnus Salberg på 32:49. Mathilde Theisen vant kvinneklassen på 33:43 foran Marit Haslie på 36:38 og Anne Murvold på 38:22.



Mathilde Theisen, Oslostudentenes IK vant kvinneklassen på 10 km med 33.43. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Video fra Rekordløpet 1. august 2021.



Ny aldersrekord i 80-årsklassen

På 10 km løp Christian Børs Lind, som fyller 81 år i november, på 48:52. Dette var en forbedring av aldersrekorden i 80-årsklassen med over 3 minutter. Den gamle rekorden tilhørte Kristian Skarsvåg, ble satt på Sentrummsløpet i 2002 og lød 52:01.

Til Kondis-fotograf Bjørn Hytjanstorp innrømmet den nye rekordholderen at han hadde aldersrekorden i tankene da han meldte seg på løpet.

– Joda, jeg var klar over aldersrekorden, og jeg hadde veldig lyst på å ta den. Men da jeg kjente på vinden under oppvarmingen fikk jeg litt bange anelser, fortalte Børs Lind etter løpet.



Han kunne også fortelle at han hadde null interesse for løping da han var yngre.

– Løping var ikke noe jeg var interessert i da jeg var ung. Jeg prioriterte skole og utdanning, men slang meg med på noen stafetter på jobben. Jeg kan også erindre at jeg løp Sentrumsløpet tre ganger midt på 80-tallet. Jeg tror jeg kom inn på så vidt over 35 minutter, og det var det. Så ble jeg skadet, og ga opp løpingen før jeg egentlig kom skikkelig i gang.



Christian Børs Lind begynte å løpe igjen da han ble godt oppe i årene. Men han snakker også varmt om langrenn.

– Om vinteren har jeg gått mye på ski, noen jeg tror er veldig bra for løpingen også. Det er bra trening for systemet, og veldig skånsomt for beina. Jeg har forresten gått Birken 40 ganger, og relativt sett har jeg blitt bedre med årene også på ski.



Han debuterte på Birken i 1968 med tiden 5.53.24, og hadde tre deltagelser på 70-tallet der tidene lå mellom 4.11 og 4.46. I 70-årsklassen i 2010 gikk han på meget sterke 3.34, og 2017 gikk han på 3.51, skriver Bjørn Hytjanstorp på sin facebook-side.



Snart 81 år gamle Christian Børs Lind fra Røa IL satt aldersrekord i 80-årsklassen på 10 km med imponerende 48.52. Det er forbedring av den gamle rekorden med over 3 minutter. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



