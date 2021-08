Sifan Hassan så ikke ut til å være negativt påvirka av fallet hun hadde hatt i 1500 m-forsøket tidligere på dagen. Da gikk hun i bakken med knappe 400 m igjen, og hun måtte legge inn en kjempespurt for å komme a jour med teten og gå videre til semifinalen. I 5000 m-finalen løp hun med teipa lår, så antakelig hadde hun fått seg en god trøkk.



Også på 5000 meteren leverte Sifan Hassen en super avslutning med 57 blank på sisterunden. Sjøl sterke løpere som Hellen Obiri og Gudaf Tsegay var sjanseløse og ble slått med minus/pluss 2 sekunder. Sifan Hassan er dermed i mål med første delen av den ambisiøse OL-trippelen sin, som består av å løpe 5000 m, 1500 m og 10 000 m. Fra før har hun en femteplass fra OL som beste plassering, så med et OL-gull i boks hadde hun virkelig grunn til å juble.



Så mye å glede seg over var det ikke for Karoline Bjerkeli Grøvdal, men hun skal ha kredit for at hun ikke brøt da hun måtte slippe feltet og ble liggende alene bakerst. På en måte var det også imponerende å komme i mål på 15.09 med tanke på at hun ikke klarte å henge på i 15.00-fart i mer enn 1800 m. Altså tapte hun ikke stort mer enn 1 sekund per runde i snitt i forhold til åpningsfarten sjøl om hun løp helt uten drahjelp.



For mange er gevinsten ved å ha drahjelp opp mot 1 sekund per runde så slik sett kan det ikke ha vært så mye som mangla på at hun kunne hengt på halen av feltet. Siste løper i hovedfeltet passerte 3000 m på 9.01,6 og Karoline på 9.08,4. Den fjerde 1000 meteren til Karoline gikk på 3.05,7 mens hun løp den siste på 2.55,2.



På spørsmål fra NRK om hva det var som ikke fungerte, var svaret:



– Jeg vet egentlig ikke. Jeg har en forferdelig dårlig dag i dag, og merket det med en gang. Jeg sleit og var tung på oppvarming, alt var tungt. Det var rett og slett en dårlig dag, og det er utrolig kjipt at det ble i dag. Jeg var utrolig andpusten under oppvarmingen i dag. Unormalt andpusten, så jeg har ikke svaret på det egentlig, fortalte hun.

På spørsmål om det kunne være at hun brygger på sykdom, svarte hun:

– Jeg håper jo ikke det. Jeg føler meg ikke syk. Det var bare ekstremt tungt i dag. Jeg pustet som bare det på 15.09, som burde være en joggetur for meg. Det er noe som ikke stemmer, så jeg får bare håpe at det er en drittdag.



Om det hadde noe med lufta og den høye luftfuktigheten å gjøre, er ikke godt å vite, men det var i alle fall ikke bare Karoline Bjerkeli Grøvdal som fikk en tung reise. Amerikanske Karissa Schweizer som har pers på 14.26, klarte ikke bedre enn 14.55,80 og endte på ellevteplass. Også hennes lagvenninne, Elise Cranny, hadde en heller svak dag og ble nummer 13.



Den som overgikk seg sjøl, var italienske Nadia Battocletti som løp på 14.46,29 og ble nummer sju. Det var ny pers på 21-åringen som før OL hadde 14.58,73 som bestetid. Det kan en kalle å heve seg når det gjelder som mest. I forsøket var hun bare 1 sekund foran Karoline Bjerkeli Grøvdal. Grunn til å være fornøyd kan også heimefavoritten Ririka Hironaka være som satte japansk rekord med 14.52,84 og ble nummer ni.



Vi får håpe Karoline kommer sterkt tilbake allerede på 10 000 meteren som går på lørdag klokka 14.45.



5000 m kvinner 1 NED Sifan HASSAN 14:36.79 2 KEN Hellen OBIRI 14:38.36 3 ETH Gudaf TSEGAY 14:38.87 4 KEN Agnes Jebet TIROP 14:39.62 SB 5 ETH Ejgayehu TAYE 14:41.24 6 ETH Senbere TEFERI 14:45.11 7 ITA Nadia BATTOCLETTI 14:46.29 PB 8 TUR Yasemin CAN 14:46.49 9 JPN Ririka HIRONAKA 14:52.84 NR 10 ISR Selamawit TEFERI 14:54.39 11 USA Karissa SCHWEIZER 14:55.80 12 KEN Lilian Kasait RENGERUK 14:55.85 13 USA Elise CRANNY 14:55.98 SB 14 NOR Karoline Bjerkeli GRØVDAL 15:09.37 15 CAN Andrea SECCAFIEN 15:12.09



Alle resultat





Fra før har Sifan Hassan tre VM-gull. Kanskje har hun like mange OL-gull når disse leikene er over. I alle fall tok hun sitt første nå. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



El Bakkali-show på 3000 m hinder

For første gang siden 1980 ble det ikke kenyansk seier på 3000m hinder for menn i OL. Denne gangen måtte beste kenyaner, Benjamin Kigen, nøye seg med bronsemedalje. Suveren vinner ble Soufiane El Bakkali som vant klart etter en sisterunde på ca. 57,1 sekund. På de siste 200 meterne var den langbeinte marokkaneren suveren og suste inn til 8.08,90. Sølvet gikk til Lamecha Girma fra Etiopia som noterte 8.08,90.



Finske Topi Raitanen som overraska stort med å ta seg til finalen, leverte også et meget godt løp i finalen og ble nummer åtte med 8.17,44. Den bare 19 år gamle japaneren som satte pers og japansk rekord i forsøket med 8.09,92, hadde ikke en like god dag i dag. Men 8.16,90 og sjuendeplass for Ryuji Miura var likevel mer enn godkjent.



3000 hinder menn 1 MAR Soufiane EL BAKKALI 8:08.90 2 ETH Lamecha GIRMA 8:10.38 3 KEN Benjamin KIGEN 8:11.45 4 ETH Getnet WALE 8:14.97 5 ERI Yemane HAILESELASSIE 8:15.34 6 CAN Matthew HUGHES 8:16.03 7 JPN Ryuji MIURA 8:16.90 8 FIN Topi RAITANEN 8:17.44 SB 9 ITA Ala ZOGHLAMI 8:18.50 10 KEN Abraham KIBIWOT 8:19.41 11 USA Benard KETER 8:22.12 12 FRA Alexis PHELUT 8:23.14 13 MAR Mohamed TINDOUFT 8:23.56 14 ITA Ahmed ABDELWAHED 8:24.34 15 CAN John GAY 8:35.41





Etter tredjeplass i VM i Doha for to år siden (bildet) og sølv i London for fire år siden, smakte det nok ekstra godt med gull for Soufiane El Bakkali, og det endatil i OL. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)