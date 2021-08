Det var kun fire startende i U23 -klassen på 3000 meter, som er den lengste distansen som løpes av kvinnene i et junior-NM. På den siste dagen av mesterskapet var det til tider sterke vindkast på Ravnanger Idrettspark der årets junior-NM ble arrangert, så her ble det viktig å ha en rygg å følge. På startstreken stod der fire jenter, og tre av disse var på samme nivå. Og løpet ble da også slik at disse tre fulgte hverandre hele veien: Christine Næss, Selma Løchen Engdahl og Kristine Lande Dommersnes. Marianne Feidje Mjelde hadde en litt svakere pers, og la opp til et roligere tempo.

Og for disse tre ble hele løpet som et tog med ett lokomotiv, nemlig Kristine Lande Dommersnes. Hun dro fra start til det var 50 meter igjen til mål, da løp både Christine Næss og Selma Løchen Engdahl forbi henne. Det var Christine Næss som hadde mest krefter igjen, og det var hun som vant løpet.

Kristine Lande Dommersnes skal ha ros for å ta initiativ og vilje til å styre løpet med jevn og god fart, selv om hun fikk erfare at det gjerne ikke er den som ligger i front og drar som vinner til slutt.

For Christine Næss ble dette den tredje øvelsen denne helgen, i tillegg til 1500 og 800 meter. Og hun bekreftet at det var noe hun kjente på:

– Det var ikke så gøy. Jeg var egentlig veldig sliten, jeg løp 800 meter rett før. Jeg var ikke sikker på om jeg skulle stille på 3000 meter eller ikke, men så gjorde jeg det. Og det er jeg jo glad for nå!

Så får hun heller sende en blomst til Kristine Lande Dommersnes for den gode drajobben hun gjorde!

Resultater 3000 meter U23 kvinner

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 548 Christine Næss Tyrving IL 9,41,40 10,01,67 New PB 2 535 Selma Løchen Engdahl Tjalve, IK 10,01,82 3 287 Kristine Lande Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 9,55,95 9,39,06 10,02,94 New PB 417 Marianne Feidje Mjelde Osterøy IL 10,54,0mx 10,54,0mx DNF

Fire jenter på startstreken: Kristine Lande Dommersnes, Christine Næss, Marianne Feidje Mjelde og Selma Løchen Engdahl.

Det hele avgjøres på de siste 50 meterne av de 3000. Og hun som dro de 2950 første meterne kommer her sist. Men det blir da en bronsemedalje på Kristine Lande Dommersnes.

