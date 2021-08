I U23-klassen på 5000 meter var det 11 startende, så det var bedre plass på banen enn da den yngste gutteklassen løp litt tidligere på dagen, da var det 26 på startstreken.

Fra start til mål så virket dette som et show med en eneste stjerne: Magnus Tuv Myhre. Han tok initiativet fra start og lå i fronten absolutt hele tiden, riktig nok med en rolig førsterunde, 76 sekunder er bedagelig for løpere med pers på rundt 14 minutter, slik de beste har her. Men etter dette gikk det i jevn fart inn mot en tid under 15 minutter.

Og forholdene på Ravnanger Idrettspark var ganske vindfulle denne dagen, og selv om det ble en langside med medvind så oppveiet det neppe motvinden på den andre siden av banen. Men har lå altså Magnus Tuv Myhre fremst og brøytet vinden for resten av løperne.

Da det gjenstod to runder var det 8 mann som fulgte med i hovedfeltet. Dette var Magnus Tuv Myhre, Simon Nebijo Karlsen Steinshamn, Ibrahim Buras, Mathias Flak, Halvor Nymoen Winberg, Trym Halvard Sagstuen Tønnesen, Tore Akerlie og Marius Liljeberg Wang. Noen av dem prøvde seg å komme opp i front, men Magnus Tuv Myhre var påpasselig med å ikke slippe dem forbi.

Så startet Magnus Tuv Myhre sin langspurt som han også gjorde på 1500 meter, og plutselig var det hele avgjort, det ble gull til Magnus. Resten av feltet var det overlatt til å kjempe om de resterende medaljene, og det ble da Simon Steinshamn og Ibrahim Buras som fikk følge Magnus på pallen. Mathias Flak gjorde et helhjertet forsøk på å komme forbi, men endte to tiendeler etter Ibrahim Buras.

Så kan vi bare konstatere at vi har en fremtidig mellom- og langdistansekonge klar. Og han heter Magnus Tuv Myhre.

Resultater 5000 meter U23 Menn

Plass: Startnr: Navn: Klubb SB: PB: Resultat: 1 142 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF 13,38,69 13,38,69 14,51,69 2 163 Simon Nebijo Karlsen Steinshamn BUL, IL i 14,03,42 14,03,42 14,53,03 3 523 Ibrahim Buras Tjalve, IK 16,21,55 14,53,27 New PB 4 497 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 13,58,55 13,58,55 14,53,44 5 298 Halvor Nymoen Winberg Herkules Friidrett 14,54,33 6 273 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen Halden IL 14,08,13 14,08,13 14,54,88 7 271 Tore Akerlie Gular, IL 14,49,76 14,49,76 15,02,87 8 301 Marius Liljeberg Wang Herkules Friidrett 14,33,07 14,33,07 15,07,24 9 492 Alf Ante Idland Tornensis Stavanger Friidrettsklubb 15,09,25 15,09,25 15,19,25 10 245 Andreas Skulstad Størkson Gneist,IL 16,10,68 15,39,57 New PB 11 503 Simen Holen Steinkjer Friidrettsklubb 15,46,52 15,46,52 16,04,20

Det spurtes om andreplassen: Mathias Flak, Simon Steinshamn, Ibrahim Buras. Og disse ser mer slitne ut enn Magnus Tuv Myhre.

Magnus Tuv Myhre lå i front gjennom hele løpet, foran Ibrahim Buras og Mathias Flak og de andre løperne.

Se alle bildene fra løpet:

(klikk for å se bildet i større oppløsning)