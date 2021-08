De fleste kjenner Filips historie på 1500 meter i OL. I Rio de Janeiro i 2016, ble han diskvalifisert da han brøytet vei inne ved lista på oppløpet. Under EM i Berlin falt han i semifinalen og fikk en skade som gjorde resten av mesterskapet vanskelig. I innendørs-EM ble han disket for å ha tråkket innenfor lista. Jakob har også vært involvert i en del uhell og tull. Under VM i Doha ble han disket på 5000 meteren, men etter klage ble avgjørelsen omgjort. Det samme skjedde på 1500 meter i innendørs-EM i Polen i mars i år.



Men nå handlet det om OL i Tokyo, og om avansement til semifinale eller ei. De seks beste i hvert heat gikk direkte videre, samt de seks beste tidene deretter.



Heat 1 // Filip Ingebrigtsen

Filip la seg midt i feltet etter start, og det samme gjorde storfavoritten Cheruiyot. Sistnevnte søkte seg derimot raskt fremover mot front, og Filip klarte å legge seg på hælene hans. Mot slutten av den første runden ble det litt dytting i feltet, men ingenting som fikk konsekvenser. Filip var fint med i sjette posisjon med to runder igjen. Hoare fra Australia var den som ledet an på dette tidspunktet.



Så rykket Tefera og Cheruiyot litt. De fikk en liten luke, mens Filip skled litt bakover i feltet. Han så innestengt ut idet det ringte for siste runde. Med 300 meter igjen åpnet det seg, men det var tydelig at det ikke var mye å pøse på med av krefter. Kerr fra Storbritannia var helt fremme i tet i siste sving, sammen med Cheruiyot. Ut på oppløpet var det begiske Debjani og Cheruiyot som var sterkest og tok de to første plassene. Filip hadde som sagt lite å hive på med av kull, og ble nummer ti. Tiden hans ble 3:38,02.



I etterkant fortalte Filip at dette selvfølgelig ikke føltes særlig bra. Han fikk dårlig respons fra kroppen allerede fra start, og det ble litt slik han fryktet at det kunne bli. Han synes ikke det gikk så galt rent taktisk og teknisk, men det kostet for mye altfor tidlig, og han forklarte at han ikke hadde gode nok bein. Han snakket om sesongen som ikke har vært særlig god, og at han hadde håpet på et ytterligere løft fra det som skjedde opå Bislett 1. juli. Men, han var ikke i nærheten, sa han.



Han fortalte også at han har hatt en god følelse i det siste, og har hatt en tro på avansement - men at han ikke hadde hatt noe i en finale å gjøre, med den formen han har for øyeblikket.



Heat 2

I det andre heatet hadde vi ingen nordmenn på start. Det var til slutt Abel Kipsang fra Kenya som vant. Det ble noe dramatikk underveis. En av de største favorittene, Marcin Lewandowski fra Polen, gikk overende og hadde ingen sjanse til å ta opp jakten igjen. Han kom seg dog videre til neste runde etter en dommeravgjørelse. Hassan fra Qatar gikk forøvrig også ned i bakken, og brøt. Tidene var såpass svake i dette heatet, at det fortsatt fantes muligheter for Filip.



Heat 3 // Jakob Ingebrigtsen

I det tredje heatet hadde vi altså Jakob Ingebrigtsen. Her løp også australske Stewart McSweyn. Vi hadde også Soufiane El Bakkali fra Marokko i dette heatet. Han vant gull på 3000 meter hinder dagen før.



Jakob la seg umiddelbart helt på halen av feltet. Det så ut som en tydelig plan. McSweyn så ut til å følge samme taktikk, men gikk allikevel opp i tet ganske kjapt. I likhet med det andre heatet, gikk det relativt bedagelig også her. Fortsatt håp for Filip med andre ord.



Men, men to runder igjen ble farten skrudd opp. Feltet ble strukket ut til én lang linje, hvor Jakob fortsatt lå langt bak, 20-30 meter bak tet. Det så ikke ut til å stresse ham nevneverdig. Han begynte nå ganske snart å plukke noen plasser.

McSweyn var den som ledet an, og sammen med Heyward fra Storbritannia, fikk de en luke til resten da det ringte for siste runde. På siste langside og inn i siste sving hadde Jakob avansert til en åttendeplass, og ut av svingen var det full kontroll. Han løp kontrollert inn til 4. plass i heatet og dermed avansement. Farten ble skrudd såpass opp på de to siste rundene, at Filip dessverre er ferdig med sitt Tokyo-OL. Heyward vant heatet på 3:36,14, og Jakob fikk 3:36,49.

I det påfølgende intervjuet fortalte Jakob at taktikken var klar: Legge seg bakerst å unngå trøbbel, og deretter avansere litt etter litt. Alt gikk egentlig som han hadde håpet underveis. Han lot seg ikke stresse av å ha mange foran seg, og vurderte det dithen at veldig få av de som lå foran, var kapable til å spurte på den farten som krevdes. Han retter nå fokuset mot semifinale, som han tror blir en god del vanskeligere. Både med tanke på konkurrenter, og med tanke på hvor mange som går videre.

Jakob fortalte også om hvor lenge han har sett frem mot akkurat dette mesterskapet, og at han sannsynligvis er mer nervøs enn noen av de andre - nettopp fordi det har betydd så mye i såpass lang tid. Han synes det var godt å være i gang, men skulle gjerne ønske at det var litt kortere tid frem til finalen.



