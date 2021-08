Det var med andre ord ungdommens aften på 800 m for kvinner. Og den som sørga for festkvelden var først og fremst Athing Mu. På samme måte som David Rudisha dro omtrent hele feltet inn til perser og nasjonale rekorder på 800 m-finalen i London i 2012, gav Athing Mu nå de andre sju kvinnene en perfekt reise. Vanligvis gir haren seg etter 400 eller 500 m, men nå fikk de rask og jevn drahjelp hele vegen inn.

Dette er en form for løping som en kan tillate seg når en vet at en er en god del bedre enn de andre. David Rudisha visste det i 2012, og Athing Mu beviste at hun var det i dag. Klokka stansa på 1.55,21, og det er mindre enn 2 sekunder ned til Jarmila Kratochvilovas "uslåelige" verdensrekord. På U20-lista gjennom alle tider er Mu nummer to, mens Keely Hodgkinson sklei rett inn på fjerdeplass med sitt 1.55,88-løp, ei tid som også var europeisk juniorrekord.

De fire 200 meterne til Athing Mu ble løpt slik: 27,4 - 30,5 - 29,3 - 28,0. Altså en negativ splitt - 57,82 på førsterunden og 57,39 på den andre. Sjøl om negativ splitt av mange ikke blir regna som ideelt på 800 m, så var det et løp uten svakheter, gjort helt på egen hånd. Vi kan bare spekulere i hva hun kunne klart om hun sjøl hadde fått den drahjelpa hun gav de andre.

Det så lenge ut til at to medaljer skulle gå til Storbritannia, men Jemma Reekie stivna noe på oppløpet, og amerikanske Raevyn Rodgers fikk akkurat kasta seg forbi. Begge satte pers, og det gjorde også den kinesiske overraskelsesjenta, Chunyu Wang, som ble nummer fem på sterke 1.57,00. Dermed hadde hun forbedra den førolympiske persen sin med over 2 sekunder.

I Norge har vi i år hatt en debatt om hva som er den ideelle alderen for kvinner med tanke på å prestere på topp. 30-åra er blitt trukket fram som glanstiåret. Dagens løp viser at det også er mulig å nå verdensklasse på mellomdistanse allerede i tenåra. Kanskje så vi to 19-åringer som kommer til å ta globale gullmedaljer i både tenåra, 20-åra og 30-åra. Sjøl om de har blomstra tidlig, har de forhåpentligvis enda mer å gå på.

Men skulle det bli med den ene olympiske medaljen de sikra seg i dag, så har de uansett fått et minne de vil ta med seg resten av livet.



800 m finale kvinner 1 USA Athing MU 1:55.21 NR 2 GBR Keely HODGKINSON 1:55.88 NR 3 USA Raevyn ROGERS 1:56.81 PB 4 GBR Jemma REEKIE 1:56.90 PB 5 CHN Chunyu WANG 1:57.00 PB 6 ETH Habitam ALEMU 1:57.56 SB 7 GBR Alexandra BELL 1:57.66 PB 8 JAM Natoya GOULE 1:58.26



Alle resultat





Raevyn Rodgers tok sølv på 800 m i VM i Doha for to år siden. Nå kan hun også plassere en olympisk bronsemedalje i premieskapet. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)