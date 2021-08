På 3000 m hinder er vi vant til å se kenyanske løpere kjempe om gullet, men på kvinnenes løp i OL, var de ikke med da Courtney Frerichs satte opp farten litt før halvvegs og en runde seinere fikk ei luke til alle de andre. Peruth Chemutai var den eneste som fulgte med sånn noenlunde, men også hun var ca. 15 m bak på det meste.

Men med 250 m igjen hadde Chemutai tetta luka, og derfra og inn klarte hun å sikre seg et trygt forsprang. Chemutais vinnertid ble 9.01,45 som var både pers og ugandisk rekord.

– Jeg er så glad for å være olympisk mester og for å sørge for gull til Uganda. Jeg er stolt over flagget og nøt virkelig løpet, fortalte den nybakte mesteren til Discovery etter målgang.

Også Courtney Frerichs som kom i mål på 9.04,79 var strålende fornøyd. Om taktikken fortalte hun følgende:

– Jeg visste at det å sette stor fart var min måte å gjøre det på, så jeg prøvde å like opplegget og samtidig gjøre det hardt for de andre. Jeg la opp strategien sammen med treneren på forhånd. Vi vurderte at jo lenger ned mot 9.05 jeg kunne komme, jo større ville sjansen være for at jeg havna på podiet. Etter en problematisk sesong var bare det å komme hit til Tokyo en stor seier for meg, fortalte kvinna som også tok sølv under VM i London i 2017.

Bronsen gikk til Hyvin Kyeng fra Kenya, men Gesa Krause fra Tyskland ble beste europeer på femteplass. Marusa Mismas-Zrimsek satte slovensk rekord og ble nummer seks med 9.14,84.

Den mest meritterte amerikaneren, Emma Coburn, hadde en usedvanlig tung dag. Hun var så sliten at hun snubla i hinderet og falt med knappe 400 m igjen, og sjøl om hun sjangla seg til mål så ble hun diskvalifisert.

Også verdensrekordholder Beatrice Chepkoech var en skygge av seg sjøl og ble nummer sju med 9.16,33.

3000 m hinder finale, kvinner 1 UGA Peruth CHEMUTAI 9:01.45 NR 2 USA Courtney FRERICHS 9:04.79 SB 3 KEN Hyvin KIYENG 9:05.39 4 ETH Mekides ABEBE 9:06.16 5 GER Gesa Felicitas KRAUSE 9:14.00 6 SLO Maruša MIŠMAŠ-ZRIMŠEK 9:14.84 NR 7 KEN Beatrice CHEPKOECH 9:16.33 8 ETH Zerfe WONDEMAGEGN 9:16.41 PB 9 GBR Elizabeth BIRD 9:19.68 NR 10 BRN Winfred Mutile YAVI 9:19.74 11 CAN Geneviève LALONDE 9:22.40 NR 12 USA Valerie CONSTIEN 9:31.61 13 ALB Luiza GEGA 9:34.10 14 ESP Carolina ROBLES 9:50.96 AUS Genevieve GREGSON DNF USA Emma COBURN DQ



I VM i London ble det gull til Emma Coburn og sølv til Courtney Frerichs. Nå ble det knall og fall for Emma og sølvjubel for Courtney. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)