Mens det var full fart fra start og et skikkelig rekord- og perseskred i 800 m-finalen for kvinner, gikk det ganske bedagelig for seg på førsterunden i herrefinalen. Australske Peter Bol dro og 400 m ble passert på 53,8.

På andrerunden ble farten skrudd opp, og mot slutten klarte to kenyanere og en polakk å passere Bol. Emmanuel Korir greide å holde unna for Ferguson Rotich som lå litt for langt bak til å nå fram, sjøl om han hadde den sterkeste avslutningen.

Emmanuel Korir er 26 år og tok nå sin første medalje i et globalt mesterskap. Han har imidlertid hele seks Diamond League-seire, og han har også blitt amerikansk studentmester på både 400 og 800 m. Persene hans er så god som 44,21 og 1.42,05.

Ferguson Rotich er med sine 31 år en rutinert 800 m-løper, og han har i likhet med Korir rada opp seire i Diamond League. Han tok også bronse i VM i Doha i 2019. Etter dagens sølvmedalje er det bare gullet som mangler.

For de som har tru på at Karsten Warholm kan gjøre det bra også på 800 m, var det oppløftende å se Patryk Dobek ta OL-medalje på 800 m. Så seint som i fjor var det 400 m hekk polakken satsa på. Dobek løp nå inn til bronse på 1.45,39, mens persen hans på 800 m er på 1.43,73. På 400 m hekk hadde han 48,40 som best.

Karsten Warholms hekkepers er på 45,94, og vi overlater til de mattesterke å regne ut hva han vil klare om/når han har satsa på 800 m i ett år.





Ferguson Rotich har tidligere tatt bronse i VM, og nåble det sølvmedalje i OL. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



800 m menn, finale 1 KEN Emmanuel Kipkurui KORIR 1:45.06 2 KEN Ferguson Cheruiyot ROTICH 1:45.23 3 POL Patryk DOBEK 1:45.39 4 AUS Peter BOL 1:45.92 5 ESP Adrián BEN 1:45.96 6 BIH Amel TUKA 1:45.98 7 FRA Gabriel TUAL 1:46.03 8 BOT Nijel AMOS 1:46.41 9 USA Clayton MURPHY 1:46.53

Patryk Dobek mens han ennå var en ung og lovende hekkeløper. (Foto: Wikipedia)