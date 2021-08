Helgas Vestfold Historic Ultra Trail var den 2. utgaven, og både løyper og opplegg ellers var bortimot identisk med fjorårets.

Ideen med løpet er å tilby deltakerne en reise gjennom det beste av terreng i nordre Vestfold, og løypa er derfor lagt over en rekke av de fineste toppene – der man i klarvær har god utsikt. Asfaltløping er minimert til det absolutt nødvendige for å «sy sammen» traseen.

Om noen lever i den villfarelsen at Vestfold er flatt, får de raskt realitetsorientert seg her. 147km har 5000 meter stigning, og i tillegg gjør mye teknisk sti at sperretidene på 36 timer på langløypa og 22 timer på 87km ikke er så enkle som man skulle tro.

147km starter på Hengsrød,, og 87 km og 50 km «henger seg på» på hhv Eidsfoss og Damtjernveien. Til start på 147 lørdag kl 0700 stilte 9 løpere, hvorav 2 damer. Som i fjor la Stig Helge Westerheim seg raskt i tet, og fikk følge av Rune Hystad.

De ankom dropbagstasjonen på Eidsfoss sammen etter snaue 9 timer, ca en time lenger enn Stig Helge brukte i fjor, og det var godt håp om at han denne gang skulle unngå problemene som da stoppa ham etter snaue 9 mil. Været var denne gang av det grå slaget med regn deler av tida, og tåke på toppene snøt løperne for utsikten de skulle hatt.

Westerheim og Hystad gikk ut fra Eidsfoss omtrent samtidig, med Jo Inge Fjellstad ikke langt bak, og damevinner Wendy Fjellstad bak der igjen. Inn på dropbagstasjon Damtjernveien på 97km var Hystad og Westerheim fortsatt sammen, med Fjellstad ca 40 minutter bak.

Etter en god pause gikk Hystad først ut, Fjellstad var meget effektiv på CP og gikk ut som nr 2, litt foran Westerheim Rett før Snippane på 100km fikk dessverre Westerheim problemer med magen og måtte snu.

Fjellstad holdt bra tempo og knep innpå, ved Merkedammen var ikke differansen mer enn ca 1km, men Hystad skrudde opp farta og dro fra ned fra Brånafjell. Etter dette var han aldri trua, og kunne gå i mål på Hengsrød på klar løyperekord 26:46:40, nesten 1 time og 50 minutter foran Fjellstad på 28:34:45.

På delt tredjeplass kom Bent Halling og Gunnar Rustan på 34:13:50. Halling revansjerte med det fjorårets DNF, og Gunnar Rustan som i fjor fullførte 87km satte klar distansepers.

Wendy Fjellstad jobba jevnt og trutt og til tross for noen feilløpinger var hun suveren i dameklassen med 31:45:35, 3 timer og 40 minutter foran toer Heidi Bye Svartangen på 35:25:42

Det er verdt å nevne at herr og fru Fjellstad før løpet ikke hadde mer enn 3 ukers pause siden målgang i Oslo Bergen Trail, 515km og 18000 høydemeter!

På start 87km på Eidsfoss kl 2100 stilte en liten og eksklusiv gjeng på 5 personer, hvorav 1 dame.

Paret Håkon Andreas Hyttedalen og Hanne Nicole Briedis Hyttedalen la seg raskt i tet, og de ankom CP Damtjernveien på 37km etter kun ca 6:45, 1t 25min foran neste løper Knut Nåtedal.

Herr og fru Hyttedalen fortsatte å øke, og sikra seieren i herre- og dameklassen med 15:55:25, hele 3:31 foran herreløper nr 2 Tom Erik Horn på 19:27:12.

På 3. plass, 13:33 bak Horn kom Knut Nåtedal på 19:40:45.

Også startfeltet på 50km var av det eksklusive slaget, kun 6 løpere gikk ut kl 0700. Hele 40% DNS bidro til det.

På første topp Snippane var Riikard Tollefsen i tet, fulgt av Henrik Schjølberg og deretter fjorårets nr 4 Mariusz Barczyk og fjorårets nr 2 Irvin Kilde.

Ved Tinghaugveien etter 30 km hadde Kilde overtatt ledelsen, og han holdt denne hele veien inn og løp imål på 5:24:27, ca kvarteret langsommere enn i fjor.

På 2. plass kom Tollefsen på 5:37:45, og på 3. plass Barczyk på 6:07:30.

Seier i dameklassen gikk til Ingrid Aartun Bøe på 9:12:10

Det er klart at deltakelsen i årets VHUT var langt dårligere enn man kunne ønske. Det etterhvert svært store løpstilbudet bidrar utvilsomt til det, og i år har dette blitt ytterligere forsterka av mange Korona-utsatte løp som kommer nå i august og september.

Vi tror imidlertid fortsatt at VHUT har en berettiga plass på ultrakalenderen, og håper at fornøyde løpere «sprer ordet» slik at vi ser langt flere på start neste år.

Selv et enkelt løp som VHUT krever masse forberedelser, og i år var det påkrevd med massiv rydding i deler av traseen pga svært mye vindfall.

Vi takker alle som velvillig har stilt opp med sag, saks, ryddesag, motorsag og arbeidshansker! Ingen nevnt, ingen glemt. Tusen takk også til de frivillige som bidro med løpsavviklingen: Amund Olav, Nina Hundstuen Halling, Camilla Lockert Friseid med sønn Mikkel, og Bjørg Marit Sollie.

VI takker også sponsorer Jernia Revetal og Sport1 Revetal / Ditt Klubbhus.



Dame- og herrevinner 87km, Hanne Nicole Briedis Hyttedalen og Håkon Andreas Hyttedalen.



Vinner av Herrer 147km, Rune Hystad



Vinner av Damer 147km, Wendy Fjellstad



Vinner av Damer 50km, Ingrid Aartun Bøe.

På 50 km var det et lite, men eksklusivt felt.