Du finner en fullstendig oversikt over Kondis sine utmerkelser i Kondisbutikken. Her har vi utmerkelsen «5 på norsk jord» og Ultraløpsfatet, hvor det er om å gjøre å samle et visst antall løp i løpet av et kalenderår. I tillegg har vi utmerkelser der du kan samle løp over flere år. Utmerkelsene finnes innenfor distansene maraton, halvmaraton og ultra.

Dette gir deg en unik mulighet til å samle løp uten å måtte reise over lange avstander. Du kan løpe enten alene eller sammen med venner. Det eneste kravet er at du melder på Kondisløpet og melder inn resultatet ditt på vår resultatliste. Vi er imidlertid ikke opptatt av hvor fort du har løpt. Kun at du har fullført løpet. Resulatet ditt blir derfor godkjent også om du bare melder inn at du har fullført uten å oppgi tid.

Ordningen med at resultatene fra virtuelle løp som Kondisløpet skal godkjennes gjelder inntil videre og så lenge det er koronarestriksjoner for fysiske løp.

Du må være medlem i Kondis for å kunne få en utmerkelse fra oss. Du som løper Kondisløpet uten å være medlem, kan få 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen i Kondis om du bruker rabattkoden 120 når du melder deg inn. Du kan melde deg inn her.