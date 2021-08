Etter over to måneders utsettelse kom endelig årets Borredalen Rundt-sesong i gang i midten av juni. Løpet nå på tirsdag 3. august var det åttende løpet så langt i år. Deltakerne bestod blant annet av mange av de som er med gjennom hele sesongen, men også av feriegjester som passer på å få med seg noen løp når de er Fredrikstad og omegn på ferie.



Med 41 på startstreken og 39 som fullførte løpet var det det beste oppmøtet hittil i år. Forholdene den gangen var fine. Det var passe varmt, lettskyet, lite vind og stort sett tørt i løypa. Filip Skari tok en klar 1. plass på tiden 19.34, og med over minuttet ned til nr. 2. Beste dame denne gangen ble Oda Skari på tiden 21.51.



Les også:

7. juli 2020: Skari til topps i Borredalen Rundt

2. september 2020: Slo 24 år gammel løyperekord i Borredalen Rundt



RESULTATER



Arrangeres hver tirsdag

Borredalen Rundt arrangeres normalt hver tirsdag kl 18:30 i sommerhalvåret. Det er gratis å delta og løypa går i variert terreng på skogsveier og grus rundt Borredalsvannet i Fredrikstadmarka.



Som så mange andre mosjonsløp i 2020/21 har også Borredalen Rundt måtte gjøre justeringer på grunn av koronapandemien. Borredalen Rundt starter vanligvis i månedsskiftet mars/april - litt avhengig av hvor tidlige våren kommer og når snøen forsvinner. På grunn av smittefare ble en så tidlig start ikke aktuelt i år. Årets sesong startet derfor i midten av juni.



Arrangementets hjemmeside

Facebook-siden til Borredalen Rundt



De beste tidene oppnådd i Borredalen Rundt

År Måned Løp Dato M/D Navn Tid 1996 D Grottenberg, Sissel 19:50 1993 D Gressløs, Nina 19:54 1993 D Grottenberg, Sissel 19:56 2007 juni 11 19.06.07 D Rekkedal, Jorun 19:57 1993 D Grottenberg, Sissel 20:00 1993 D Gressløs, Nina 20:01 1993 D Andersen, Ragnhild B. 20:09 2018 august 18 14.08.18 D Olaussen, Kamilla 20:10 År Måned Løp Dato M/D Navn Tid 2020 september 15 01.09.20 H Svensk, Emil 16:44 1996 H Bjørlo, Kjetil 16:54 1979 H Gressløs, Steinar 16:58 1995 H Bjørlo, Kjetil 17:00 1995 H Bjørlo, Kjetil 17:00 1995 H Bjørlo, Kjetil 17:02 1995 H Olaussen, Per 17:04 2004 august 20 24.08.04 H Wingstedt, Emil 17:08 2010 juni 11 15.06.10 H Høye, Andreas 17:18