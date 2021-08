I OL i Rio for fem år siden kom kappgjenger Håvard Haukenes på 7. plass på 50 km. Men i Japan gikk det ikke like bra da han kveld/natt til fredag, norsk tid, skulle prøve å forsvare den sterke plasseringen fra forrige OL.



31-åringen kom imidlertid godt igang og lå lenge med helt framme i tet. Etter 30 km hadde polske Dawid Tomala, som til slutt skulle vise seg å vinne, fått en luke på 10 sekunder til hovedfeltet - et hovedfelt hvor Haukenes fremdeles lå helt framme i. Men deretter skulle det gå tyngre.



– Jeg åpnet i nærmere treningsfart i et tempo som nærmest var rolig langkjøring. Både bein og kropp fungerte ekstremt bra med en puls rundt 140-150. Alt fungerte utmerket fram til rundt 31 kilometer. Da fikk jeg smerter i korsryggen, og jeg fikk problem med hamstringen i begge bein, uttalte bergenseren ​til NTB.



Han roet ned, tok seg en pust i bakken, men det skulle vise seg at smertene var for intense til å fortsette. Haukenes valgte derfor å bryte etter rundt 35 km.



Han har imidlertid ikke tenkt å gi seg og har allerede nå mål om å delta i OL i Paris i 2024. Der vil imidlertid kappgangdistansene være 20 og 35 km. "Ultradistansen" 50 km ble nemlig arrangert for siste gang i OL nå i år.



RESULTATER 50 km kappgang menn

1 POL Dawid TOMALA 03:50:08 2 GER Jonathan HILBERT 03:50:44 3 CAN Evan DUNFEE 3:50:59 SB 4 ESP Marc TUR 03:51:08 5 POR João VIEIRA 3:51:28 SB 6 JPN Masatora KAWANO 3:51:56 SB 7 CHN Tongda BIAN 03:52:01 8 AUS Rhydian COWLEY 3:52:01 PB 9 FIN Veli-Matti PARTANEN 3:52:39 SB 10 IRL Brendan BOYCE 03:53:40 11 COL José MONTANA 3:53:50 SB 12 POL Artur BRZOZOWSKI 3:54:08 SB 13 COL Jorge RUIZ 03:55:30 14 SVK Matej TÓTH 3:56:23 SB 15 MEX José LEYVER 3:56:53 SB 16 NZL Quentin REW 03:57:33 17 HUN Máté HELEBRANDT 3:57:53 SB 18 COL Diego PINZON 03:57:54 19 ECU Andrés CHOCHO 3:59:03 SB 20 HUN Bence VENYERCSÁN 03:59:05 21 CHN Qin WANG 03:59:35 22 BLR Dzmitry DZIUBIN 4:00:25 SB 23 ITA Andrea AGRUSTI 04:01:10 24 ROU Marius Iulian COCIORAN 04:01:43 25 UKR Maryan ZAKALNYTSKYY 04:02:53 26 FIN Jarkko KINNUNEN 04:04:28 27 ECU Jonathan Javier AMORES CARUA 04:05:47 28 CHN Yadong LUO 04:06:17 29 IRL Alex WRIGHT 4:06:20 SB 30 JPN Hayato KATSUKI 04:06:32 31 LTU Artur MASTIANICA 04:06:43 32 JPN Satoshi MARUO 04:06:44 33 GER Carl DOHMANN 04:07:18 34 GUA Bernardo Uriel BARRONDO 04:08:34 35 ESP Jesús Ángel GARCÍA 04:10:03 36 GRE Alexandros PAPAMICHAIL 04:12:49 37 LAT Arnis RUMBENIEKS 04:13:33 38 FIN Aleksi OJALA 04:14:02 39 UKR Valeriy LІTANIUK 04:14:05 40 RSA Marc MUNDELL 04:14:37 41 SVK Michal MORVAY 04:15:22 42 GER Nathaniel SEILER 04:15:37 43 CZE Vít HLAVÁČ 04:15:40 44 MEX Horació NAVA 04:19:00 45 CAN Mathieu BILODEAU 4:20:36 SB 46 CZE Lukáš GDULA 04:33:06 47 ECU Claudio Paulino VILLANUEVA FLORES 04:53:09 ITA Teodorico CAPORASO DNF POL Rafał AUGUSTYN DNF NOR Håvard HAUKENES DNF ESP Luis Manuel CORCHETE DNF IND Gurpreet SINGH DNF GUA Luis Angel SANCHEZ DNF UKR Ivan BANZERUK DNF MEX Isaac PALMA DNF FRA Yohann DINIZ DNF ITA Marco DE LUCA DNF GUA Érick Bernabé BARRONDO DQ LAT Ruslans SMOLONSKIS DQ



