Da asfalt hushjørner og trapper i Levanger sentrum – på gårsdagens sprint under Hovedløpet, var byttet med bevokste bekkemøter, hogstefelt og nydelige trøndermyrer, skulle en muligens tro at resultatlistene ble snudd på hodet. Men det viste seg at 4 av de som vant sprinten på Hovedløpet i går nok en gang var best når det handlet om langdistanse i dag.

- Jeg var litt stresset underveis i dag, og løp ikke så bra på strekkene. Men jeg klarte meg uten postbom, sa Ingrid Wollan Benum da hun kom i mål etter sitt løp.

Jenta som vant D14 i går la til at hun håpet at det kunne bli ny seier. Og når Ingrid går – tilnærmet – bomfritt, viser det seg at hun er vanskelig å ha med å gjøre. Det ble ny seier i dag. Jenny Danevad var over 2 minutter bak – på andreplass. Ada Stokkeland ble 3. jente i denne klassen.

- Jeg bommet etter passering arena, men i starten gikk det veldig bra, sa Eira Skaarer Wiklund.

Jenta som vant D15 i går var – spontant – litt skuffet over bommene på slutten av løpet. Men til tross for dette holdt hun unna til ny seier i dag. Iselin Høivold – på andreplass – var over 3 minutter bak den suverene vinneren. Sigrid Schmitt Gran fikk med dagens 3. plass med seg en ny medalje fra Hovedløpet i Levanger.

- Jeg hadde fokus på det o-tekniske i dag, og lyktes bra med det. Jeg har ikke bommet noe og er godt fornøyd, smilte Synne Sandven etter målgang. Når Synne har gjort et bra løp, kan det være vanskelig å holde følge. I dag var ikke noe unntak, og jenta fra Notodden vant for andre dag på rad. Ingeborg Roll Mosland ble nummer 2 i dag, og får dermed også med seg to medaljer etter årets Hovedløp. Anna Taksdal var 3. jente i D16 i dag.

Vinneren i H16 fra i går, Nils Anders Niklasson, startet på startnummer 2 i dag, og fikk dermed en lang og nervøs ventetid på arena etter et nytt godt løp:

- Jeg var litt tung i beina etter gårsdagens sprint. I tillegg bommet jeg litt, men jeg håper på en ny medalje i dag, sa han like etter målgang.

Det ble ny seier, og dermed full pott for løperen fra Nydalens SK under årets Hovedløp. I dag var Kristoffer Strømdal Wik og Martin Christoffer Borg nærmest Nils Anders.

I H14 var Erlend Sommerheim best i dag:

- Jeg bommet litt i starten, men det er et bra løp til å være under Hovedløpet, og jeg tror det kan holde til medalje, sa han før seieren var klar. En seier som løperen fra Fossum IF sikret seg foran Magnus Sigurdsson og Simen Dalen Eriksen.

I H15 var Vebjørn Bergh-Hansen kjappest i en klasse med tett mellom medaljevinnerne:

- O-teknisk har det gått veldig bra. Jeg har ikke bommet noe, og er godt fornøyd med løpet, sa han etter å ha fått tilbake pusten ved målgang.

Unggutten fra Byåsen la til at han håpet på medalje i dag, da han var 1 lite sekund for sein til bronsen i går. Og et solid o-teknisk løp fra Vebjørn ble belønnet med gull, foran Jonas Fenne Ingjerd og Sondre Olaussen.

Nå venter det O-landsleir på ungdommene de nærmeste dagene, før det hele avsluttes med kretsstafett på søndag.

Kilde og bilde: Norsk orientering

Hovedløpet

Resultater



D14, 3 310 m:

1) Ingrid Wollan Benum, Byåsen IL, 30.08,

2) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 32.45,

3) Ada C Stokkeland, Ålgård Orientering, 33.21,

4) Julie Mydland Helland, Egersund OK, 34.00,

5) Karen Haanes Strandlie, Gjø-Vard OL, 34.32,

6) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 34.57.

D15, 3 960 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 37.05,

2) Iselin Høivold, Kongsberg OL, 40.41,

3) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 41.07,

4) Marie Wollan Benum, Byåsen IL, 42.07,

5) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 42.31,

6) Astrid Ytterbø, Asker Skiklubb, 43.54.

D16, 4 600 m:

1) Synne Sandven, Notodden OL, 39.21,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 43.01,

3) Anna Taksdal, Ganddal IL, 43.05,

4) Marie Kravdal, Gjø-Vard OL, 44.12,

5) Maria Strømdal Wik, Freidig, 46.27,

6) Marie Scheele, Nydalens SK, 46.34.

H14, 3 680 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 28.03,

2) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 30.56,

3) Simen Dalen Eriksen, Asker Skiklubb, 31.30,

4) Peter Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 32.38,

5) Emil Tonjer Fingarsen, Elverum OK, 35.19,

6) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 35.20.

H15, 4 660 m:

1) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 38.22,

2) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 38.37,

3) Sondre Olaussen, Oppsal Orientering, 38.40,

4) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 39.37,

5) Jone Valdal, Sandnes IL (Rogaland), 40.49,

6) Oskar Heksem, Fana IL, 41.11.

H16, 5 620 m:

1) Nils Anders Niklasson, Nydalens SK, 44.36,

2) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 47.05,

3) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 49.23,

4) Tobias Tronbøl Lium, IL Koll, 53.36,

5) Tristan Halvorsen, Freidig, 55.23,

6) Henning Reichenbach, Oppsal Orientering, 56.23.