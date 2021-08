I 2019 vant nederlandske Sifan Hassan 1500 m i VM foran kenyanske Faith Kipyegon, men i år har sistnevnte vært den beste 1500 m-løperen.



Sifan Hassan satser derimot høyt ved å tredobler i dette OL: 1500, 5000 og 10.000 m. Drømmen var å komme hjem med tre OL-gull.



På 5000 m tok Hassan gull og i morgen, lørdag, skal hun løpe finale på 10.000 m. Men aller først stod finalen på 1500 m.



Sifan Hassan tok teten etter 200 m og sørget for at det ikke ble noe lureløp. 400 meter ble passert på 62,8. Faith Kipyegon lå på skulderen av Hassan og britiske Laura Muir, som også var en av de sterkeste medaljekandidatene, lå like bak. Dermed var "de tre store" samlet. Runde to gikk på 64 sekunder. Det er strekk i feltet.



Idet klokka ringer for sisterunde består teten fremdeles av Hassan, Kipyegon og Muir. 1200 meter passeres på 3:09,39. Dermed gjenstår 300 meter - og Kypiegon drar ifra. Sifan Hassan har ikke sitt sedvanlige taktomslag og sluttspurt og får det tungtDermed fosser også Laura Muir forbi idet oppløpssiden starter.



Kypiegon vinner suverent på ny olympisk rekord 3.53,11. Like opplagt er 2. plassen til Muir og 3. plassen til Hassan. Dermed må sistnevnte se langt etter drømmen om tre OL-gull, men får heller bruke tiden fram mot i morgen til å lade opp til finalen på 10000 m. Det kan uansett bli tre OL-medaljer på nederlenderen.



Det ble pers og britisk rekord på Laura Muir med 3.54,50.



– Jeg har ventet så lenge på dette og kan ikke forstå at jeg nå endelig har klart å ta en OL-medalje, uttalte Muir etter at sølvmedaljen var et faktum.



RESULTATER 1500 m finale kvinner

1 KEN Faith KIPYEGON 3:53.11 OR 2 GBR Laura MUIR 3:54.50 NR 3 NED Sifan HASSAN 3:55.86 4 ETH Freweyni GEBREEZIBEHER 3:57.60 5 CAN Gabriela DEBUES-STAFFORD 3:58.93 6 AUS Linden HALL 3:59.01 PB 7 UGA Winnie NANYONDO 3:59.80 SB 8 JPN Nozomi TANAKA 3:59.95 9 ESP Marta PÉREZ 4:00.12 PB 10 USA Elinor PURRIER ST. PIERRE 4:01.75 11 AUS Jessica HULL 4:02.63 12 USA Cory Ann MCGEE 4:05.50 13 CZE Kristiina MÄKI 4:11.76



Gull-gratulasjon: I VM i Doha 2019 var det Kipyegon som kunne gratulere Hassan med gull på 1500 m. I OL var det motsatt. Kipyegon tok gull, mens Hassan måtte nøye seg med bronse. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)





"Lønningsdag": I form av sølv på 1500 m i OL-finalen fikk britiske Laura Muir fikk betalt for mye og strukturert trening gjennom mange. Samtidig satte hun også britisk rekord på distansen med 3.54,50. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)