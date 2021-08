- Jeg har løpt et bra løp, uten noen store feil. Jeg var litt usikker på noen veivalg, men det er man jo alltid – uten at jeg tror jeg tapte noe på det, sa Pia Young Vik etter å ha løpt inn til en suveren seier på dagens junior-VM uttaksløp over sprintdistansen.

Jenta fra Nydalens SK hadde da gjort unna løypen i «Bergstaden» på drøye 13 minutter, noe som var 40-tallet sekunder kjappere enn klubbvenninne Oda Scheele. Vilde Margrethe Sæbbø og Jenny Baklid – på henholdsvis 3.- og 4. plass – var de eneste øvrige jentene som var under minuttet bak dagens navn i jenteklassen.

Et navn som nok også vil gjøre seg gjeldende i morgen, når det handler om uttaksløp over «forlenga» mellomdistanse på Ripan – like ved Tynset:

- Jeg er kanskje mer stabil på sprintorientering, men liker meg vel så bra når det er konkurranser i skogen, hilser Pia.

Da er konkurrentene advart fra jenta som var best i Hovedløpet over langdistanse på nettopp Ripan for to år tilbake.

Tobias Alstad var da allerede juniorløper. Og i dag var løperen fra Frol IL bestemann av den sorten i Norge:

- Jeg har ikke bommet noe særlig. Muligens er det et par veivalg hvor jeg kan ha tapt noens sekunder. Men jeg er godt fornøyd, sa han da han kom i mål fra et tidlig startnummer.

Han satt da standarden, og det viste seg at ingen klarte å straffe unggutten som kom – omtrent – rett fra jobb som speaker under sprinten på Hovedløpet – på onsdag – til toppen av pallen på junior-Vm uttaksløp over samme distanse i dag. Tobias var i dag 6 sekunder bedre enn Cornelius Bjørk. Sigurd Paulsen Vie – på 3. plass – var 13 sekunder bak.

I morgen går – som nevnt – siste uttaksløp til junior-VM i Tyrkia. Dette finner sted på Ripan utenfor Tynset.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

Herrer junior:

1 (106) Alstad, Tobias Frol IL 13:35 2 (139) Bjørk, Cornelius Bækkelagets SK 13:41 +00:06 3 (135) Vie, Sigurd Paulsen NTNUI 13:48 +00:13 4 (152) Jonsson, Isak Nydalens SK 13:51 +00:16 4 (113) Vik, Lars Young Nydalens SK 13:51 +00:16 6 (109) Holt, Mikkel Freidig 13:53 +00:18 7 (112) Storhov, Simen Spets Freidig 13:56 +00:21 8 (126) Takle, Brage Kristiansand OK 14:12 +00:37 9 (119) Øxnevad, Clemens Sundby NTNUI 14:13 +00:38 10 (111) Vestøl, Anders NTNUI 14:37 +01:02

Damer junior: