Fredag ble stevnet innledet med flere interessante øvelser og gode resultater. Blant annet fikk vi se Amalie Sæten mot sterk nordisk motstand på 3000 meter, og Ferdinand Kvan Edman imponerte på samme distanse for herrer. Det ble nok en gang rekordras for personlige rekorder.



3000 meter kvinner senior

Amalie Sæten (Ull/Kisa) var på forhånd den største favoritten av de norske løperne, men om hun skulle matche de to gode svenskene var uvisst. Samrawit Mengsteab, som nylig gikk til topps på den tøffe 11,6-kilometeren i Trollhättan, har en såpass god pers som 8:58,6 (mixed heat), og Sara Christiansson har løpt 9:01,42.



Og Amalie Sæten ga god motstand. Hun har hatt en sterk sesong, og løpt 9:06,10 hittil i år. Inntil det gjenstod 900 meter på Jessheim, lå hun i føringen foran nevnte Christiansson, men da rykket den svenske jenta. Hun fikk raskt en luke som hun økte jevnt og trutt på de siste to rundene, og hun vant til slutt på 9:07,89, som er årsbeste for hennes del. Sæten holdt andreplassen og løp i mål på 9:14,92, mens Vienna Søyland Dahle (Idrettslaget Skjalg) løp tett opp mot sin pers, og fikk 9:21,12. Den andre svenske jenta, Mengsteab, ble nummer fire på 9:24,80.





Amalie Sæten tok andreplass bak svenske Sara Christiansson. (Foto: Samuel Hafsahl, fra Nights of highlights på Bislett)



3000 meter herrer senior (3 seedede heat)

Her var det før start bestemt at det skulle gå raskt, ettersom harene skulle legge seg på 7:45-fart. Og jammen gikk det raskt også! Ikke bare i heat 3, men også i heat 1 og 2. Det ble registrert ny personlig rekord på langt over halvparten av de startende.



Det første heatet ble vunnet av Henrik Husdal fra Bækkelagets SK, på 8:41,33. Ny pers med nesten 15 sekunder. På plassen bak fulgte Endre Wigaard fra BUL IL. Også han med ny pers, på 8:41,91. Andreas Penne Nygård fra GTI Friidrettsklubb tok tredjeplassen med 8:42,70.

Det andre heatet ble vunnet av Elmer Mulleri Skalle fra Lillehammer IF. Han har hatt en veldig god sesong, og blant annet imponert i Hovemoenløpet og Sørdalskarusellen. På Jessheim denne helgen, ble det ny pers med over 10 sekunder, da han vant heatet med 8:11,86. Petter Johansen fra samme klubb var halvsekundet bak på 8:12,33 (ny pers med 15 sekunder), og Philip Anders Anthelme Massacand fra Gneist IL tok tredjeplassen på 8:14,45. Også det ny pers.

Så var det heat 3, med de raskeste løperne. Og her gikk det unna. Ingen i feltet hadde tidligere løpt så raskt som harenes bestemte fart på 7:45. Men, med solide løpere både fra Norge, Danmark, Sverige og Island, så lå det an til god pacing. Aller raskest var Ferdinand Kvan Edman fra Tjalve IK, som vant distansen på 7:45,52. Glitrende løpt, og ny pers med rundt 9 sekunder. Mange husker sikkert at han løp strålende også på Bislett tidligere i sommer, da han tok Knut Kvalheims 47 år gamle klubbrekord på drømmemila. På Jessheim nå holdt han unna for svenske Emil Danielsson, som perset med ti sekunder på 7:46,29. Zerei Kbrom Mezngi fra Stavanger Friidrettsklubb var nok den sterkeste løperen på papiret. Han ble nummer tre, på 7:47,94. Åtte tideler bak sin personlige rekord.





Nytt strålende løp av Ferdinand Kvan Edman (Foto: Samuel Hafsahl)



800 meter menn senior (5 heat)

Også på 800-meteren ble det ny pers på veldig mange løpere. Raskest i mål var Ole Jakob Høsteland Solbu (Ås IL), som altså fortsetter sin utrolige sesong. Han har nå virkelig stabilisert seg på tider under 1:50. For en drøy måned siden forbedret han persen sin med tre sekunder i Kristiansand og for en uke siden ble han Norgesmester på 1500-meter under Junior-NM. På Jessheim denne helgen, løp han også svært godt, og vant 800-meteren på 1:48,44. Vi tillater oss å nevne at han ikke fyller 18 år før senere i august!



Sigurd Tveit fra Kristiansands IF løp også svært sterkt på 1:48,59, og ble nummer to, kun 15 hundredeler bak Høsteland Solbu. På tredjeplass kom Luca Thompson fra Tjalve IK, på 1:49,93.





Nytt storløp av Ole Jakob Høsteland Solbu (Ås IL). (Foto: Samuel Hafsahl)



800 meter kvinner senior (4 heat)

Ingeborg Østgård fra Ren-Eng er også en av de som har hatt en drømmesesong. Hun kom nylig hjem fra U20-EM med gullmedalje fra 1500-meteren der. For en uke siden ble hun også Norgesmester på distansen og satte pers på 800 meter. Og jammen vant hun igjen denne gangen på Jessheim. Tiden ble 2:04,31, noe som er enda en forbedring av hennes ferske rekord.



Som ventet fikk hun kamp til døra av Amanda Marie Grefstad Frøynes fra Sem IF, som ble nummer 2 på 2:04,58. Og fra Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg fra Ranheim IL, som ble nummer 3 på 2:05,39. Forøvrig personlig rekord av begge disse to også.





Sesongen har allerede gitt gull i U20-EM for Ingeborg Østgård. Hun fortsatte sin gode trend på Jessheim. Her fra Bislett 1500 Elite tidligere i sommer. (Foto: Samuel Hafsahl)



10000 meter menn senior

Det ble løpt raskt på den lengre distansen også. Ulrik Moen Ødegård, som perset på distansen på Bislett tidligere i sommer, vant løpet og perset igjen. 31:47,12. Det var drøye tre sekunder foran Andreas Aalberg Huse fra NTNUI og Erik Fossen Nilsen fra IK Hind.