Første dag av Kongsvinger Maraton med maraton og halvmaraton på programmet, var nær fullbooket med nær 200 deltagere. Det ble noe frafall til tross for at det var ganske så optimale værforholdene, og det ble totalt 163 som la av gårde i puljer på 25 og 157 som kom til mål på Sæter gård i lørdag. Arrangementet fortsetter med Kongsvinger mila og Minimaraton søndag.



(Video: Rolf Bakken)

Maraton

Dagens klart beste prestasjon stod Fredrikstadjenta i Aurskog-Høland-farger, Maren Lie, for som var ganske så overrasket over framgangen selv. Da Kondis kunne informere om at det er ikke uvanlig å skrelle av 8-10 minutter på maratontida i en flat, lettløpt løype, ble hun ikke mindre overrasket:

- Det er nok maraton som passer meg best, kunne hun smilende og nøkternt konstatere etter å ha mottatt sine premier og hyllest på den grønne og mjuke gressmatta på stadion. Tida er for øvrig den nest beste på maraton så langt i 2021. Bare NM-vinner Silje Eklund har løpt raskere enn Maren da hun løp på 2:49:28 i Jølster for fem uker siden.

Jevne vinnerløp

Jarle Marvik var alene i tet fra start og rundet inne på stadion på 1:23:02, knappe tre minutter foran den kvinnelige forfølgeren som der hadde 1:25:53. Det betyr at Maren løp med hårfin positiv splitt med 19 sekunder i sitt 3. maratonløp i karrieren. Det ble også en fin Kongsvinger-dobbel i år siden hun vant Sentrumsgateløpet i byen for halvannen måned siden på 35:44.

Bak dagens to suverene maratonvinnere fulgte Morten Dalhaug (3:08:11) fra Oslo og Marthe Bakken fra Furnes (3:30:27). På 3. plass på lista uansett aldersklasse finner vi dagens to beste lokale, Ida Slorafoss (3:35:16) og Mads Emil Sand (3:13:34) , som representerer henholdsvis Romerike Ultraløperklubb og Galterud IF.



Maratondistansen hadde 40 påmeldte, 35 startende og 33 fullførende i år, noe som er 7 flere enn i 30-årsjubileet i 2020.



Jarle Marvik tok sin andre seier i Kongsvinger Skogsmaraton 12 år etter sin første. (Foto: Janne Slorafoss)





En kledelig antrukket Ola Mellem løp sitt maraton nr. 100 siden starten i New York i 1993 i Kongsvinger Maraton, på samme sted som tromsøværingen jubilerte med 50 løp i 2009. Kondis gratulerer! (Video: Rolf Bakken)

De beste uansett klasse:

Maraton kvinner (8 fullførte): Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Maren Lie Aurskog-Høland K23-34 02:52:10 00:00 2 Marthe Bakken FURNES K40-44 03:30:27 38:17 3 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K23-34 03:35:16 43:06 4 Birgitte Brøtmet BLAKER K23-34 03:38:44 46:34 5 Thea Marswall OSLO K23-34 04:04:53 1:12:43 Maraton menn (25 fullførte): 1 Jarle Marvik KONGSVINGER M23-34 02:48:26 00:00 2 Morten Dalhaug OSLO M23-34 03:08:11 19:45 3 Mats Emil Sand Galterud IF M23-34 03:13:34 25:08 4 Marius Taugbøl Romerike Ultraløperklubb M23-34 03:18:18 29:52 5 Haakon Kinneberg Tyrving M23-34 03:22:37 34:11 6 Halvor Been Rygge IL M45-49 03:26:03 37:37 7 Pål Simonsen JESSHEIM M60-64 03:26:05 37:39 8 Egil Løken Team Sportsmanden M50-54 03:26:37 38:11 9 Morten Stensberg Marthe og Mortens Bryllupsløp M50-54 03:30:28 42:02 10 Magnus Haarseth OSLO M35-39 03:34:12 45:46

Halvmaraton

På halvmaraton var det elverumsingen Magnus Torp Antonsen (Strandbygda IL) og lillehamringen Alexander Owern (Oslostudentenes IK) som gjorde opp om seieren. Etter 17 km kunne Magnus beregnet skru opp tempoet i den lette avslutningen og ta seieren på 1:16:54 med minuttet ned til utfordreren. Med 1:19:39 løp Åsne Kjøl (Geilo IL) inn til 3. plass. Ikke langt bak noterte Andreas Beck Engebretsen (Oslo) seg for årets klart sterkeste halvmaratontid i 60-64-årsklassen med 1:21:28, og den råsterke veteranen var med det 5. løper i mål.



De premierte i klasse M23-34 år med de to beste totalt: Magnus Torp Antonsen på topp foran Alexander Owren (til venstre). Til høyre Gustav Grasberg Woie (Magnor UL) som ble 8. mann totalt. (Foto: Janne Slorafoss)



Kvinneklassen ble for 3. gang på rad vunnet av Christine Næss (SK Vidar) på 1:29:37, fulgt av Kongsvinger-jentene Christine Nystuen og Linn Vibekken på klar henholdsvis 2. og 3. plass.







Christine Næss på toppen av pallen for 3. året på rad på Sæter både totalt og i klasse K23-34 år. Nr. 2 totalt Christine Nystuen til venstre og Anne Storslett til høyre som tok 3. plassen i klassen på dagens 5. beste tid. ( (Foto: Janne Slorafoss)



Samleside for Kongsvinger Maraton på kondis.no med reportasjer fra 2001

Halvmaraton kvinner (29 fullførte): 1 Karoline Næss Ull Kisa K23-34 01:29:47 00:00 2 Christine Nystuen Nemus Kongsvinger K23-34 01:33:10 03:23 3 Linn Vibekken KONGSVINGER K40-44 01:36:14 06:27 4 Nina Eskild Riege Rustad IL K50-54 01:39:13 09:26 5 Anne Storslett Moelven IL K23-34 01:39:17 09:30 6 Camilla Hesbøl Magnor UL K23-34 01:39:50 10:03 7 Ann Viljugrein OSLO K50-54 01:40:44 10:57 8 Stine Nordsveen FIK Orion K45-49 01:42:49 13:02 9 Silvia Holmseth Granli IL K45-49 01:44:10 14:23 10 Line Bredalslien ELVERUM K23-34 01:46:53 17:06 Halvmaraton menn (95 fullførte): 1 Magnus Torp Antonsen Strandbygda IL M23-34 01:16:54 00:00 2 Alexander Owren Oslostudentenes IK M23-34 01:17:54 01:00 3 Ådne Kjøl Geilo IL M20-22 01:19:33 02:39 4 Klaus Øiseth Team Gulbrandsen M45-49 01:20:03 03:09 5 Andreas Beck Engebretsen OSLO M60-64 01:21:28 04:34 6 Kjell Vegard Opheim Gubbetrim M50-54 01:21:33 04:39 7 Kim Haug LILLESTRØM M35-39 01:23:54 07:00 8 Gustav Grasberg Woie Magnor Ungdomslag M23-34 01:26:00 09:06 9 Henning Aasen Åslia Skilag M45-49 01:26:08 09:14 10 Per Vidar Fjeld AUSTMARKA M55-59 01:26:20 09:26 11 Harald Lunde Granli IL M50-54 01:26:43 09:49 12 Tom Selliseth Fet Skiklubb TLG M50-54 01:26:56 10:02 13 Raymond Lishaugen Odal Fritid M35-39 01:28:11 11:17 14 Petter Vestmo Almåsbak Grue IL M16-17 01:29:53 12:59 15 Sigurd Bergkvist Magnor UL M40-44 01:30:04 13:10 16 Kenneth Schnelle KONGSVINGER M35-39 01:30:59 14:05 17 Rasmus Rosager KONGSVINGER M50-54 01:32:00 15:06 18 Bjørn Paulsrud Lia Barnehage M50-54 01:32:37 15:43 19 Casper Erichsen Skarnes IL M45-49 01:33:02 16:08 20 Audun Nymoen KONGSVINGER M45-49 01:33:13 16:19 21 Erik Platek Granli IL M40-44 01:33:24 16:30 22 Kristian Øye Aasum Granli IL M16-17 01:33:40 16:46 22 Bjørnar Fossolsen SKARNES M35-39 01:33:40 16:46 24 Jens Christian Riege Rustad IL M50-54 01:34:30 17:36 25 Christian Aarstad ødgaard Team Sportsmanden M45-49 01:35:06 18:12



