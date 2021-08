Det var et sterkt felt som stilte til start på maratondistansen for herrene natt til søndag. 30 løpere hadde personlige rekorder under 2.07, og blant dem - Sondre Nordstad Moen.

Det var et stort felt på 25 til 35 løpere som lå relativt tett den første halvdelen av løpet, og helt i front lå de store favorittene som kenyanske Kipchoge, Cherono og Kipruto, amerikanske Galen Rupp, Desisa og Lemma fra Etiopia med flere. At såpass mange fulgte det relativt høye tempoet i varmen, var et tydelig tegn på at her skulle det bli mannefall etter hvert.

Og det gikk raskt, spesielt hvis man tar forholdene i betraktning. Den første mila gikk på rett i underkant av 31 minutter. Halvmaraton ble passert på 1:05,15 for teten, og 30 kilometer ble passert på 1:32,31.

Som nevnt var feltet i front ganske stort, men Nordstad Moen begynte såvidt å slippe en luke etter 12-13 kilometer. Lenge ble han og 4-5 andre løpere liggende i en egen gruppe, omlag 15-20 sekunder bak hovedfeltet, men ved passering halvmaraton - hadde strikken begynte å ryke for mange.

Flere og flere falt bakover, og flere og flere brøt løpet. En av favorittene, Lemma fra Etiopia, ga seg ikke lenge etter passering halvveis. Vi begynte også nå å se ganske merkelige og skumle scener, av løpere som tydelig mistet bevisstheten. Deriblant brasilianske Do Nascimento, som lenge lå helt i front sammen med Kipchoge. Han fant til og med krefter til å le litt og "fist bumpe" med kenyaneren. Plutselig så vi han sjangle ut av feltet, sette seg ned på fortauet, før han slo seg selv litt i ansiktet og fortsatte. Men, det måtte gå galt. Noen minutter senere var det definitivt over, og han mottok hjelp fra helsepersonell på sidelinjen.

Løpet ble så mye mer enn en kamp mot klokka og andre utøvere - det ble også en kamp for å holde seg selv nedkjølt med is og vann, og vi kunne se mange kreative løsninger for festing av ispose til kroppen.

Mens Nordstad Moen mistet kontakten mer og mer med tetgruppa, skalet det også av i front. Etter hvert var det en kvintett som ledet an, bestående av en superfrisk Kipchoge, samt Nageeye fra Nederland, Abdi fra Belgia, Cherono fra Kenya og overraskelsesmannen Lamdassem fra Spania. Disse holdt sammen til passering 30 kilometer, da førstnevnte - maratonkongen Kipchoge - sa takk for laget.

Fartsøkningen han satte inn der, sørget for at de fem kilometrene fra 30 til 35 km, ble løpt på 14:28. Samtidig var han såpass uberørt av både tempoet og forholdene, at hver eneste kilometer så ut som hans første etter start. Det var vel nesten ikke svettedråper å se heller (?)

Flere favoritter hadde på dette tidspunktet kastet inn håndkledet. Både Kipruto og Desisa. Samtidig hadde Galen Rupp fra USA fått den berømte hammeren, og mistet raskt sekunder til de foran.

Ingen kunne matche Kipchoge i dag. Han var i en klasse for seg. Igjen. Han løp i mål på 2:08,38, og så ut som om han kunne løpt løpet en gang til. Bak ham derimot, ble det litt mer spennende. Spanske Lamdassem falt av den siste kilometeren, slik at medaljekampen stod mellom Nageeye, Abdi og Cherono. Sistnevnte hadde tilsynelatende kontroll, men Nageeye hadde mer krefter på lager. Faktisk så mye krefter at han var like opptatt av å vinke med seg Abdi til en bronse, som at han selv løp inn til sølv. Cherono tok fjerde.



Mange måtte ha hjelp av helsepersonell

Det var helt tydelig at forholdene hadde vært ekstremt tøffe, da vi så målgangen til løperne. Flere la seg rett ned i målområdet, og vi kunne se løpere som sjanglet og falt. Vi ble også vitne til at bronsevinneren Abdi, ble fraktet ut av målområdet i rullestol. Sannsynligvis så det verre ut enn det faktisk var, men dehydrering var nok et seriøst problem for mange.



Sondre Nordstad Moen kom etter hvert joggende inn mot mål, og krysset linjen 9 minutter og 21 sekunder etter Kipchoge. Det holdt til en 40. plass. Svært skuffende for en mann som sikkert hadde et realistisk håp om topp 10. Han satte seg raskt ned på knærne, og vi har vel sjelden sett ham såpass utkjørt som i dag.



Det ble altså en ny triumf for Kipchoge, i et løp som vil bli husket for de vanskelige forholdene, for alle som brøt (30 av 106) og ikke minst for vinnerens fantastiske prestasjon.



Maraton menn // Topp 10

Navn Nasjon Tid 1 🥇 KIPCHOGE Eliud Kenya 2:08:38 2 🥈 NAGEEYE Abdi Nederland 2:09:58 3 🥉 ABDI Bashir Belgia 2:10:00 4 CHERONO Lawrence Kenya 2:10:02 5 LAMDASSEM Ayad Spania 2:10:16 6 OSAKO Suguru Japan 2:10:41 7 SIMBU Alphonce Felix Tanzania 2:11:35 8 RUPP Galen USA 2:11:41 9 EL GOUMRI Othmane Marokko 2:11:58 10 NAERT Koen Belgia 2:12:13 ...40 NORDSTAD MOEN Sondre Norge 2:17:59



