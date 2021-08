I april i år, fortalte arrangementsleder Tom Arne Akerholt til Kondis, at han håpet myndighetene ville ha åpnet for arrangementer når august kom. Svært gledelig vet vi nå at det gikk i orden. Med et noe tilpasset arrangement, hvor for eksempel den lengste løypa (8 topper) utgikk, kunne man lørdag 7. august ønske velkommen til start.





Klart til start (Foto: Triatlonforbundet)



Akerholt kunne søndag formiddag fortelle at arrangementet dagen før hadde gått som planlagt.

- 180 deltakere var påmeldt, og vi kunne nok helt sikkert vært 50 til. Men, på grunn av korona, så hadde vi ikke mulighet til å akseptere etteranmeldinger, forteller han.

Hele 70 funksjonærer var med på å lage et godt arrangement for deltakerne. I tillegg viste været seg fra sin beste side, og tilbakemeldingene fra deltakerne var bare positive.

- Vi hadde to forskjellige distanser i år. "Løke Challenge" som består av 27 kilometer på sykkel, 10 kilometer til fots og 690 høydemeter. Samt "5 topper", som består av 36 kilometer på sykkel, 10 kilometer løping og 1600 høydemeter, forteller Akerholt.



Løyperekord

Øyvind Løining Bjerkseth fra Royal Sportsklubb, har tidligere vunnet blant annet NM i triatlon, olympisk distanse i Lofoten. Denne helgen tok han en ganske så overlegen seier på "5 topper", og satte en solid løyperekord på 2:19:59.



Løyperekord ble det også på Helene Fossum Grønseth, som vant "3 topper" på 1:50:36.

Vinner av herrenes "3 topper" ble Frode Englund fra Ceres (1:32:31), mens Liv-Janne Øvrebust fra Frøy vant damenes "5 topper" på 3:01:23.







Det ble overlegen seier og løyperekord til Øivind Løining Bjerkseth fra Royal Sportsklubb. (Foto: Triatlonforbundet)





Helene Fossum Grønseth løp inn til løyperekord (Arrangørfoto)



Frank Løke stilte selvfølgelig også til start. På begge distanser. Først ble han nummer 4 på "5 topper", før han etter 40 minutters hvile ble nummer 3 på "Løke Challenge".





Frank Løke doblet og tok begge distanser, med 40 minutters hvile mellom. (Arrangørfoto)



SE ALLE RESULTATER HER