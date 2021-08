BILDEGALLERI FRA KONGSVINGERMILA OG MINIMARATON KOMMER MANDAG!





Minimaratonvinner Ingrid Rosager ut fra start på foran to av de raskeste guttene, Fabian Vibekken (311) og Joakim Lia. (Foto: Jannne Slorafoss) Minimaratonvinner Ingrid Rosager ut fra start på foran to av de raskeste guttene, Fabian Vibekken (311) og Joakim Lia. (Foto: Jannne Slorafoss)

"Kongsvinger-dobbelen"

Per Elias Nordseth (Gjøvik FIK) var helt suveren på mila med 40.05 fulgt av Espen Aakre (Alversund) og Peder Aarstad Berg (Galterud IF). Blant jentene var det meget tett mellom Rikke Melstrøm (Slåstad IL) og Ida Slorafoss (Romerike Ultraløperlubb) som nok var den eneste som stilte opp på igjen søndag med maraton i beina. Kongsvinger-dobbelen resulterte i en 3. og 2. plass totalt etter at Kongsvinger-jenta måtte se seg slått med sju sekunder søndag av Rikke som klokket inn på 46 blank.





Seierspallen for menn på Kongsvingermila med (fra venstre): Toer Espen Aakre, ener Elias Nordseth og treer Peder Aarstad Berg. (Foto: Jannne Slorafoss)





Seierspallen for kvinner på Kongsvingermila med (fra venstre) toer Ida Slorafoss, ener Rikke Melstrøm og treer Marianne Mellem. (Foto: Jannne Slorafoss)

med 16:06, 48 sekunder foran toeren Joakim Lia (Grenseveien Runners).





Martin Holtet med minimaraton-seier i sikte på Sæter. (Foto: Jannne Slorafoss)

Nedgang søndag På minimaraton kopierte Ingrid Rosager (Kongsvinger IL Friidrett) seieren og nesten også tida fra i fjor med 17.16. Dorthe Lillebekk (Magnor UL) fulgte som neste jente ca. halvminutter bak. Blant guttene ble det en klar seier til Martin Holtet (Kongsvinger I.L Friidrett)med 16:06, 48 sekunder foran toeren Joakim Lia (Grenseveien Runners).Martin Holtet med minimaraton-seier i sikte på Sæter. (Foto: Jannne Slorafoss) Kongsvingermila hadde premiere i fjor da Kongsvinger Maraton feiret 30 år med en to-dagers koronautgave. Sammen med den tradisjonsrike minimaraton-distansen på 4,2 km trakk søndagsarrangementet den gang ca. 100 deltakere på kortdistansene. Mens lørdagens to lange distanser hadde tilnærmet lik deltakelse som i jubileet med 147 fullførende, ble det en ganske markant nedgang på søndagsdistansene.



I tillegg til 9 trimmere uten tidtaking på minimaraton, stilte 26 på den tøffe mila, og 27 gjennomførte 4,2 km på tid. Dermed ble status totalt ppå årets Kongsvinger Maraton nøyaktig 200 aktive, mot 258 i jubileumsutgaven. I tillegg deltok et titalls barn på Barnemaraton på 420 meter inne på stadion på Sæter begge dager.



Trolig er vel Kongsvinger Maraton tilbake til normalen med alle løpstilbudene samlet på lørdag når covid-19 er en saga blott og et større antall deltakere og publikum kan samles på den intime og koselige stadion på Sæter gård.



Reportasje lørdag: Kjempeløp av Maren Lie i Kongsvinger Maraton Kongsvinger Maratons nettsider

Kongsvinger Maraton på Facebook

Kongsvinger Maraton på Instagram

Samleside for Kongsvinger Maraton på kondis.no med reportasjer fra 2001

Resultater Kongsvingermila 08.08.2021: Kongsvingermila kvinner: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Rikke Melstrøm Slåstad IL K35-39 46:40 00:00 2 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K23-34 46:47 00:07 3 Marianne Mellem KONGSVINGER K35-39 54:32 07:52 4 Mari Huse SKOTTERUD K23-34 56:50 10:10 5 Marita Bråten ROVERUD K40-44 57:10 10:30 6 Siv Hege Kristoffersen Avancia K40-44 58:30 11:50 7 Trude Aasland KONGSVINGERK K45-49 01:02:19 15:39 8 Frøya Nor Holmsen Lørenskog Friidrettslag K14-15 01:03:24 16:44 9 Maren Olsen Moshølen OPPAKER K40-44 01:05:35 18:55 10 Connie Schneider KONGSBERG K55-59 01:08:32 21:52 11 Trine Beate Larsen SKOTTERUD K50-54 01:15:05 28:25:00 12 Sissel Anita Finstad BRASKEREIDFOSS K35-39 01:22:27 35:47:00 Kongsvingermila menn: 1 Peder Elias Nordseth Gjøvik Friidrettsklubb M18-19 40:05 00:00 2 Espen Aakre ALVERSUND M40-44 43:46 03:41 3 Peder Aarstad Berg Galterud IF M18-19 45:35 05:30 4 Rune Hansen Snertingdal IF SKI M45-49 46:29 06:24 5 Agnar Øystein Varsi Sirma IL M55-59 48:33 08:28 6 Vetle Vold ROVERUD M18-19 52:03 11:58 7 Roar Sørum Totenåsen løp M60-64 53:35 13:30 8 Karl Iver Slartmann SKOTTERUD M23-34 55:26 15:21 9 Gunnar Bjerva Ås Il M14-15 56:21 16:16 10 Arne Heimdal Tine M70-74 58:25 18:20 11 Tor Ole Slartmann SKOTTERUD M23-34 59:37 19:32 12 Oddbjørn Evensen Kjellmyra IL M65-69 01:02:46 22:41 13 Stian Berg OPPAKER M40-44 01:05:11 25:06 14 Arne Alfei Martinsen RUDSHØGDA M70-74 01:09:11 29:06 Minimaraton kvinner: 1 Ingeborg Rosager Kongsvinger IL Friidrett K14-15 17:16 00:00 2 Dorthe Lillebekk KONGSVINGER K14-15 17:45 00:29 3 Elise Negård-Olsen Granli IL K13 19:49 02:33 4 Emilie Ruud Lia KONGSVINGER K13 20:02 02:46 5 Synne Marie Bergkvist Magnor UL K14-15 20:35 03:19 6 Victoria Frysjøenden Granli IL K16+ 20:43 03:27 7 Sanne Fossmellem Finsrud Kongsvinger IL Friidrett K13 23:08 05:52 8 Katinka Moody-Bongard OSLO K13 26:14 08:58 9 Yvonne Delclaux KONGSVINGER K16+ 27:49 10:33 10 Anna Gund HØVIK K16+ 31:59 14:43 Minimaraton menn: 1 Martin Holtet Kongsvinger IL Friidrett M14-15 16:06 00:00 2 Joakim Lia Grenseveien Runners M16+ 16:54 00:48 3 Fabian Vibekken Kongsvinger Friidrett M12 17:14 01:08 4 Sigurd Aakre ALVERSUND M14-15 17:43 01:37 5 Aksel Løfsgaard KONGSVINGER M16+ 18:22 02:16 6 Magnus Vestmo Almåsbak Grue IL M13 18:29 02:23 7 Oddbjørn Homstvedt Trøgstad Handicapforening M16+ 19:14 03:08 8 Gaute Skyrudsmoen Kongsvinger Svømmeklubb M13 21:53 05:47 9 Torgrim Finsrud Kongsvinger IL Friidrett M16+ 23:09 07:03 10 Håvard Undem Vikingbad M16+ 24:44 08:38 11 Sverre Herum Brandval IL M16+ 40:31 24:25 12 Steinar Bråten FLISA M16+ 43:05 26:59

