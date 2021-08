Det var kompakt arena og spenstige kostymer på en del av lagene under dagens kretsstafett – som avsluttet O-landsleiren i Levanger. Når en legger til at det også ble en spennende konkurranse i varierte løyper, fikk både publikum og deltakere en fin formiddag med utgangspunkt fra NORD Universitet avdeling Levanger.

Best gikk det – i løypen – for Akershus og Oslo o-krets, som tok dobbeltseier. Etter en jevn stafett, var det på 3. etappe – hvor dobbeltvinner fra Hovedløpet i H16, Nils Anders Niklasson løp for førstelaget, at Akershus og Oslo virkelig fikk initiativet i konkurransen. Dette initiativet, eller ledelsen om du vil, forvaltet Ingeborg Roll Mosland på best mulig måte på sisteetappe, slik at den nevnte duoen kunne defilere over mål til seier – sammen med Maja Mo Hjelseth og Jonathan Woodhouse – som innledet for vinnerlaget.

På andrelaget til Akershus og Oslo, som ble nummer 2, løp Marie Scheele, Sondre Olaussen, Christoffer Ånensen og Eira Skaarer Wiklund. Så var det gledelig å se at Rogaland – med sin 3. plass – tok steget opp på pallen. Her løp Selma Lothine Fridheim Torp, Jone Valdal, Jonas Vistnes Myklebost og Anna Taksdal.

Men under kretsstafetten er det ikke bare gode prestasjoner i løypen som premieres, lagene med best kostyme får også sin velfortjente oppmerksomhet, heder og ære.

- Det mange fine kostymer og artige påfunn, sa en av tilskuerne.

Etter et år uten kretsstafett, er det ikke til å legge skjul på at ungdommen synes det er moro å igjen løpe stafett på tvers av klubbgrensene, og da gjerne med lave skuldre.

- Enkelte begynte allerede på torsdag å planlegge kostymer, var det en kretsleder som kunne fortelle.



I Sandnes har de også begynt å planlegge, for om ett år er det der Hovedløpet og O-landsleiren finner sted.



Til den tid kan årets deltakere se tilbake på en veldig vellykket O-landsleir i Levanger – spesielt – tatt i betraktning at arrangøren måtte forholde seg til smittevern og en del restriksjoner forbundet med covid-19. Restriksjoner til tross, kretsstafetten var igjen tilbake på programmet etter fraværet – grunnet covid-19 – i fjor, og var et verdig prikk under utropstegnet for O-landsleiren 2021.

Kilde og bilder: Norak orientering

Resultater

Sprintstafett DHHD:

1) Akershus og Oslo 1, 59.13,

2) Akershus og Oslo 2, 1.00.57,

3) Rogaland 1, 1.04.13,

4) Vestfold og Telemark 1, 1.04.45,

5) Buskerud 1, 1.05.03,

6) Østfold 1, 1.05.19,

7) Akershus og Oslo 6, 1.05.27,

8) Akershus og Oslo 3, 1.06.09,

9) Innlandet 1, 1.06.33,

10) Buskerud 2, 1.06.39.