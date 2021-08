På den lille øyen Møkster, med 45 fastboende og en god gjeng med ildsjeler, kunne de i år feire sitt tiende maratonarrangement.

Løypene gikk over mark og veg, gjennom gårdstun og langs gamle traktorspor. Deltakerene får også med seg kulturinnslag i arrangementet, og i år var det Jan Eggum-konsert om kvelden.

Møkster ligger i Austevoll Kommune, litt sør for Bergen, og for å markere tilknytningen til havet har man også med den litt spesielle distansen Nautisk Maraton, på 4,2 nautiske mil, som er like under 8 km.



Ultraløpet på 63,3 km - noe som tilvarer 1,5 maratonløp - var det i år som i fjor Therese Falk og Bjørn Tore Kronen Taranger som vant. Falk på 5.02.21 og Taranger på 4.45.28. Det var totalt 6 fullførende i ultraløpet.



På maratondistansen var det fjorårsvinner Andreas Torsvik som vant på 2.45.53 foran Ole Austevoll på 2.58.34 og Joar Hystad på 3.09.27. Seieren i kvinneklassen var det Elisabeth Tangen Haug som stakk av med. Hun fikk 3.14.06 og hadde dermed solid margin til Annbjørg Haga på 4.09.17 og Helga Jenssen Husebø på 4.31.38. Totalt 35 fullførte maratonløpet.



På nautisk maraton, var 4,2 nautiske mil - tilsvarende 7,8 km, var det Helge Vestrheim som vant herreklassen på 32.02 og Rakel Eilertsen som vant kvinneklassen på 35.51. Her var det 139 fullførende.



Dermed var det 180 som fullførte en av distansene i den tiende utgaven av Møkster Maraton/Ultra. Dette var en økning i forhold til deltakerrekorden på 170 fullførende i fjor.

Arrangørene har lagt ut mange bilder på sin Facebookside.



Bjørn Tore Kronen Taranger skriver på sin Facebookside: JAAAAAAAAAAAAA‼️ Suveren 1. plass & ny løyperekord i Møkster Ultra 64 km (1050 hm) med tiden: 4:45:28!

Tusen takk til Møkster Maraton for et eminent og fantastisk arrangement. #verdensbeste Kroppen fungerte som den skulle - stemningen var på topp, med heiing i verdensklasse. Enormt. Bedre heiagjeng finnes ikke.

Resultat Møkster Ultra, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2002 Therese Falk Hareid IL 05:02:21 2 2006 Patricia Viviana Flataker Melkesyre 09:21:51



Resultat Møkster Ultra, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2004 Bjørn Tore Kronen Taranger BFG Bergen 04:45:28 2 2001 Ruben Hollund Espeland 06:17:31 3 2003 Janos Kozma Asko 06:33:09 4 2005 Edvin Vallestad FYLLINGSDALEN 06:48:05



Elisabeth Tangen Haug var beste kvinne på maraton.

Resultat Møkster Maraton, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2042 Elisabeth Tangen Haug 03:14:06 2 2019 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett 04:09:17 3 2025 Helga Husebø Cfkb 04:31:38 4 2018 Tonje Fløystad Ebats 04:36:00 5 2035 Trine Olsen Møgster Møkster Springarlag 05:55:29

10 beste menn Møkster Maraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2045 Andreas Torsvik IL Bjarg 02:45:53 2 2011 Ole Austevoll BERGEN 02:58:34 3 2027 Joar Hystad Stord IL 03:09:27 4 2022 Bjørn Heradstveit BFG Bergen Løpeklubb 03:12:38 5 2029 Tor Arne Klepsvik 03:23:00 6 2041 Truls Reigstad Radøy Løpeklubb 03:23:12 7 2038 Jørgen Nordanger BFG Bergen Løpeklubb 03:35:39 8 2024 Lars Johan Hufthammer Austevoll IK 03:45:44 9 2017 Frode Floen Radøy Løpeklubb 03:53:04 10 2013 Geir Dybdahl Kopervik 03:54:44





Andreas Torsvik.

10 beste Nautisk Maraton, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2071 Rakel Eilertsen 35:51 2 2080 Ulrikke Galtung Døsvig Hoff 36:13 3 2157 Verena Stegelvik Midthun BFG Bergen Løpeklubb 38:42 4 2121 Ida Marie Bakke Lossius 40:07 5 2112 Kazuko Johnsen 41:06 6 2082 Inger Gudmestad 41:15 7 2175 Emilie Ødemark 41:38 8 2168 May Iren Uglenes 42:11 9 2101 Noi Hjelset Kalnes Radøy Løpeklubb 42:17 10 2070 Marielle Eikås 42:43



Rakel Eilertsen.

10 beste Nautisk Maraton, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2170 Helge Vestrheim 32:02 2 2125 Daniel Melingen 33:24 3 2153 Endre Soltvedt Brakstad 34:22 4 2095 Trond Hegrenæs Sørum IL 34:44 5 2077 Jeppe Fosse 37:22 6 2056 Sander Barman Rødberg 37:49 7 2160 Bjarte Sunde 37:55 8 941 Rasmus Bjånesøy 38:06 9 2155 Magnus Solvi 38:15 10 2067 Joachim Dalseide 38:19



Helge Vestrheim.

Resultater Nautisk maraton u/16 år, kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2196 Anna Wehling 42:15 2 2189 Kaja Hegrenæs Sørum IL 45:47 3 2194 Emely Mari Myking 49:19 4 43 Naomi Johnsen 51:28 5 2195 Ingeborg Wåge Møgster 55:12 6 2182 Aurora Espeland Bremnes Idrettslag 01:01:00 7 2181 Ariel Espeland Bremnes Idrettslag 01:01:01 8 109 Malin Brattaule 01:05:15



Anna Wehling

Resultater Nautisk maraton u/16 år, menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 2184 Daniel Fjelltvedt 36:27 2 2185 Herman Fosse-Hoff 38:32 3 2191 Sander Hellsten 38:35 4 2190 Marius Hellsten 38:45 5 2200 Nikolas Gabrielsen 40:06 6 2183 Viljar F. Jørgensen 41:01 7 2186 Simen Fredriksen 44:00 8 2193 Vincent Joachim Mochmann 50:03 9 2187 Gabriel Gjersvik 50:06 10 2180 Nino Bembo Nykrohnborg il 53:48 11 36 Kento Johnsen 56:17 12 2192 Marius Haaland 58:45 13 942 Teo Børnes Mørk 01:21:30



Daniel Fjelltvedt





Ida Hegrenæs og Kaja Hegrenæs