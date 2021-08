I fjor ble Ecotrail Oslo avlyst på grunn av korona-restriksjoner, men ble da gjennomført som et virtuelt løp isteden.



I år ble det begge deler - først virtuelt løp den 29. mai, mens det nå i helga ble et "virkelig" løp igjen med målgang i Bjørvika.



Totalt var det 1260 fullførende deltakere, spredd over distansene 80 km, 50 km, 31 km, 21 km og 10 km i tillegg til egen klasse for de som ønsket å gå 21 km.



Flest deltakere, med 425 (268 menn og 167 kvinner), var det på 21 km.



Ecotrail Oslo ble første gang arrangert i 2015. Inkluderer vi fjorårets virtuelle løp, så var dette 7. året på rad Ecotrail Oslo ble arrangert.



Se resultater med de beste på hver distanse nedover i artikkelen.





Christine Marcussen gjennomførte langløypa på 80 km i Ecotrail Oslo i god stil. (Foto: Ecotrail Oslo)



Ecotrail 80 km

115 deltakere (96 menn og 19 kvinner)

Den lengste løypa i Ecotrail Oslo ble ikke overraskende vunnet av Didrik Hermansen som også vant i 2018. Vinnertiden hans ble 6.50.12, og med det var han drøye 24 minutter raskere enn Torkel Østlyngen Dalan på 2. plass med 7.14.16 tett fulgt av Konrad Naborczyk på 7.16.02.



På instagram skriver Didrik Hermansen:

– En ny seier i Ecotrail. Alltid gøy å løpe i min egen bakgård. Prøvde å spare bein på grunn av Rondane 100 miles som kommer neste uke.



Kvinneklassen ble vunnet av Lise Lavoll Borgen-Johansen på 8.10.40. Her kom Ranveig Hansen på 2. plass med 8.23.30, mens Kristine Rønningen fikk 8.47.39 på 3. plass.





Inga Rybak som kom på 5. plass totalt i kvinneklassen på 80 km. (Foto: Ecotrail Oslo)



10 beste i herreklassen 80 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 81022 Didrik Hermansen NOR Romerike Ultraløperklubb M40-44 6:50:12 5:08 min/km 2 81044 Torkel Østlyngen Dalan NOR M23-34 7:14:16 + 24:05 5:26 min/km 3 81029 Konrad Naborczyk POL Vegan Runners Oslo M23-34 7:16:02 + 25:51 5:28 min/km 4 81021 Erik Bengtsson NOR Bettong boys / Iladalen løpeklubb M23-34 7:33:34 + 43:23 5:41 min/km 5 81028 Steffen Mjøs NOR Sotra Sportsklubb M40-44 7:34:04 + 43:53 5:41 min/km 6 81011 João Carlos Eiras NOR Vidar Sportsklubben M35-39 7:59:11 + 1:08:59 6:00 min/km 7 81005 Øivind Thuen NOR Romerike Ultraløperklubb M35-39 7:59:21 + 1:09:10 6:00 min/km 8 81038 Sindre Nås NOR M23-34 8:02:21 + 1:12:09 6:02 min/km 9 81006 Hans Petter Fuglerud NOR Sportsklubben Kraft M45-49 8:08:27 + 1:18:16 6:07 min/km 10 81014 Mats Borgen-Johansen NOR Robust Coaching M35-39 8:14:24 + 1:24:12 6:11 min/km



10 beste i kvinneklassen 80 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 81025 Lise Lavoll Borgen-Johansen NOR Robust Coaching K23-34 8:10:40 6:08 min/km 2 80069 Ranveig Hansen NOR K40-44 8:23:30 + 12:50 6:18 min/km 3 81023 Kristine Rønningen NOR Nittedal IL K50-54 8:47:39 + 36:59 6:36 min/km 4 80045 Marit Laulo NOR Equinor BIL K55-59 9:29:12 + 1:18:33 7:07 min/km 5 80023 Inga Rybak NOR Romerike Ultraløperklubb K45-49 9:44:20 + 1:33:40 7:19 min/km 6 80034 Anna Ryymin NOR K40-44 10:07:09 + 1:56:29 7:36 min/km 7 80087 Eirin Ekeberg NOR K45-49 10:08:14 + 1:57:34 7:37 min/km 8 80037 Christine Marcussen NOR BNBIL K23-34 10:10:25 + 1:59:45 7:38 min/km 9 80099 Tessa Biever NOR DNV K45-49 10:55:35 + 2:44:55 8:12 min/km 10 80153 Liv Sæbø Stava Stava NOR Sveio IL K45-49 11:32:31 + 3:21:51 8:40 min/km



Komplette resultater





Ecotrail 50 km

188 deltakere (138 menn og 50 kvinner)

Simon Pedersen vant herreklassen på 3.55.41 og Sofia Marie Lindberg kvinneklassen på 4.25.33.





En godt fornøyd Ida Breivik som løp 50 km i Ecotrail. (Foto: Ecotrail Oslo)



10 beste i herreklassen 50 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 51041 Simon Pedersen NOR Rye SpKl M23-34 3:55:41 4:43 min/km 2 51049 Oliver Bræin Furuli NOR Dirty Oppland M23-34 3:56:10 + 30 4:44 min/km 3 51099 Patrick Stangbye NOR Sky Blazers M23-34 4:05:25 + 9:45 4:55 min/km 4 50233 Anders Staude NOR Terskeltoget M40-44 4:06:34 + 10:54 4:56 min/km 5 51093 Kjetil Sandem NOR Norconsult BIL M35-39 4:15:49 + 20:08 5:07 min/km 6 51128 Christian Scheele NOR M35-39 4:17:32 + 21:52 5:10 min/km 7 51100 Sindre Grødem NOR Uniconsult M23-34 4:19:31 + 23:50 5:12 min/km 8 51108 Aleksander Juell NOR Ready M35-39 4:19:47 + 24:07 5:12 min/km 9 51085 Øyvind Stamnes NOR M35-39 4:20:40 + 25:00 5:13 min/km 10 50060 Knut Rand NOR M23-34 4:26:26 + 30:46 5:20 min/km



10 beste i kvinneklassen 50 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 50019 Sofia Marie Lindberg NOR K23-34 4:25:33 5:19 min/km 2 51010 Janne Dahle NOR K23-34 4:32:21 + 6:49 5:27 min/km 3 51043 Anne Benedikte Heggelund NOR K40-44 4:42:24 + 16:52 5:39 min/km 4 51105 Christine Colling Westerbø Berthelsen NOR Anton Sport K23-34 4:46:03 + 20:30 5:44 min/km 5 50119 Janne Wisting NOR K45-49 4:52:25 + 26:53 5:51 min/km 6 50042 Anne Kristine Lund NOR K40-44 4:55:57 + 30:24 5:56 min/km 7 51035 Anna Grande NOR K23-34 4:56:28 + 30:55 5:56 min/km 8 51129 Cecilie L'orsa NOR Oslo Maraton K23-34 4:57:47 + 32:14 5:58 min/km 9 51127 Emma Eriksson NOR Team Baker Hansen K35-39 5:07:31 + 41:59 6:10 min/km 10 50235 Kristine Fausa Aasberg NOR Nordea Idrettslag K23-34 5:09:05 + 43:32 6:11 min/km



Komplette resultater





Ecotrail 31 km

280 deltakere (200 menn og 80 kvinner)

Ole-Jacob Følling vant på 2.12.58. Siri S. Ness Evensmo seiret i kvinneklassen med 2.29.28.



10 beste i herreklassen 31 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 30100 Ole-Jacob Følling NOR Røa IL M40-44 2:12:58 4:18 min/km 2 30062 Thorkild Schrumpf NOR Skarphedin Idrettslaget M40-44 2:16:51 + 3:54 4:25 min/km 3 30095 Jørgen Tresselt NOR Team OCR Norway/Team Raske Gutter M35-39 2:17:41 + 4:43 4:27 min/km 4 30063 Robert Bue NOR Marnardal IL M23-34 2:19:09 + 6:12 4:30 min/km 5 30041 Jørgen Feldt Sandnes NOR Fearnsport / Team Toget M23-34 2:20:20 + 7:23 4:32 min/km 6 30036 Jørgen Jevne NOR Nederlaget M23-34 2:21:59 + 9:02 4:35 min/km 7 31008 Øyvind Waage Hanssen-Bauer NOR Vestbyen IL M23-34 2:22:45 + 9:48 4:37 min/km 8 30103 Kristoffer Adolfsen NOR M23-34 2:24:29 + 11:32 4:40 min/km 9 30113 Mathias Iversen NOR M23-34 2:25:07 + 12:10 4:41 min/km 10 30068 Bård Brækken NOR Lyn Ski M50-54 2:26:08 + 13:11 4:43 min/km



10 beste i kvinneklassen 31 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 30031 Siri S. Ness Evensmo NOR Lyn Ski K35-39 2:29:28 4:50 min/km 2 30116 Tuva Staver NOR Heming IL K23-34 2:30:27 + 1:00 4:52 min/km 3 30045 Linn Tidemandsen NOR Fuel Reklamebyrå K40-44 2:36:51 + 7:24 5:04 min/km 4 30054 Hanne Lund NOR K40-44 2:43:57 + 14:29 5:18 min/km 5 32210 Louise Skak NOR Romerike Ultraløperklubb K45-49 2:50:56 + 21:28 5:31 min/km 6 31025 Jana Kolackova NOR K23-34 2:53:40 + 24:13 5:37 min/km 7 30075 Kjersti Væge NOR Kyrksæterøra IL K40-44 2:56:03 + 26:35 5:41 min/km 8 30096 Tessa Bremerthun NOR K23-34 2:59:07 + 29:39 5:47 min/km 9 30008 Elise Svaleng Johnsen NOR K23-34 2:59:11 + 29:43 5:47 min/km 10 31007 Rita Kristoffersen NOR Gjerstad IL K35-39 2:59:38 + 30:11 5:48 min/km



Komplette resultater





Ecotrail 21 km

425 deltakere (268 menn og 167 kvinner)

På distansen med flest deltakere var det Ola Korbøl som vant herreklassen på 1.15.55 og Jenny Wissting kvinneklassen på 1.31.13.



10 beste i herreklassen 21 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 23153 Ola Korbøl NOR HOKA ONE ONE M23-34 1:15:55 3:37 min/km 2 20202 Audun Martinsen NOR Rystad Energy M35-39 1:17:55 + 2:01 3:43 min/km 3 20165 Jo Friedmann NOR Rye SpKl M23-34 1:18:21 + 2:27 3:44 min/km 4 20137 Lasse Søberg NOR Høybråten og Stovner IL M35-39 1:23:21 + 7:27 3:59 min/km 5 22194 Ole Martin Schimmelpfennig Nygaard NOR M23-34 1:24:37 + 8:42 4:02 min/km 6 20087 Jonas Christensen NOR M23-34 1:25:11 + 9:17 4:04 min/km 7 20025 Ole Solbjørg NOR Heming IL M50-54 1:25:42 + 9:48 4:05 min/km 8 20119 Eric George NOR M45-49 1:25:45 + 9:51 4:05 min/km 9 20201 Ola Nisja NOR Pondusjoggen Team Bygdø IL M40-44 1:26:07 + 10:13 4:07 min/km 10 20112 Thomas Svensson Moen NOR Stabil M23-34 1:26:43 + 10:49 4:08 min/km



10 beste i kvinneklassen 21 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 20038 Jenny Wissting NOR Svorkmo NOI K40-44 1:31:13 4:21 min/km 2 21078 Cathrine Julsvoll NOR K23-34 1:36:25 + 5:13 4:36 min/km 3 20150 Grete Steene-Johannessen NOR Lommedalen IL K40-44 1:37:05 + 5:52 4:38 min/km 4 21145 Renate Blåtun NOR K35-39 1:37:19 + 6:06 4:39 min/km 5 20014 Else Marie Grotterød NOR Rye SpKl K55-59 1:40:11 + 8:59 4:47 min/km 6 21011 Nat Van Hessing GBR K40-44 1:40:58 + 9:46 4:49 min/km 7 20022 Cathrine Thorleifsson NOR K35-39 1:41:33 + 10:20 4:51 min/km 8 23027 Agnethe Nilstad NOR K40-44 1:41:39 + 10:27 4:51 min/km 9 20186 Rita Mcstay NOR K35-39 1:41:49 + 10:37 4:51 min/km 10 20004 Isabelle Jokimäki NOR K23-34 1:42:48 + 11:35 4:54 min/km



Komplette resultater





Ecotrail 10 km

212 deltakere (92 menn og 120 kvinner)

Den korteste løypa i Ecotrail ble vunnet av Hallgeir Aspli i herreklassen på 35.12 og Josephine Olsson i kvinneklassen på 41.07.



10 beste i herreklassen 10 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 10120 Hallgeir Aspli NOR Frol IL M23-34 0:35:12 3:32 min/km 2 10011 Filip Stella NOR Terskeltoget M35-39 0:35:54 + 43 3:36 min/km 3 10056 Artis Rozkalns LAT M20-22 0:36:06 + 55 3:37 min/km 4 10112 Even Magnus Aspli NOR Frol IL M23-34 0:36:32 + 1:20 3:40 min/km 5 10109 Jon Gulbrandsen NOR Asker Sk Friidrett M45-49 0:37:01 + 1:49 3:43 min/km 6 10100 Kjetil André Bang Throndsen NOR Rye SpKl M40-44 0:37:51 + 2:39 3:48 min/km 7 11265 Tomasz Danielkiewicz POL WKB Piast Wrocław M35-39 0:37:51 + 2:39 3:48 min/km 8 10080 Peter Hoffmann SWE M23-34 0:38:30 + 3:19 3:51 min/km 9 10104 Philip Ahlberg SWE M23-34 0:38:57 + 3:46 3:54 min/km 10 10098 Markus Lindheim Karlsmyr NOR M23-34 0:39:11 + 4:00 3:56 min/km



10 beste i kvinneklassen 10 km Ecotrail

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 10105 Josephine Olsson SWE K23-34 0:41:07 4:07 min/km 2 11064 Shora Rezaie NOR K23-34 0:42:48 + 1:42 4:17 min/km 3 10096 Elinor Puhakka SWE K23-34 0:43:30 + 2:24 4:21 min/km 4 10081 Hanna Kaasa NOR K23-34 0:43:52 + 2:46 4:24 min/km 5 10031 Silje Poulsen Viki NOR K35-39 0:45:24 + 4:18 4:33 min/km 6 10124 Maya Krogstad NOR K23-34 0:45:53 + 4:47 4:36 min/km 7 10083 Erika Brun NOR K23-34 0:45:54 + 4:48 4:36 min/km 8 10095 Line Molberg NOR K23-34 0:46:15 + 5:09 4:38 min/km 9 10110 Ida Endresen NOR K23-34 0:46:22 + 5:16 4:39 min/km 10 10085 Yvonne Thorsen Enger NOR Gjerpen IF Allianse - Friidrett K40-44 0:47:40 + 6:34 4:46 min/km



Komplette resultater





Ecotrail 21 km walk

40 deltakere (14 menn og 26 kvinner)



5 beste i herreklassen 21 km walk

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 24004 Trond Thilesen NOR M55-59 2:23:43 6:51 min/km 2 24023 Jan Øivind Knutsen NOR Deng M23-34 2:24:24 + 42 6:53 min/km 3 24062 Roy Frydenberg NOR M80- 3:04:10 + 40:27 8:47 min/km 4 24071 Stig Reidulff NOR M55-59 3:05:39 + 41:57 8:51 min/km 5 24024 Kai Torp NOR Oslo Vann og avløp M60-64 3:10:28 + 46:45 9:05 min/km



5 beste i kvinneklassen 21 km walk

Rank Race No Name Nation Club Category Time Behind Speed 1 24014 Kristina Baklykova NOR K35-39 2:07:47 6:06 min/km 2 24052 Borghild Kulseng NOR K50-54 2:53:40 + 45:54 8:17 min/km 3 24061 Emma Christina Raud NOR K35-39 2:55:18 + 47:31 8:21 min/km 4 24026 Anne Bratland NOR Hold ut K55-59 2:56:33 + 48:46 8:25 min/km 5 24088 Vibeke Gjøsdal NOR K55-59 2:57:14 + 49:27 8:27 min/km



Komplette resultater





Eldar Hosteland på god vei mot Bjørvika i den 80 km lange Ecotrail-løypa. (Foto: Ecotrail Oslo)