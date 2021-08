I det første løpet etter sommerpausen i Head Energy Sommerkarusell var Marius Sørli tilbake i løpet og på toppen av seierspallen etter å ha hatt et fravær fra disse løpene i halvannet års tid. Han har tidligere vært en ivrig og god deltaker som blant annet har klart å vinne alle åtte løpene i en sesong av Vinterkarusellen. Denne gangen ble det også seier, med tiden 15:49 var han nesten to minutter foran nestemann i 5 km-løypen.

Og for kvinnene ble det ble en familieseier: mamma Renate Galleberg vant 10 km mens datter Mathea Galleberg tok hånd om 5 km, begge på tider som står seg godt i aldersstatistikken for begge. Disse to har også en lang historie med løp i Sommer- og Vinterkarusellen fra Fana Stadion.

Og mens Marius Sørli kom ganske tørrskodd i mål så ble løperne som kom etter ham ganske så godt vasket av en regnbyge med kraftig styrtregn av tropisk type, altså store mengder vann på kort tid. Nå var det ganske varmt og lufttemperaturen var fin så det ble neppe noen som ble nedkjølt, kanskje var det verst for Kondis-fotografen og arrangørene.

Stian Bråten Johannessen vant 10 km for herrene.

Det var 132 løpere som gjennomførte dette fjerde løpet i årets Sommerkarusell. Det siste løpet i årets Head Energy Sommerkarusell går 23. august.



Det var sol og tørt sommervær da starten gikk. Dette skulle forandre seg drastisk senere i løpet.



Da 10-km-løperne gikk i mål så det slik ut på Fana Stadion.

15 beste menn, 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5683 Marius Garmann Sørli Ask Friidrett M20-34 15:49 2 200 Noah Spjeld Martinsen Gneist M15-19 17:34 3 5680 Lars Schjølberg Evensen Fana IL / Fana IL Friidrett M15-19 17:42 4 5690 Jonas Dalland Gular M35-39 17:49 5 5673 Vebjørn Øyen Renna Rogne IL M20-34 18:21 6 5663 Anders Horn BERGEN M20-34 18:29 7 5662 Kristian Mo Moneset Motbakkelaug M35-39 18:32 8 5677 Clayton Alves SANDSLI M35-39 19:00 9 5675 Jan Eirik Aske Dalenløperne M40-44 19:03 10 177 Sondre Haukanes Gneist M1-14 19:11 11 5665 Martin Mjelde Bjarg IL M1-14 19:32 12 150 Julian Brenna Loddefjordløperne M15-19 19:40 13 5676 Morten Teigen Hansa M50-54 20:15 14 5651 Torkel Fredriksen NORDKJOSBOTN M20-34 20:44 15 22 Frode Fjeldstad BFG Bergen Løpeklubb M40-44 20:53



Premiepallen menn 5 km: Noah Spjeld Martinsen, Marius Garmann Sørli og Lars Schjølberg Evensen.



Premiepallen kvinner 5 km: Torunn Jensen, Mathea Galleberg og Marie Garberg Olsen.



15 beste kvinner, 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5658 Mathea Galleberg Fana K1-14 19:57 2 75 Torunn Jensen BØNES K20-34 20:11 3 5679 Marie Garberg Olsen Gneist Friidrett K1-14 22:53 4 149 Karianne Jørgensen Loddefjordløperne K50-54 23:06 5 5688 Linda Nese Wilhelmsen Team Nese K40-44 23:09 6 126 Trine Rollefsen Næss BERGEN K20-34 23:10 7 21 Anne Kløve FANA K55-59 23:24 8 124 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-54 23:48 9 94 Kjersti Rognes Solbu FYLLINGSDALEN K40-44 24:12 10 5689 Marit Gjermstad Varegg Fleridrett K50-54 24:17 11 90 Kirsti Gaupseth Gneist Friidrett K35-39 24:25 12 5660 Gro Beret Heggernes BERGEN K50-54 24:38 13 66 Camilla Røren RÅDAL K45-49 25:48 14 120 Torbjørg Kjoberg BFG Bergen Løpeklubb K55-59 26:15 15 184 Norunn Langmoen DNB K40-44 26:28



Premiepallen menn 10 km: Stian Andersen, Stian Bråten Johannessen og André Aasen.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5684 Stian Bråten Johannessen LYSEKLOSTER M20-34 36:24 2 5681 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb M20-34 36:53 3 97 André Aasen Schlumberger (Onesubsea) M20-34 37:39 4 5667 Eivind Kvitstein Rygene IL M20-34 38:21 5 5659 Daniel Botnevik OS M20-34 38:32 6 113 Richard Lunde Os Padde & Pinnsvin Forening M35-39 38:39 7 47 Ola Brattvoll STRAUMSGREND M50-54 40:38 8 57 Ole Ones KLEPPESTØ M20-34 40:46 9 5686 Knutww Kyrkjebø Tif Viking Orientering M20-34 40:47 10 3 Øyvind Andreas Sandø Head Energy M35-39 41:02 11 86 Kurt Brekke Varegg Fleridrett M50-54 41:03 12 194 Jonny Mikalsen HSI M50-54 42:03 13 5647 Martin Tvedt BFG Bergen Løpeklubb M35-39 42:07 14 5678 Anders Markestad PARADIS M40-44 42:19 15 5693 Inge Haukøy Gneist M45-49 42:29



Et kraftig regnskyll møtte løperne i mål.







Premiepallen kvinner 10 km: Ann Karin Syvertsen, Renate Galleberg og Charlotte Vindenæs.

Resultater kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 5657 Renate Galleberg NESTTUN K40-44 40:52 5 5653 Suzanne Göl-Hausberg Løp Sammen Askøy K35-39 41:12 2 204 Ann Karin Syvertsen Løp Sammen Askøy K20-34 53:57 3 5646 Charlotte Vindenæs BERGEN K20-34 57:35 4 5650 Hulda Fadnes BERGEN K40-44 57:39

Suzanne Göl-Hausberg opplyste etter målgang at hun hadde løpt feil og derfor ikke hadde gjennomført hele løypen. Dette er ikke oppdatert i resultatlisten så langt.