(Tekst og foto: Stein Arne Negård)

Her var det mange stier å holde rede på. Motbakker var det også godt med selv om starten var lagt noen høydemeter lenger opp i terrenget enn der målet var. For noen gikk det «rett vest»! Heldigvis ble de fanget opp av Mjøsa. Andre hadde bra fart mellom postflaggene og holdt stødig kurs. Uansett her var det utfordringer for de fleste nivåer.



Løypene var fra 1,5 km til 5,5 km. I alt stilte ca. 120 løpere til start denne tirsdagskvelden. Mjøs-O var arrangør og bedriftsorienteringsløperne fikk en fin tur i skogen.



Neste tirsdag er det samlingsplass ved St. Olav 7 km innenfor Gåsbu.





Kondis' løpende orienterings-reporter etter å ha forsert torner og litt kratt i Furuberget.



Terminliste og påmelding

Innlandet bedriftsidrettskrets O-utvalget sine hjemmesider

De beste pr. distanse bedrifts-o-løp 10.08.2021: D 1,5 1,7 KM Pl Navn Klubb Tid Etter Km-tid 1 Marith Brekke Hamar OK 33:57 19:58 2 Synnøve Kaul Mjøs Retail 45:20 11:23 26:40 3 Aud Grønvold Arve Hagen BIL 46:47 12:50 27:31 D 2,5 2,6 KM 1 Oda Lodgaard Raufoss IL Orientering 35:44 13:44 2 Bente Tangen Wikstrøm Geno 38:33 02:49 14:49 3 Lill Ramberg Skappel Lillehammer OK 39:34 03:50 15:13 D 3,5 3,3 KM 1 Kjersti Narum OL Vallset/Stange 34:11 10:21 2 Eirin Lodgaard Sintef Raufoss 35:46 01:35 10:50 3 Bodil Wiik Norsk Tipping BIL 36:07 01:56 10:56 D 4,5 4,4 KM 1 Mari Norstad Opsahl Headit 40:49 09:16 2 Wenche Bjørnstad Geno 44:44 03:55 10:10 3 Yngvild Malmo Kartverket 45:15 04:26 10:17 D 5,5 4,8 KM 1 Nina Smestad Løten O-Lag 1:05:14 13:35 H 1,5 1,7 KM 1 Jan Erik Johansen Hamar Post BIL 24:41 14:31 2 Jan Olav Tuterud Hamar Post BIL 26:36 01:55 15:38 3 Hans Jørgen Røste Sykehuset Innlandet 27:31 02:50 16:11 H 2,5 2,7 KM 1 Knut Vidar Lund Telenor BIL 32:38 12:05 2 Morten Øie Furnes Almenning 34:19 01:41 12:42 3 Magne Smeland Vegvesenet 35:11 02:33 13:01 H 3,5 3,3 KM 1 Morten Eriksen Norsk Tipping BIL 29:42 09:00 2 Tom S Helgesen Hamar Post BIL 31:19 01:37 09:29 3 Knut Wikstrøm Kartverket 31:52 02:10 09:39 H 4,5 4,4 KM 1 Terje Wikstrøm Geno 37:08 08:26 2 Odd Arne Blystad Elvia 44:47 07:39 10:10 3 Harald Østbye Elverum kommune BIL 45:04 07:56 10:14 H 5,5 4,8 KM 1 Sigurd Dæhli Løten kommune BIL 40:20 08:24 2 Stein Arne Negård Vang O-lag 44:32 04:12 09:16 3 Michael Sætvedt Raufoss Technology 46:03 05:43 09:35

ALLE RESULTATER