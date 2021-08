Lørdag 14. august er Måndalen Idrettslag klar for den 3. utgaven av Moon Valley Run Festival, en løpsfestival som ble "født" i 2019. Måndalen ligger på sørsiden av Romsdagsfjorden, to mil vest for Åndalsnes, med omgivelser (og motbakker) som kan ta pusten fra noen og enhver.



Festivalen er et konsept med forskjellige løp der de fleste kan finne en distanse som passer. Arrangørens målsetting for festivalen er at den skal vokse seg sakte, men sikkert større år for år.



Det er stor interesse og mye positiv omtale om arrangementet og omgivelsene, både fra nasjonalt og internasjonalt hold. I år som i fjor er både 7 Lakes Run og 17 Lakes Run godkjent som UTMB kvalifiseringsløp.



Konseptet på de to langløpene er et slags "hybridløp" med en miks av sti, fjell, urørt natur og orientering.



Det er fjellvannene i Måndalen deltakerne skal innom - 7 på det korteste løpet og hele 17 på det lengste.



Arrangøren har bemanning på alle vannene der alle deltakere må innom og registre seg underveis.



Naturen brukes som den er, uten å tilføre egen løypemerking spesielt for løpet. Deltakerne må navigere fra start til mål utfra en detaljert løypebeskrivelse og offisielt GPS-spor som de får tildelt.



Kilian Jornet og Emelie Forsberg er løpsambassadører for Moon Valley Run Festival.

Childrens Terrain Run:

2 løyper (1,8 km og 3,3 km) – den korteste opp til 9 år, den lengste fra 10 år med eller uten foreldre på slep.

Vertical / Klauva Opp:

4 km lang og 750 høydemeter. Trimklasse og konkurranseklasse.

Her kan alle nivå delta. Med og uten tidtaking. Offisiell tidtaking fra 15 år i konkurranseklasse.

7 Lakes Run:

7 fjellvann, 26 km lang og 2200 høydemeter.

Her har vi romslig tidsfrist så om du er ein mosjonist, super rask utøver eller noe i mellom er dette løpet for deg.

17 Lakes Run:

17 fjellvann, 55 km lang og 4500 høydemeter.

Her må du være godt trent for å klare fullføre.



