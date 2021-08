(Alle foto: Marit Aamdal)

30 løpere la avgårde i en fellestart.Som i de tre løpene som kunne arrangeres før ferien, var det god deltakelse i aktive klasser også i høstpremieren med 8 kvinner og 22 menn i mål. Kun to trimmere deltok denne onsdagen.Henning Mortensen ble utfordret av Kjell Vegard Opheim som prøvde å tette luka Henning fikk på den første av de to rundene i Ankerskogen. Hennig holdt unna og økte også forspraget til 10 sekunder og klokket inn på 13.31 etter 4 km. Håvard Ellefsen var klar 3. mann i mål på 14.14.I kvinneklassen var det tett mellom Esther Innselset, Åste Narmo og Kristine Slokvik etter første runde, men Esther dro litt i fra på oppløpet og vant løpet på 16.03 med henholdsvis 11 og 15 sekunder ned til de to sistnevnte.13-åringen Lucas Berge debuterte i Hamarkarusellen med en sterk 7. plass på 15.18 på 4 km.