På programmet stod det også 5 km, og både den og 10 kilometeren er kontrollmålt og går i ei flat og lettløpt rundeløype i sentrum av Orkanger. 10 kilometer-deltakerne løper runden to ganger. I år var det sol og godvær, men varmen og en merkbar vind gjorde at forholdene ikke var hundre prosent optimale med tanke på gode tider.

Likevel ble det oppnådd mange slike. Sverre Solligård og Mali Eidnes Bakken var raskest på 5 kilometeren med 14.59 og 17.58. Fem mann løp under 16 minutter, og fire kvinne klarte ei tid under 19 minutter. Marie Wollan-Benum vant klasse 14-15 år på sterke 18.29 og ble nummer tre totalt.

Samme klasse for menn ble vunnet av Magnus Øyen på pene 16.14. Det ble også oppnådd mange gode veterantider, f.eks. Knut Ødegaard som vant klasse 45-49 år på 16.10. I alt fullførte 55 løpere - 43 menn og 12 kvinner - 5 kilometeren.





Mali Eidnes Bakken (midten) vant 5 kilometeren foran Kristin Waaktaar Opland (til høyre) og Marie Wollan-Benum. (Foto: Tor Jarle Bolme)



Starten på 5 kilometeren har gått, og startnummer 1, Sverre Solligård, fører an. (Foto: Tor Jarle Bolme)



Med en solid sluttspurt så klarte den samme Sverre Solligård ei tid under 15 minutter. 14.59 gir han en foreløpig sjetteplass på den norske årsstatistikken. (Foto: Thomas Syrstad)





Alle resultater



68 fullførte 10 kilometeren

På 10 kilometeren var det også høyt nivå blant de 68 deltakerne. Trond Ørjan Eide var med sitt 30.43-løp bare 8 sekunder bak løyperekorden til Ebrahim Abdulaziz satt i 2016. Også her var det flere gode veteranresultater, og vi kan trekke fram Lars Ola Hageskal som vant 45-49-årsklassen på 34.13.

I dameklassen var deltakelsen heller tynn med åtte fullførende. Fjorårsvinner Hanne Mjøen Maridal var helt suveren og vant på 34.59, mens Lisbeth Vold ble nummer to med 41.20. Med det tok Vold også en klar seier i 50-årsklassen.





Lagkameratene i Svorkmo IL, Jo-Inge Sandvik (126) og Jo Sverre Sande kniva hardt om fjerdeplassen. Sandvik snek seg så vidt under 34 minutter, mens Sande kom like over. (Foto: Thomas Syrstad)



Hanne Mjøen Maridal hadde underveis selskap av Lars Ole Hageskal (til venstre) og Ola Halseth Balestrand. (Foto: Tor Jarle Bolme)





​Alle resultat