Et hektisk program på den internasjonale arenaen gjør det ofte vanskelig for de norske utøverne å konkurrere i Norge, men lørdag 14. august stiller ikke mindre enn syv landslagsutøvere på startstreken under Oslo Triatlon på Sognsvann i Oslo. Blant dem er Gustav Iden.

Pressemelding fra Norges Triatlonforbund:

Det blir en spennende lørdag som starter med olympisk distanse klokka 9 på Sognsvann. Det er 800 deltagere påmeldt totalt på arrangementet. I tillegg til Gustav Iden stiller tidligere norgesmestere Solveig Natvig Løvseth, Stine Dale og Vetle Thorn. Sebastian Wernersen som tok andreplassen i juniorcaup i Riga forrige helg og som er ranket som nummer to i juniorklassen i Europa for øyeblikket, stiller også. Både Thorn og Wernersen kan gi Iden tøff konkurranse på distansen. Også på kvinnesiden er landslagsutøverne sterke. Løvseth har slått OL-utøver Lotte Miller i internasjonale konkurranser i år, mens Dale var med på miksstafettlaget som tok fjerdeplass i VM i 2020. De yngste landslagsutøverne, Sara Magndal og Henrik Eliassen, skal kjøre sprintdistansen som starter kl. 13.00. Svømmingen foregår i Sognsvann før det sykles inn i Maridalen (2 runder olympisk / 1 runde sprint). Løpetraséen går rundt Sognsvann (2 runder olympisk / 1 runde sprint). Det er Ragde Eiendom, som hovedsponsor til Oslo Triathlon, som har invitert landslagsutøverne til konkurransen. Kristian Blummenfelt skal nå reise til Edmonton i Canada, for å delta i grandfinalen i VM-serien 21. august. Med godt resultat der kan han også vinne VM-serien 2021. Casper Stornes prioriterer nå å kvalifisere seg til Ironman på Hawaii gjennom deltakelse i Ironman Frankfurt (EM) 15. august. Iden og Blummendelt har allerede startplasser i Ironman Hawaii som går 9. oktober.





Bildet er fra starten av Oslo Triatlon i 2016. Sognsvann venter. (Foto: Heming Leira)

