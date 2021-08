Det ble et lureløp i mennenes eliteklasse der ti mann var med i tetklynga helt fram til oppløpet ved det nye start- og målområdet ved Domussenteret på Tynset fredag. Vidar Mehl kunne med rette melde om "Same procedure as every year!" på sin Instagram-konto etter rittet siden han i år som i 2017, -18 og -20 var best på åpningsdagen på Tynset. Sju sekunder skilte mellom vinneren fra Raufoss & Gjøvik SK og 10. mann, hjemmehåpet Knut Erik Nesteby fra Savalen SK.



Fra masterstarten for tomannslagene. (Foto fra rittets nettsider)

Junior i eliten

Det var Eskil Evensen-Lie (Kloppa Off Road Klubb) og Tormod Weydahl (Ottadalen SK) som var de aller nærmeste utfordrerne til vinneren og tok pallplassene kun sekundet bak Mehl. Vi merker oss at 17-åringen Østen Brovold Midtsundstad fra Våler og Solør CK var med "i det gode selskap" helt inn og besatte 7. plassen. I den andre enden av aldersklassene finner vi Østens "læremester" Steffan Hartz Repshus som fortsatt hevder seg høyt oppe på totallista som en av de aller beste i masterklassene selv om han i år har rykket opp i klasse M55-59 år.



Den ti mann store tetgruppa tett samlet med Vidar Mehl (859) og Marius Fjeld (Asker SK-793) i front (Arrangørfoto)

Kvinnenes eliteklasse ble vunnet med større margin av Anne Helene Reiten (Trollheimen SK) som hadde litt over to minutter ned til Hildegunn Hovdenak (Molde CK). Hedda Brenningen Bjørklund (Lillehammer CK) var klar tredje kvinne i mål fredag.

35 tomanns/kvinne-lag

Parhestene Bjarne Valås og Ole Einar Brækken (ByåsGubb lag 1) har tatt ledelsen i herreklassene i lagkonkurransen, mens Thrude Natholmen og Emma Kristine Skjerstad (Team Margeritha) er beste damelag uansett alder. Siw og Bengt Arne Storsveen (CK Elverum) har skaffet seg et best utgangspunkt i mix.klassene.



Elverumsingene Siw og Bengt Arne Storsveen med kurs for seier i mix.klassen første dag. (Arrangørfoto)

Ganske nøyaktig 250 ryttere var i aksjon i litt vind men ellers gode forhold fredag. Rytterne er godt fordelt på eliten som kjøre Norgcescup, Masterklasser, tomannslag og individuelle turklasser.

Trans Østerdalen fortsetter lørdag med den lengste etappen på 73 km før TransØsterdalen avsluttes med ca. 40 km søndag.



Alf Christian Losvar (Nordlysbyen Sykkel) med mektige Tron i bakgrunnen. (Arrangørfoto)

De beste uansett klasse i TransØsterdalen fredag: Kvinner: Plass Fornavn Etter navn Klubb Klasse Tid 1 Anne Helene Reiten Trollheimen SK Elite 01:57:20 2 Hildegunn Hovdenak Molde CK Elite 01:59:35 3 Hedda Brenningen Bjørklund Lillehammer CK Elite 02:06:34 4 Emma Kristine Skjerstad CK Nittedal Lag under 90 år 02:09:26 5 Thrude Natholmen CK Victoria Lag under 90 år 02:09:26 6 Beate Nesse Fana IL Sykkel Elite 02:09:31 7 Miriam Sivertsen Sagene IF Sykkel Elite 02:10:09 8 Siw Storsveen CK Elverum Mix lag 90-119 02:10:09 9 Ilona Jambor Sagene IF Sykkel Lag under 90 år 02:10:33 10 Linda Karlsgot Hestvik Sagene IF Sykkel Lagunder 90 år 02:10:33 Menn: 1 Vidar Mehl Raufoss & Gjøvik SK Elite 01:43:50 2 Eskil Evensen-Lie Kloppa Off Road Klubb Elite 01:43:51 3 Tormod Weydahl Ottadalen SK Elite 01:43:51 4 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK Elite 01:43:52 5 Marius Fjeld Asker CK Elite 01:43:52 6 Håvard Gjeldnes Trollheimen SK Elite 01:43:53 7 Østen Brovold Midtsundstad Solør CK Junior elite 01:43:54 8 Gabriel Cornelis Slinger Svelvik SK Elite 01:43:55 9 Kristian Klevgård IK Hero Elite 01:43:57 10 Knut Erik Nesteby Savalen SK Elite 01:43:57 11 Thomas Wikstøl Jaerson Asker CK Elite 01:44:15 12 Odd Erlend Hansen Berg Raufoss & Gjøvik SK Elite 01:44:31 13 Ola Helleberg Lillehammer CK Elite 01:46:08 14 Per Kristian Kirkhus Sandefjord SK Elite 01:46:08 15 Espen E Jensen Sagene IF Sykkel Master 35-39 01:46:19 16 Simen Hoel-Andersen Nes Sp.Kl. Sykkel Elite 01:46:22 17 Steffan Hartz Repshus Glåmdal SK Master 55-59 01:46:22 18 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel Elite 01:46:23 19 Helge Nesse Fana IL Sykkel Master 35-39 01:46:23 20 Øyvind Klemetsen Bøthun Nordlysbyen Sykkel Master 35-39 01:46:23



