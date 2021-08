(Alle foto: Sylvain Cavatz)

Det var perfekte forhold for triatleter på alle nivåer i den koronatilpassede utgaven av Oslo Triatlon lørdag. I tillegg til olympisk- og sprintdistanse ble det arrangert supersprint og stafett for mosjonister og ungdom og barnetri for de aller minste.

Arrangementet hadde nær 800 påmeldte. Av disse var det 274 som fullførte olympisk distanse bestående av 1500 m svømming, 40 km sykling og 10 km løping. 230 kom i mål på sprinten som inneholdt 750 n svømming, 23 km sykling og 5 km løping.